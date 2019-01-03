2019年國際局勢走向何方？　各國元首新年致辭看玄機

2019年新年伊始，各國領導人發表新年賀辭。2018國際風雲未止，2019年的國際走勢又將如何？各國領導人的新年致辭又各自透露出什麼訊號？

習近平：關注人民 着重內政

周一（12月31日），習近平發表上任後第六份新年賀詞，提到2018年對於各種風險挑戰的戰勝以及所取得的成果，對於2019年的展望，習近平談到內政的落實方向；而面對風雲變幻的國際形勢，習近平重申中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變；中國維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變。

國家主席習近平今日（31日）晚上發表2019年新年賀詞。（影片截圖）

可以看到，在習近平的賀詞中，演講重點圍繞於內政，並沒有出現關於貿易戰的任何措辭。因此也可以看出，中共在制定政策時，仍是以民生為考慮的基點，不受外部因素的干擾而做出決定性的改變。

與此同時，今次習近平對於經濟情況的描述有所轉變，措辭平實，可謂坦率提及過去一年中國經濟轉型過程中較為艱難的實情，也可以看到下一年中國經濟的發展依然會面臨考驗與挑戰。

特朗普：選舉式的政治措辭

2019年的新年致辭視頻，美國總統特朗普（Donald Trump）以白宮的柱廊為背景錄製。特朗普形容2019年是「複雜但偉大的一年」，並表達對自身政績的自豪感。他說到，「過去歷屆美國政府所取得的成就，都不如特朗普政府過去兩年取得的成就，對此我非常自豪」。

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY — The White House (@WhiteHouse) 2019年1月1日

他形容美國的經濟表現得很棒；強調美國與墨西哥、加拿大、韓國等簽訂了在許多人看起來不可能的協議；認為自己兌現了承諾，退出了糟糕的伊朗核協議、朝鮮半島局勢取得了進展，同時呼籲建立墨西哥邊境圍墻。

特朗普的新年致辭裏，他的語調激昂，不論是形容自己的政績，抑或是美國在內政上和外交事務上的成績，都頻頻使用「很棒」（great）、「很好」（so well）等詞眼，更最後呼籲民眾期待接下來的六年，特朗普治下的美國。實際上，特朗普的致辭並沒有透露出新一年的政治走向，而更像是一種自我宣傳，為2020年的總統大選服務。

普京：呼籲國內團結一致 致信多國領導人

俄羅斯總統普京就2019年的到來發表了電視講話。普京坦承俄羅斯在經濟、科學、教育和醫療保健等方面都面臨挑戰，提高俄羅斯人的生活質量是來年的首要任務。他表示「只有俄羅斯人肩並肩站在一起，才能實現這一目標」；「過去沒有人幫助過我們，後面也不會有幫手」；「因此俄羅斯人必須凝聚成一個團結一致的強大團隊」。

俄羅斯總統普京發表新年致辭，並寫信給多國領導人。（視覺中國）

與以往不同，普京今年更寫信給多國領導人。目前外界所知的，普京已向習近平、特朗普、英國首相文翠珊、日本首相安倍晉三以及敘利亞總統阿薩德致信，傳達俄羅斯與各國展開對話與合作的意願。

可以說，寫信對於普京來說是一種拉近與各國領導人關係的嘗試，表示普京對於維護與各國領導人關係的重視。正如普京的新年致辭所說的，俄羅斯的內政發展迎來多個方面的挑戰，而普京認為國際上沒有幫手，自然亦不希望外部有敵手。因此，普京向多國領導人呼籲對話與合作的機會，意在為俄羅斯內部的發展營造一個穩定的外部環境。

金正恩：展現朝鮮新形象

朝鮮最高領導人金正恩發表元旦講話，而這次演講引來外界的高度關注。此次演講的地點在勞動黨總部大樓的會客室。一開始鏡頭對向金色燈光下的勞動黨總部大樓，由遠及近推動，展現出建築的恢弘感。

