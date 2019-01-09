PK美國電視黃金檔：三位老人和他們波及全國的鬧劇

美國聯邦政府停擺已經進入第三周，若這周六（1月12日）依舊持續，則將超過1995至1996年21天的最長前例，成為美國史上持續最久的聯邦政府停擺。值此時，美國各大電視台周二（1月8日）晚的黃金檔，也由特朗普和民主黨高層佩洛西、舒默這三位老人霸佔，上演一場大PK。 在美東時間1月9日晚20時的電視黃金檔時段，美國總統特朗普在白宮橢圓辦公室向全國發表電視講話，就導致美國聯邦政府部分停擺的美墨邊境築墻問題，向國民爭取支持。 在20世紀期間，數位總統都曾用「全國電視講話」這一經典方式向民眾說明政策，而這也是特朗普2017年1月就任後首次使用該方式。

輪番上場：白宮之主vs民主黨高層

講話持續約8分鐘，美國廣播公司、哥倫比亞廣播公司、美國有線電視新聞網、霍士新聞頻道和全國廣播公司等主要美國電視媒體都對此次講話進行了直播。

特朗普表示，自己支持合法移民，唯反對非法移民，因為非法移民引發了諸如吸毒、強奸等諸多犯罪，近年因非法移民造成的美國公民死亡人數，甚至高於越南戰爭。特朗普引用大量數據和案例，稱「這是一場人道主義危機、一場心和靈魂的危機」，他決意結束這場「人類痛苦的循環」。特朗普還反問為什麼富有的美國人會在自己家裏建牆？稱富人建牆並不是因為不信任外面的人，而是為了防范那些危險的人。

特朗普於1月8日晚發表講話，「全國電話演講」被視作20世紀美國總統最為經典的傳遞政策方式之一（Getty Images）

緊隨其後，民主黨兩院高層、眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和參院少數黨領袖舒默（Charles E. Schumer）聯合回應了特朗普的演講。他們首先反駁特朗普引用大量錯誤數據，隨後認為確實應該捍衛美國邊境的安全，但是方法應是尋找更多方式來解決非法移民問題，例如加強移民審核、加強邊境管理。他們強調，沒有一個總統應該持續讓聯邦政府關閉，建墻不是辦法，作為總統也不應該「奴役」他的民眾，不應該制造分裂。美國各政黨應重新讓聯邦政府運行，通過協商妥協，商量出更多的政策。

三位老人的爭執

美國聯邦政府停擺已經進入第三周，若這周六（1月12日）依舊持續，則將超過1995至1996年21天的最長前例，成為美國史上持續最久的聯邦政府停擺。

為此，白宮和民主黨都力求讓對方承擔責任。特朗普在電視演講之前一天，便發布Twitter預熱，而佩洛西和舒默兩位民主黨高層也即刻表示會在第一時間回應，並呼籲各大媒體直播。最終，美國各大電視台的周二晚黃金檔，便由這三位老人霸佔，輪番博取支持。

聯邦參議院少數黨領袖舒默（左）和眾議院議長佩洛西兩人，在特朗普發表全國電話演講後即可同樣發表演講，並同樣由美國各大電視台直播（Getty Images）

從特朗普的角度出發，「建墻」是他競選總統期間最為重要的口號。既然最終勝選，那即代表這是他需要兌現的承諾之一。故而如今民主黨施以阻礙，那則是背叛了當時美國近半的選民。如今特朗普縱然考慮到政治現實，有了從築水泥墻到「築鋼欄」的調整，終歸還是難以讓步。畢竟對於這位「最遵守競選承諾的總統」而言，既然因選舉政治而勝，就需要為選舉政治而活。

而對兩位民主黨高層而言，該「築墻」提案本就無法解決非法移民問題的本質，平白浪費錢財，自然是要反對的；更何況非法移民問題絕非特朗普所言那般簡單，以南加州為例，縱然有不少不法分子，但也有大量美洲裔非法移民任勞任怨地從事著本地人不願從事的低薪工種，如今已然與當地經濟融為一體，特朗普一刀切的辦法縱然符合選舉政治，也不是美國所需要的政治。

不過在這些問題之上，白宮與民主黨撻伐近兩年之久，大量不滿和矛盾因各種議題而疊加，除了在「中國」議題上或許還能有些共識，整體上黨爭的情況已經到了堪稱史上最嚴重的地步。而「築墻」一事，竟也即將造就美國歷史上聯邦政府停擺時間最久的記錄。

美國聯邦政府部分停擺已進入第三周，垃圾回收等服務無人處理尚在其次，數十萬聯邦僱員收入受到影響才更為嚴重（Getty Images）

一邊是白宮聲稱為人民負責，一邊是民主黨表示願意妥協協商，可實質上至少在過去三周裏，那80馀萬政府僱員則既看不到負責的白宮，也看不到願意妥協的民主黨。

選舉政治vs執政者該有的擔當

其實，佩洛西和舒默二位高層雖然未能做到他們口中的「妥協和協商」，卻在演講中說到了如今最重要的問題：「沒有一個總統應該持續讓聯邦政府關閉，美國各政黨應重新讓聯邦政府運行」。

特朗普需要知道的是，作為議員，佩洛西和舒默的責任之一就是表達不同的立場。然而與他們不同，特朗普不是議員，他是執政者。作為執政者，他的根本職責在於行政，在於確保美國政府以對美國民眾最好的方式運轉。如果說如今華府國會山的兩黨陷入口誅筆伐是美國的不幸，那麼白宮就更不應該進一步攪動這灘泥沼。

誠如前文所言，特朗普如今的邏輯，縱然符合了選舉政治，是在兌現自己的競選承諾，但是這種以平民日常生活為代價的方式，恰恰不是社會所需要的政治。