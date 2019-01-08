英國脫歐亂象是對歐盟的一份大禮

英國國會將於下周二（1月15日）表決脫歐協議，然而文翠珊仍然未能解決脫歐困局，英國國會各政客亦出現眾多紛爭。 如今，歐盟的「三駕馬車」英、法、德三國都各自陷入困難，特別是英國脫歐問題令人引發出對歐盟前景的質疑。 不過，不同於各方的預判，歐盟的前景未必那麼灰暗，而倘若如今英國脫歐的亂象持續，也可謂是對歐盟的一份大禮。

英國脫歐困局難解 或現最壞結局

距離英國3月29日正式退出歐盟的大限又進了一步，周一（1月7日），英國廣播公司（BBC）引述政府消息報道，國會下周二（15日）將表決脫歐協議。

此前，英國首相文翠珊（Theresa May）因難以就脫歐協議與國會達成一致，而延遲原定於2018年12月11日進行的脫歐協議表決。不過，時至今日，文翠珊仍然未能減少國會中的反對聲音。目前，僅保守黨內部就傳出有55至71位國會議員反對文翠珊的脫歐協議，而「無協議脫歐」、「二次公投」等議題的呼聲反而越來越高。

3月29日「脫歐大限」將至，英國首相文翠珊仍然未能就脫歐協議與國會達成一致。（視覺中國）

實際上，英國脫歐的路途一直阻礙重重，不論是英國還是歐盟，都曾預判過「無協議脫歐」的情況。如若出現「無協議脫歐」，英國與歐盟雙方亦需要花費至少幾個月的時間為此作準備。

當下，國會一些議員如工黨議員谷巴（Yvette Cooper）、保守黨議員莫麗琪（Nicky Morgan）以及自民黨黨魁祈維信（Vince Cable）對本周二表決的一項開支法案提交修正案，以限制財政部在無協議脫歐下的權利。如若修正案未獲通過，意味着文翠珊政府在未經國會同意的情況下，無法合法地為「無協議脫歐」作出開支和稅務政策上的改變。

現時的英國國會宛如「冇頭烏蠅」，不僅在文翠珊脫歐協議上無法達成一致看法，各政客對於「脫歐」、「留歐」、「無協議脫歐」、「二次公投」等議題都出現不同的政見。

歐盟發展遇過阻礙 但前景仍有曙光

從2016年全民公投至今，即將面對「脫歐死線」的英國仍深陷困局之中。與此同時，法國「黃背心」運動仍未停息；德國國內矛盾增加，素有「鐵娘子」之稱的德國總理默克爾亦難以留住寶座；歐盟「三駕馬車」正各自陷入困境，亦引發人們對於歐盟前景的質疑。

1月5日，法國南特（Nantes），周末的「黃背心運動」期間，示威者將聖誕樹堆在廣場中焚燒。（Stephane Mahe／路透社）

不過，常言道禍兮福所倚，擺在歐盟前路上的，亦有一些明朗因素。早前意大利與歐盟在財政預算案上產生爭議，並且就法國的預算赤字問題，指責歐盟對法國的「優待」，是對意大利的不公。不過，意大利與歐盟的這一分歧並沒有走向惡化，而是以達成共識收尾，結束了持續一個多月的預算危機，顯現出布魯塞爾方面尚有足夠的駕馭與斡旋能力。

同時，與英國的情況不同，歐盟的各歐陸成員國皆隸屬歐元體系，令各國與歐盟「你中有我，我中有你」，具有「同根性」的關聯。獨立於歐元體系的英國，尚且在脫歐路上艱難行走，更不論歐元區的各國難以解除與歐盟的關係。

另一方面，歐盟各國近年來的一大挑戰，既是來自中東和非洲的難民問題。自2010年底爆發的阿拉伯之春後，從中東、非洲、南亞等地區持續不斷的難民潮超出了歐盟的負荷，由此引發歐洲社會的矛盾，更促成民粹主義的崛起。

自2010年底爆發的阿拉伯之春後，從中東、非洲、南亞等地區持續不斷的難民潮超出了歐盟的負荷。（視覺中國）

不過現如今，歐洲難民潮已經出現緩和的跡象。敘利亞局勢趨向穩定，國家內部的重心已經由戰爭轉向國家重建的議題之上。隨著這些國家的局勢得到穩定，過去一年進入歐盟的難民人數是近五年來的新低。非洲北部地區縱然還未能臻至社會穩定，相信由利比亞等地赴往歐盟的難民潮仍會持續一段時日。然而同樣不容忽視的，則是非洲各國迅猛發展的經濟局勢，以埃塞俄比亞為代表的一系列非洲國家近年來皆以近10%的經濟增速發展，長期而言，這將有效減少歐盟難民潮的壓力。

對歐盟而言更重要的利好因素，則是當下的英國。如果英國於3月29日前不能妥當地處理脫歐問題，將對英國經濟的發展和政局的穩定性造成嚴重打擊，而對處於海峽對面觀望的歐盟其他國家來說，亦會是一個鮮活的「反面教材」。