鏡頭轉向通往會客室的內部走廊，金正恩以一身黑色西服打著領帶示眾，步伐輕鬆，後面隨行的官員則面露自然的微笑，舉止自若。

今年金正恩坐在沙發上朗讀2019年新年賀辭，與去年站立着發表講話不同。演講背景也更加「豐富」，牆上掛着朝鮮兩位已故領導人金日成與金正日的畫像。彭博（Bloomberg）指這一幕是要顯出親民形象，如「平易近人的領導人坐在火爐邊談話」。（視覺中國）

最與以往不同的是，自金日成時期開始，朝鮮領導人通常是站在主席台前進行新年致辭，而金正恩此次選擇在坐在沙發上致辭，整體上都營造一個輕鬆自如的氛圍。

而此次金正恩致辭的辦公室背景亦引人注目。西洋式書房的布景下，金正恩的背後掛著金日成、金正日的人像，打造朝鮮正常國家的形象。

在致辭內容上，金正恩此次演講更加側重經濟、朝美關係與朝韓關係上，強調了發展經濟和實現半島和平的時代。而金正恩在傳遞與美國對話意願的同時，亦警告華盛頓不要誤判平壤的耐性，否則朝鮮將「另尋出路」。

從金正恩的講話可以看出，朝鮮當前的首要目標是發展國內經濟。因此，朝鮮需要美國解除對朝鮮的制裁，突破在國際社會孤立的格局，以為內部發展增添活力。不過，半島問題解決的主動權在特朗普手上，美國至今仍未給出肯定答覆，而金正恩的演講在展現親和、開放的同時，亦意在敦促美方拿出談判誠意。

默克爾：德國的責任

德國總理默克爾（Angela Merkel）在新年演說中，首先對自身的政績作出檢討。同時，她呼籲德國上下團結一致，以戰勝時代的挑戰。對於2019年的展望，默克爾將重點放在產業結構轉型、數字化戰略以及社會公平問題上，呼籲堅守開放、寬容與尊重的德國價值觀。而國際事務上，默克爾則表示德國將承擔更多的國際責任：包括氣候變化的議題，移民政策以及推動歐盟繁榮和平的發展。

德國總理默克爾（Angela Merkel）12月30日提前錄製新年電視致辭，這段電視演講在12月31日晚播出。（Getty Images）

從默克爾的講話來看，默克爾有著推動德國內政與歐盟一體化的決心。其宣布於本屆總理任期完成之後「下台」，實際上亦擺脫了連任的包袱，無須再受黨內疑歐派的制約，可以有空間大展拳腳、放手一搏施行自己的政治綱領。

馬克龍：呼籲亂局的結束

「黃背心」運動的爆發，對於法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）來說，2018以一個混亂的局面作為結尾。在2019年的新年致辭中，他呼籲國內回到有序的狀態。他回顧過去一年對於勞動法的改革，以及法國國營鐵路公司的改革；表示原本這些以為做不成的事情最後的實現了，並迎來了很好的結局；呼籲人們保持耐心，認為改革的結果不是一下子就能顯現出來的。

法國總統馬克龍發表新年演說。(視覺中國）

雖然馬克龍沒有正面提及黃背心，但他認為這一怒火實際上是來自對法國社會的質問，表示法國將不能妥協，為更美好的未來改革下去，包括眾多今後要展開的改革，例如退休，失業保險，公營部門的組織方式等等。

可以看到，馬克龍於此次演講中着重于對內政狀況的描述，認為改革不是一蹴而就，為自己的改革亂象尋找藉口。不能否認，馬克龍看到了法國社會改革的方向，但是「黃背心」運動的爆發亦說明了其改革節奏的失當。相比素來被稱為「歐洲領袖」默克爾的演講致辭，馬克龍在反思法國社會的同時，亦需要反思自身的改革手法。