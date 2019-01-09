跳崖式脫歐？保守黨倒戈？英國時間不夠考慮「剎停脫歐」

文翠珊的脫歐協議仍未再度送上國會討論，她在周二（8日）就先遭到20名保守黨員倒戈之敗。 國會以303對296票之比，通過限制財政部作「無協議脫歐」準備的修正案，顯出國會確有反對「無協議脫歐」的多數。 為阻「無協議脫歐」，提出有關修正案的工黨議員更指類似提案將陸續有來。

國會意志：不要脫歐協議 也不要無協議脫歐

文翠珊一直說如果國會不支持她的脫歐協議，可能的結果只有兩個：「無協議脫歐」，以及「不脫歐」。

雖然消息傳出歐盟或會以附加文件的方式，保證脫歐協議中為解愛爾蘭邊境問題的「補底方案」（Backstop），不會永久將英國困在關稅同盟中，不過有關保證似乎將會是「政治宣言」，而非「有約束力的法律條文」。因此，可預見有關讓步並不會改變脫歐協議尚欠近百票的困局。

國會在周二亦難得在脫歐議題上達成多數共識，顯出國會有避免「無協議脫歐」的決心；此趨勢在脫歐協議下周二（15日）遭否決後定將更為強烈。

因此，餘下的選項似乎只有「不脫歐的可能」，或者「暫時不脫歐」。

除了脫歐事務外，英國國內還有諸如改革國營醫療制度等實際政務有待處理。圖為文翠珊周一（7日）宣布其醫療改革政策的情況。（路透社）

「暫不脫歐」是唯一生路？

「不脫歐的可能」必須以「二次脫歐公投」來達至──如果國會單方面決定不脫歐，將會是政治自殺。在3月29日脫歐大限迫近之際，英國亦沒有足夠時間籌備公投，所以無論如何也要走上「暫不脫歐」的路。

據路透社報道，歐盟就正為「暫不脫歐」的各種可能作準備；而英國亦有風聲傳出文翠珊政府正在考慮為脫歐大限延期，後來卻遭否認。

要延後脫歐，英國必先得到全體歐盟國家同意。然而，「暫不脫歐」必須要有其理由，例如為準備二次公投、提前大選等。在今日英國國內意見紛亂之中，國會有必要先就各種脫歐情況訂下框架，然後再就尋得各方認同的機制，去決定要走哪一條路。

保守黨草根階層至今仍有六成人認為無協議脫歐是可行的。（路透社）

剎停脫歐 困難重重

然而，即使英國能統一意見，「暫不脫歐」仍是困難重重。例如歐盟國家未必願意再為脫歐事務搓磨，更有可能借機向英國求取利益。

另外，此刻延期，時機極差。歐盟在5月將進行史無前例爭戰氣氛極重的歐洲議會選舉，在英國還沒決定好是要脫歐還是留歐之際，若讓英國延遲脫歐，只會為歐盟建制的未來權力分佈徒添變數（因為英國亦要選出代表英國的歐洲議會議員），亦非歐盟領袖所願。

因此，在文翠珊脫歐協議遭否決之後，英國在「未知境地」的亂局中，為了避過「無協議脫歐」的絕境，英國國會未必沒有可能會根據歐洲法院上月的判決，單方面撤回《里斯本條約》第50條（Article 50）──即直接取消脫歐──以爭取時間，透過提前大選、二次公投，甚至是由國會主導重新研究脫歐路向等方法，去為英國謀求出路。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）早前就指英國要搞清楚自己想要甚麼，歐盟才有辦法幫忙。（路透社）

今日看來，「暫不脫歐」似乎無可避免。兩年的脫歐進程，至今停滯不前，讓英國陷入死局而動彈不得，其主因是源於英國各黨各派都不知道脫歐路途要如何走。然而，今日就算為爭取時間去探討「如何脫」、「還脫不脫」的「延期策略」本身要如何操作，也要先得到各派的集體同意。

在沒有整體意志的英國，面臨大家都不願見的無協議跳崖脫歐，今日即使要回頭是岸，不只是路途遙遠，連第一步能否走得動也是未知之數。