【美國政府停擺】預備發表「告全國同胞書」　特朗普為何對抗到底

周二（8日），停擺踏入第18日，已快追過1995至1996年前總統克林頓治下、史上最長21天的記錄。 在美東時間周一（7日）早上約11時，特朗普宣布將在當地時間周二晚上9時發表告全國人民講話，被調侃為他的「告全國同胞書」，集中討論「南方邊境的人道及國安危機」，作為對民主黨在其「興建邊境圍牆撥款」上不願讓步的新一輪攻勢。 同時，他亦將在周四（11日）親身巡視邊境，加重其口中的「危機感」，或許是為他聲言或會宣布美國進入緊急狀態，以推進建牆大計所作的公關準備。 特朗普上任以來，建牆總長度只得約3.2公里。其口中爭取的建牆經費也由2018年初的250億美元跌至最近的57億美元。何以今次特朗普決定要對抗到底？

停擺影響：無機場安檢、無食物卷、無退稅？

美國政府局部停擺，影響9個部門，近80萬聯邦政府人員被迫休假，或無薪工作。

如今影響陸續浮現，例如近5萬運輸安全管理局員工的「出糧日」將於本周五（12日）來臨；負責機場安檢的員工，也不服無薪工作，紛紛請病假，威脅機場安全。

另外，有近3,800萬人受惠的「食物卷」計劃（SNAP）即使扣除所有緊急基金後，仍不足彌補2月的支出。同時，只有12%員工仍在工作的國家稅務局（IRS），也未必有充足人力去準時完成大量退稅。

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政治壓力：民主黨力抗 共和黨隔岸觀火

新掌眾議院的民主黨，上周就將與邊境安全不相關的部門開支法案表決通過，迫使特朗普負上停擺全責。一項路透社在周日（6日）公布的民意調查就發現，有50%受訪者認為特朗普須為停擺負責，而有32%則認為民主黨須負責。

共和黨操控的參議院亦是隔岸觀火：參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）就指他不會通過任何特朗普不會簽的開支法案，意指任何解決方案皆是民主黨與白宮之間的事，參議院不會過問。

特朗普面臨壓力愈來愈大，而他卻似乎束手無策：靠國土安全局不斷將恐怖分子與中美洲移民扯上關係的操作，已是老調重彈；不談「圍牆」而改談「圍欄」，也是早已有之的做法；以緊急狀態令爭取建牆，更可能惹來法律挑戰。

在如此困局當中，特朗普何以要堅持到底？

參議院共和黨領袖麥康奈爾，早在聖誕前夕知道特朗普將會讓步，通過臨時開支法案以避免停擺，最後卻被特朗普「放飛機」。如今他就置身事外，由特朗普自行與民主黨解決停擺。（路透社）

特朗普的一切：「選民基本盤」

首先，特朗普是少有不試圖擴大支持群眾基礎的美國總統。幾乎所有出自白宮的政策，也是在於要鞏固其右翼民粹、共和黨草根階層的選民基本盤；連在他任內少有的兩黨共識議題──例如早前通過以放鬆聯邦判刑的法案──他也沒有大舉炒作，以試圖爭取對家支持。

有傳特朗普私底下就曾說，沒有其選民基本盤，他就甚麼都不是。

至目前為此，他的群眾策略也極為成功，長期得到近9成共和黨選民支持。由於共和黨選民在美國分佈較廣，在地區比例重於人數比例的美國選舉，這樣的支持大概已然足夠。

「建牆」（Build the wall）是2016年總統大選時特朗普的一大口號，至今在其支持者集會上，亦不乏頭載此標語紅帽的人。（路透社）

特朗普在其2016年的總統大選中，有兩大口號：一是「鎖起她」（Lock her up），意指要將其民主黨對手希拉里成之於法；二是「建牆」（Build the wall）。前者早已落空，後者至今亦少有進展──特朗普此前曾至少兩度以政府停擺威脅，以求取建牆撥款，最後都以退讓作罷。

其實，早在聖誕前夕，特朗普已放風要退讓，使得美國人能歡度假期。然而，此舉就惹起右翼媒體、意見領袖圍攻，使他在一天之內轉軚，重新強硬立場，至今未改。

特朗普已執政兩年，其「建牆」競選口號高調非常，如今卻未見成果。在今日停擺困局之中，他至少要演出堅定不移的氣勢，使其支持者真心覺得建牆大計即使失敗，也全是民主黨自由主義者的責任，才能夠尋得下台階。

pic.twitter.com/iSFAokoIP7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月6日

面對政壇新局 不能讓民主黨威風

其次，在民主黨重奪眾議院控制權的新局面之下，以特朗普偏執而強調自身權威的性格──他日前就說他比較喜歡內閣都是一堆「署任」官員，也許是比較容易操控的意思──也不願以「妥協」氣氛開局，助長民主黨氣焰。

而眾議院由民主黨78歲女性政壇老手佩洛西（Nancy Pelosi）主導，她在本年開展以來，更高調反駁、嘲弄特朗普的各種言論，儼然2016年總統大選的再版，更讓特朗普難以下台。

特朗普拆局的公關謀算

目前，特朗普心中的步法，似乎是想借其總統身份的媒體關注度，去透過公關操作逐漸將停擺責任推到民主黨身上；另外，他也想試圖營造公眾對邊境移民危機的觀感，去合理化他可能會宣布的緊急狀態。

民主黨眾議院議長佩洛西，今日無疑是美國最具政治權力的女性。（路透社）

特朗普周二的「告全國人民講話」，以及周四到訪邊境的做法，正正是想達至以上兩個目標，實行一石二鳥，一方面試圖以民意反迫民主黨讓步，另一方面則向其選民基本盤展示他為建牆的奔波與堅持。

民主黨亦一早看穿特朗普的公關操作。民主黨兩大頭領，眾議院議長佩洛西及參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）就公開要求美國各大媒體在直播特朗普「告全國人民講話」之後，要給予同等時間讓民主黨回應。

此番停擺之戰愈拖愈長，本周也將會愈戰愈熱。最後勝負誰屬，至今仍是未知之數，不過好戲連場卻是必然。