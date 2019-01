新星參選2020迎戰特朗普　民主黨「跑馬仔」三大勢力之爭

美國政府局部停擺已經超過三周。當華盛頓政客都忙於應付停擺,目前群龍無首的民主黨人也開始為2020年總統大選磨拳擦掌。 單是這個周六(12日),就有兩位民主黨新星宣布準備角逐總統寶座,使目前已宣布參選的民主黨人達至3名,更有數位擺明會選的政治明星尚未正式宣布參選。 民主黨總統初選「跑馬仔」正式展開,其過程與誰勝誰負將決定民主黨未來路向。

夏威夷薩摩亞族眾議員 問鼎總統寶座

夏威夷第二區的民主黨眾議員加伯德(Tulsi Gabbard)周六(12日)受訪表示,將在下周正式宣布參選2020年總統大選。

現年37歲的加伯德,曾參與美國對伊拉克戰爭,自2013年成為聯邦眾議員,在全國政壇嶄露頭角。她除了是第一位美屬薩摩亞族(Samoan)眾議員,更是首位印度教眾議員(雖然她父母皆非來自印度)。

加伯德在2016年時,是左翼民主黨總統初選大熱、佛蒙特州(Vermont)參議員桑德斯(Bernie Sanders)的支持者,熱捧後者的民粹經濟主張。

加伯德2016年在民主黨全國代表大會為桑德斯發表提名演說 。(路透社)

在被問及參選主張時,加伯德就說醫療、刑法改革及氣候變化皆是她所關心之處,其中「戰爭與和平的議題」是最核心的問題──加伯德反對美國介入他國內政,在2017年更曾與敘利亞總統巴沙爾會面,惹起不少爭議。

拉丁裔新星 圖步奧巴馬後塵?

同日,在奧巴馬治下曾任住屋及城市發展部長、前任德州聖安東尼奧市(San Antonio)市長卡斯特羅(Julián Castro),亦宣布角逐來年總統大選。

現年44歲的卡斯特羅,自奧巴馬任期結束,退下政壇前線,就開始為總統大選籌謀。

他在去年5月就曾到總統初選首州新罕布什爾州(New Hampshire)發表演說,10月時更出版回憶錄,題為《不太可能的旅程:從美國夢中甦醒》(An Unlikely Journey: Waking Up from My American Dream),大談自己墨西哥移民後裔的背景。

卡斯特羅為表其拉丁裔背景,曾特意用筆在政府電腦不能打出、其名字中的「á」加上頭頂一劃。(路透社)

卡斯特羅是民主黨明日之星,2012年之時就為奧巴馬在民主黨全國代表大會上,發表專題演講。他從演講到出版回憶錄的經過,幾乎完全緊隨奧巴馬2008年競選總統前的操作。

雖然卡斯特羅並不能說得一口流利的西班牙語,然而他卻大打「族群背景牌」,高舉「移民美國夢」之餘,更指自己正是特朗普的「相反對照」。拉丁人口一直是民主黨大本營,卡斯特羅的拉丁裔背景,將是他的王牌。

連同在1月1日宣布參選的參議員沃倫(Elizabeth Warren),目前民主黨至今已有3位總統初選候選人,而且皆是出自民主黨左翼。

沃倫自宣布參選總統以來,四出奔走拉支持。圖為她在1月12日在新罕布什爾州發表演說的情況。(路透社)

民主黨「雜牌軍」的路線之爭

然而,這並不表示民主黨經歷2016年慘敗後,如今已全然走上左翼路線。在去年11月的中期選舉中,絕大部份勝出的民主黨眾議員,依然是緊跟眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)的中間偏左傳統務實路線的政治人物。

民主黨一直是由各種反保守派主張聚集而成的雜牌軍,有只關注性別議題的,有只關注司法、道德議題的、有只關注種族議題的、有只關注財富分配議題的等等。而且,黨人背景各異,有少數族裔、有城市精英、有自由派財閥、有社會主義者、有學者等。

目前唯一能聚合民主黨人的只有「反特朗普」的旗幟──連在醫療保險問題上,民主黨亦沒有全面的一致意見──不過,「反特朗普」主張能否繼續維繫全黨團結確實值得質疑,而且這種負面主張也不能告訴民主黨未來到底要走上哪一條統一的政治路線。

今日2020總統初選「跑馬仔」的過程和結果,將會對民主黨的前路有重大啟示。

如果說民主黨目前有領袖,那位領袖該算是眾議院議長佩洛西。然而,佩洛西已年屆78歲,相信不會再想「更上一層樓」。(路透社)

目前,民主黨處於三派勢力的路線之爭。

第一路:傳統務實派

其一,是傳統的中間偏左務實派。他們不高舉意識形態,也不主張激進改革,常以緩進主義(Gradualism)的手段,透過務實的妥協去推進自由派議題──例如這一派就願意以「未成年非法進入美國者」的合法居留權利去換取特朗普的建牆經費。

在總統人選上,他們有76歲的前副總統拜登(Joe Biden)為代表,後者是最能以中間路線獲得黨內各派支持的人。

年輕一點的,更有正能量十足的46歲前德州眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)。後者雖非拉丁裔,卻說得一口流利西班牙語,在中期選舉的德州參議院選戰中,更幾乎擊敗共和黨大老克魯茲(Ted Cruz),對卡斯特羅將是一大挑戰。

歐洛克極有明星風采,也讓人一直將他比作奧巴馬。(路透社)

第二路:左翼進步派

其二,就是至今已有3人宣布參選的民主黨左翼進步派人士。他們的精神領袖是2016年異軍突起的桑德斯。當時,敢主張全民醫保的,幾乎是異端邪說,如今卻是不少民主黨人敢公開高舉的主張。

此派雖然新星極多,不過如果桑德斯決定再次參選2020年總統大選,他們似乎也只好屈從於其精神領袖之下。

不過,左翼進步派的主張,在美國主流社會而言,實在過於極端──例如紐約州新星眾議員奧卡西奧科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez)主張的70%最高邊際稅率──在全國選戰中,雖能引來左翼激情,卻未必能得到多數人支持。

一直屬民主黨邊緣的桑德斯(嚴格來說他是獨立人士),乘左翼崛起之勢,如今已成民主黨內舉足輕重的參議員。(路透社)

第三路:自由派富商

其三,就是自由派富商,以曾在共和黨名單上贏出紐約市長選舉的彭博(Michael Bloomberg)為代表。這群人有自由派的社會主張,卻有傳統共和黨的經濟思想,他們想在民主黨格局中出選,正是想借機推使民主黨走上「第三條路」。

自由派富商的優勢,在於他們財力雄厚,能在選戰上自負盈虧。不過,其優勢也是其缺點,因為民主黨人一直有深厚的厭富根底,有左翼人士就指責「不向選民募捐」的做法,認為這不能讓選民有應有的政治參與。

本年民主黨的總統「跑馬仔」,將會以此三大勢力之爭為重心。民主黨最後是否會走上其中任何一條路,還是心不甘情不願的讓某位不能服眾的人物出選,抑或是繼續路線分裂之局,是本年美國政壇最值得留意的變局之一。