莫斯科捉拿美國間諜　華府內鬥攪亂美俄關係

上周五（12月28日），俄羅斯執法部門在莫斯科一家酒店內，拘捕涉嫌「從事間諜活動」的美國退役海軍陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan），消息指他當時從一名相識甚久的俄國人手中，取得儲存了該國保安單位所有工作人員名單的記憶體。惠蘭目前已遭當局起訴，可能面臨20年監禁。

48歲的惠蘭被捕前，任職一家汽車零部件供應商的企業安全總監。他的家人堅稱，惠蘭前往莫斯科是為了參加舊同袍婚禮，否認他從事間諜問動。《紐約時報》1月3日則報道，惠蘭通過社交網站，結識不少俄羅斯人，包括髮型師和退役軍人。

西方炒作在所難免

不消說，事件肯定又會成為西方媒體炒作的話題，政客亦可能利用此事，追求政治利益。舉例說，由於惠蘭擁有英國國籍（他同時持有美國、加拿大和愛爾蘭護照），倫敦當局可能在俄國「雙面間諜」斯克里帕爾（Sergei Skripal）去年在英國險遭毒殺後，利用最新一宗間諜事件，轉移國內民眾對脫歐問題的視線。

英國外相侯俊偉批評，俄羅斯利用惠蘭被指從事間諜活動一事，玩弄地緣政治遊戲。(視覺中國)

不過，相比英俄關係，更重要還是美俄關係。眾所周知，自從2014年「克里米亞危機」以來，以美國為首的西方國家對俄實施制裁，美俄關係至今還未回復至危機前的水平。

俄國報復美國拉人？

就在惠蘭被捕後，西方輿論質疑俄國此舉動機不純，可能是為了報復：華府去年拘捕了被指滲透「全美步槍協會」（NRA）、企圖影響美國對俄政策的俄羅斯公民布蒂娜（Maria V. Butina）。而在去年12月中，布蒂娜意外承認自己在美國從事間諜活動後，克里姆林宮對此憤怒回應，質疑華府對布蒂娜實施「酷刑」。

兩黨內鬥 俄羅斯成犧牲品？

同樣值得留意的是，華府會怎樣操作惠蘭被捕一事。外交從來都是內政延伸，白宮和民主黨遲遲未能就恢復聯邦政府正常運作達成共識，由於「俄羅斯」是一個難得的、民主共和兩黨都願意拿來撻伐的對象，特朗普會否利用這宗間諜事件，與民主黨合作，從而改善與民主黨的關係？

美國民主共和兩黨均視俄羅斯為敵人，他們會怎樣操作今次「間諜事件」，值得關注。左至右分別為眾議院議長佩洛西、副總統彭斯和總統特朗普。(視覺中國)

應該說，華府和莫斯科均知道雙邊關係的重要性，但從兩國元首早前取消在阿根廷G20峰會上會晤，以及美國在「俄烏衝突」上高調支持基輔當局等事實來看，美俄似乎還未準備好改善關係，事實上亦沒有條件改善關係。

幾乎可以肯定，最新的間諜事件只會令兩國關係繼續處於冰冷狀態，而在美國兩黨內鬥的背景下，美俄關係甚至還會雪上加霜。