特習會後首輪談判將近　經濟下行令協議有希望？

明天（1月7日），中美兩國便將在北京進行G20特習會後首輪貿易談判。儘管兩國領袖早前剛剛通過電話，但以今次雙方派出官員規模來看，今次談判仍停留在試探層面，期望迅速達成協議可能性甚微。不過，近來中美兩國均面臨相對嚴峻的經濟形勢，重壓之下雙方會否鬆手，仍值得外界觀察。

歲末年關之際，中國經濟卻頻傳壞消息。財新製造業經營活動指數（PMI）12月錄得49.7，跌破50的榮枯線。而根據瑞士銀行的預估，2019年中國或需將目標定在「保6」上，就業及外貿數據可能會進一步走低。去年12月20日中央經濟工作會議上對新一年經濟「穩中有變 變中有憂」的定調，也反映政府方面的緊張。

數據顯示，中國第三季度國內生產總值（GDP）增速放緩至6.5%，不及市場預期，創十年新低。（視覺中國）

經濟情勢促協議達成

早前人大經濟學家向松祚，在演講中提及中國經濟成長率僅為1.6%的說法雖未盡準確，但其發言短時間傳遍中國互聯網，也反映中國民間對下一年經濟情勢的悲觀情緒。

至於美國經濟數據也不容樂觀。摩根士丹利11月底出爐的一系列報告指出：年尾美股的下跌並非短期徵兆，而是美國經濟走弱並帶動全球經濟進入下行通道的開始。美國供應管理協會（ISM）公告的訂單指數也從62.1下跌至51.1，創下2016年來的新低，而上次如此巨大的跌幅便發生在2008年全球金融風暴時。

美國經濟轉弱，令美股動盪加劇。（資料圖片）

事實上，早前兩國之所以達成90天休戰協定，也同面臨經濟風險有關。一旦美國對2000億美金中國產品開徵25%關稅，勢必加重美國通貨膨脹，壓縮國內消費意願。對兩國政府而言，今次貿易戰談判都在和時間賽跑。早一分鐘達成協議，便能早一分鐘從「互相傷害」的貿易戰中抽身，著力防堵經濟風險。

G20「習特會」成為全球關注焦點，美方暫緩明年1月1日對2000億中國貨品徵收25%關稅計劃，中美貿易戰進入90天「停戰期」。（視覺中國）

核心議題仍未有著落

儘管特朗普同習近平兩位領袖已在上週通話，表達協商解決問題的意願。但希望貿易糾紛在短期內落場似乎不大可能。今次中美磋商，雙方均派出副部長級人士出馬。其中，率團的美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）更是大鷹派萊特希澤(Robert Lighthizer)的子弟兵。

根據《紐約時報》1日的報導，萊特希澤一貫反對特朗普在短時間內同中國達成協議，相信其親信立場不會有太大變化；即使北京方面開出誘人條件，美國代表們也需將協議帶回華府，由鷹鴿兩派吵上一陣。

美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish，左二）將負責率領美方代表團訪華。（USTR Twitter）

相比起G20特習會時的狀況，中美雙方可以「讓步」的空間並未明顯擴大。對中國而言，減少貿易逆差及開放市場一直是擺在檯面上的選項；近幾個月來，中國更率先減少汽車關稅；以及將外商投資由原本批准領域才可進行的「正面清單」制度改為無禁止皆可投資的「負面清單」制度。但在美方一貫堅持的「中國製造2025」產業政策上，除了修正用詞外，看不到北京有任何讓步的可能。

與此同時，自孟晚舟事件爆發以來，華府對中國特定產業的打擊更見諸報端。美國經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）5日接受訪問時稱「華為偷竊蘋果技術」，被認為是美方將通過知識產權訴訟進一步限制華為海外市場的手段；而美國政府有意藉由放行一起價值260億美元、與德國電信攸關的重大併購案，拉攏歐盟龍頭德國加入反華為陣營，禁止華為參與今年5月的5G頻譜投標。

華為及中興在全球多國被抵制。（視覺中國）

無論是貿易或是國安領域，特朗普上台後對華態度算得上反复無常；除了受國內政治精英影響，也受特朗普內政需求左右。與之相對，中國也打起太極，願同美國展開談判，卻由不可能出讓核心利益。想預測貿易戰何時終結，或許還要讓子彈再飛一會兒。