【中美貿易戰】整體局勢審慎樂觀：未來兩月的兩大節點

1月8日，由美國中層貿易官員組成，美國副貿易代表杰弗里·格里什（Jeffrey Gerrish）和美國財政部負責國際事務的副部長戴維·馬爾帕斯（David Malpass）等人率領的代表團，在北京與中方進行第二天的貿易談判。 中美貿易戰持續數月之久，其規模之大、影響之廣，令世界為之憂慮，此次兩國在12月初的首腦峰會後恢復談判，自然也引發各方預測談判結果。

美國《彭博社》即於1月6日發表「決定美中貿易談判結果的七大因素」一文表示，此次談判未必能達成重要突破，但兩國若無法在3月前達成共識，則將面臨嚴重的後果；

美國《華盛頓郵報》也於1月8日撰文「中美在經濟增速放緩時開啟談判」，表示外界對中美談判達成共識的期待愈發樂觀：雖然兩國依舊互不讓步，但放緩的經濟增速加大了兩國達成共識的壓力；

中國《環球時報》亦於1月6日刊發社評「貿易戰9個月，離達成協議似乎近了些」，表示中美雙方更加相互了解，也都吃了些虧，整個形勢離達成協議看來更近了，兩國工作團體需落實中美元首的共識。

兩國代表具體能達成怎樣的成果尚待官方發布消息，不過中美官方透露出的種種表態，已經令輿論界萌生了更多樂觀情緒，相信兩國能達成共識。

應該說，除了經濟增速放緩和兩國官方所透露出的利好信號以外，考慮到未來兩個月內的兩大事件節點，這種「審慎樂觀」的態度是頗為中肯的。

一方面，加拿大政府受美國請求羈留華為副總裁孟晚舟一案，目前正處於保釋階段，而美方最晚提出引渡的時間點，將是2月初。倘若美方確實如特朗普所表示那般，「將孟晚舟一案作為貿易戰談判籌碼」，所剩的時間也已不到30天。縱然美方有將此事進一步挑大的可能，尤其是在無法與中方就貿易談判達成協議的情況下，不過相信美方則更希望在引渡期限之前與中方達成貿易協議，屆時孟晚舟一案也可就坡下驢、不了了之。

另一個值得各方期待兩國能在近期達成共識的因素，則在於習近平與特朗普二人12月初在阿根廷布宜諾斯艾利斯所達成的「90天談判期限」即將屆滿。考慮到兩國元首在會上達成的「重要共識」，兩國官員皆需要在3月初「90天」屆滿之前，「就雙方存在的問題，積極探討對雙方都有利的解決辦法」，方能向其元首交待。

因此我們可以「審慎樂觀」地講，中美此輪談判應該能達成一定共識，兩國關係在短期內也趨勢向好。

負責國際事務的美國財政部副部長David Malpass（左）等美方代表於1月7日和1月8日在北京與中方代表進行為期兩天的談判（路透社）

倘若事態如此，那麼接下來美方貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴等中美高級官員，則將於近期再於美國華府舉行下一輪對談，屆時特朗普也大有出席的可能。

至於此次談判本身究竟會產出怎樣的「共識與協議」，外界不乏輿論認為中國將作出一定程度的讓步。讓步什麼？讓步與否？這是過去數月以來屢屢出現在輿論的問題，各方都已做了各自的見解。不過與其舊調重提，不如看回美國與其他談判對手達成的結果：

無論是美國與加拿大和墨西哥在《北美自貿協議》（NAFTA）的基礎上重新簽訂的《美墨加協議》，還是美國與韓國重新修訂的美韓自貿協議，都可謂「換湯不換藥」——修改部分細節，更名後隆重端出，而特朗普也可向國內觀眾將之宣傳為「他為美國重新修訂的偉大協議」。

縱然中美兩國根本性的競爭關係、猜忌和矛盾會長期存在，也不排除貿易戰問題解決後再爆發其他衝突，但至少對短期而言，所謂「審慎樂觀」應該是頗為中肯的評估。

與中國的情況會否也是如此？在官方公布確切消息前，沒人可以做任何論斷。不過念及中美走弱的經濟情況、盤算商貿關稅為兩國帶來的實際影響、遍覽兩國官方近期的表態、考慮到即將屆滿的兩個時間點、乃至回望美國過去數月來與各國重新簽訂的貿易協議，人們都可以得出頗為一致的結論：縱然中美兩國根本性的競爭關係、猜忌和矛盾會長期存在，也不排除貿易戰問題解決後再爆發其他衝突，但至少對短期而言，所謂「審慎樂觀」應該是頗為中肯的評估。