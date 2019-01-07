德國距2021大選還有近3年之久　副總理為何此時宣布參選？

德國副總理兼財政部長蕭爾茨（Olaf Scholz）周一（1月6日）公開表示，有意代表社會民主黨（SPD）在下屆大選中角逐總理一職。然當下距離德國2021大選還有近3年左右的時間，蕭爾茨為何此時就宣布競選意願？

蕭爾茨宣布參與競選意願，是自現任總理默克爾（Angela Merkel）2018年12月卸任基民黨主席以來，德國主要黨派中首位明確公布參選總統意向的政治人物。

蕭爾茨是社民黨的資深政治人物，曾擔任社民黨黨總書記、德國勞動和社會事務部長、漢堡市長，並於2018年出任德國副總理兼財政部長。蕭爾茨表示，社民黨希望下一任總理能從黨內產生，而如果與基民黨的主席卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）或是基民黨右派政客默茨（Friedrich Merz）同台對壘，亦認為自己有能力和信心獲得勝選。

德國副總理兼財政部長蕭爾茨（Olaf Scholz）周一（1月6日）表示，有意代表社民黨（SPD）在下屆大選中角逐總理一職。（路透社）

默克爾卸任後的「真空」

早前，默克爾在新年致辭中重申，她將在2021年完成本屆總理任期後退出政壇。雖然「默克爾時代」即將謝幕，但是放眼當下的德國政壇，仍然未出現一個如默克爾般具有凝聚力的領導人。

下一任德國總理能否妥善處理內政，並且擔得起歐盟「領頭人」的角色，對於想成為總理候選人的政客來說，這意味着此人需具備極高的政治素養之外，還需要有能夠令人信服的領導力。

恰恰也是因此，有意接任默克爾總理之位的蕭爾茨，才會這麼早便宣布參院。此舉可謂搶佔先機，率先給民眾留下印象，以培養自己的名聲和民眾認可度。

可以想象，諸如社民黨前任黨魁舒爾茨（Martin Schulz）等人，因為都存在與蕭爾茨類似的名聲不夠等缺陷，所以都有可能會選擇儘早宣布參選，為自己留夠時間，在社會累積當總理的聲望。

傳統視野外的挑戰

社民黨與基民黨雖然是目前德國的兩大黨，且雙方都視彼此為競爭對手，然他們卻忽略了非傳統勢力的存在。德國主流政黨並未很好地解決當下社會存在的問題，社會矛盾的顯現促成了非傳統黨派的形成，如極右「另類選擇黨」（AfD）崛起，成為德國第三大黨。倘若社民黨與基民黨這兩大黨沒有正視這些問題，其地位將會被「另類選擇黨」等非傳統黨派所動搖，到時兩黨的候選人想當上總理，只能是「竹籃打水一場空」。

德國住屋危機與難民困境：除了房屋短缺外，難民與本地居民的融合問題亦令他們在「搵樓」時面對更多困難。圖為德國極右政黨另類選擇黨（AfD）2017年的一場集會，有支持者高舉反對難民的標語。（視覺中國）

因此，欲想收穫民心，成功登上總理寶座，最重要的不是靠政治宣傳，而是能夠實質性地解決社會問題，改善民生，解決民眾最迫切的需要，才能得到最穩固的民眾支持。