法庭裡　海洋上　左翼韓國向右翼日本發起連番「攻勢」

日韓兩國外交衝突近來未有停歇。歷史問題上，慰安婦爭議稍有停歇，關於強徵勞工的賠償問題再次冒起；安全問題上，日韓軍方相機指控對方騷擾，更搬出「六國語言宣傳片」誓要揭露對方「醜惡行徑」。作為一衣帶水的鄰邦，兩國本該形成「命運共同體」，如今關係惡化，誰又該附上責任？

12月21日，日本防衛大臣岩屋毅在東京召開緊急記者會，抗議韓國驅逐艦在日本專屬經濟區內，使用火控雷達鎖定海上自衛隊的P-1巡邏機。消息一出，日本舉國嘩然。一般而言，海空軍被火控雷達鎖定，即代表對方已準備開火或即將開火攻擊；按操作原則，飛行員需立即做閃避動作或迎擊敵人。嚴重程度相當於兩人對峙時一方為槍上膛，屬極度挑釁動作。

日本自衛隊P-1海上巡邏機。（視覺中國）

日韓無意為衝突降溫

中日韓三國官方關係起起伏伏，但民間一向互不順眼。事件爆發後，傾向反韓的年輕網民更在主流論壇上口出粗言。與此同時，首爾方面今日（1月7日）也重砲回擊，發布了中、日、法、西、俄、阿六個版本的視頻，反駁日方說法。韓國國防部更指控：當時韓國驅逐艦正執行人道救援任務，自衛隊飛機刻意低空飛過，令艦載官兵無故被擾。

事實上，韓日兩國發布的視頻內容基本一致，唯一區別只停留在旁白上。日方簡稱遭受火控雷達照射，而南韓只承認開啟探測雷達。雙方各說各話，外人也不可能探清真相。但無論如何，韓日兩國雖尚有領土糾紛，但兩軍在獨島（日稱竹島）以外地區皆是「合作多於對抗」。即使爆發衝突，通常也「大事化小 小事化了」。為何今次兩國卻選擇「互相傷害」。

獨島如今變成無人島，但相信仍會是日韓兩國爭執的熱點。（視覺中國）

事件公佈當天，正值日本內閣通過2019年度財政預算案，其中防衛開支達到歷年新高的52600億日元（約3700億港元）：包括購置新一批F-35戰機及將原本定位為直升機護衛艦的兩艘「出雲級」戰艦航母化。儘管動機難以揣測，但已有不少評論認為安倍政府旨在藉「雷達事件」，營造日本需強化國防的輿論。

與此同時，也有人批評文在寅政府為挽救低迷支持率，藉放大日韓矛盾轉移民眾，尤其是進步派人士對政府「拼經濟」無力的不滿。事實上，兩國政府「出口轉內銷」的策略不僅體現在今次雷達事件，日韓早前因「二戰勞工賠償」引起的一系列紛爭亦離不開國內政治需要。

亞洲兩國在爭相提升軍力。日本媒體報道，日本正考慮將「直升機護衛艦」出雲號改裝至容許王牌戰機F-35B升降，韓聯社即引述消息指，韓國軍方亦考慮將獨島號級別的突擊艦調校成可容許F-35B升降。

歷史恩怨一朝難解

去年10月，南韓最高法院裁定日本新日鐵住金，需為二戰期間強徵的四名韓國勞工，各賠償1億韓元（約七十萬港元）。事件爆發後，日本首相安倍晉三立即在國會高調表示：絕不接受韓國法院裁決。日本外相河野太郎更傳召韓國駐日大使李洙勛抗議。受事件影響，原定11月進行的日韓領袖峰會也被迫取消。

日韓兩國建交時簽訂的《請求權協定》規定：韓國放棄對日本就日占及二戰期間的索償。但條約卻未對個別民眾針對日本企業索償做出規定，引發持續爭議。然而，文在寅政府在今次事件中處於尷尬的位置：身為韓國總統，他不可能反對韓國法院的決定，但也盡可能保持低調。日本在這樣的情況下仍對韓國政府窮追猛打，動機頗令人費解。

韓國最高法院早前判決指日企新日鐵住金，需向二戰期間強徵勞工作出賠償。（視覺中國）

當左派的文在寅遇上右派的安倍晉三；當身為歷史受害者的韓國，遇上「被歷史綁架而不厭其煩」的日本，兩國產生一系列衝突並不意外。這樣的結果既源於歷史造成的心結，也源於韓日兩民族強硬不願妥協的性格。面對韓國左翼政府發起的接連「攻勢」，如何接招將成為安倍晉三的一大挑戰。