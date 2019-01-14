「脫歐協議」上國會斷頭台　文翠珊有冇可能避過厄運？

脫歐大限3月29日將至，如果英國國會不通過脫歐協議，英國到時將會自動墮崖式「無協議脫歐」（No-Deal Brexit），造成大亂。 文翠珊的脫歐協議，如無意外將於周二（15日）在國會下議院表決。外界一致認為協議將被否決，及後文翠珊更要在3天會期之內提交「替代方案」。 脫歐協議有沒有可能避過覆亡厄運？

幫文翠珊數票：沒有勝利 只有小敗或大敗之別

英國下議院的總有效投票議員人數為639人。文翠珊的保守黨有316席，加上執政盟友北愛爾蘭民主統一黨（DUP）的10席，共有326席；而反對派各黨則有313席，其中包括工黨的255席、蘇格蘭民族黨（SNP）的35席、自由民主黨的12席等。

保守黨內已有超過100位議員公開表明反對脫歐協議，不過以協議為將英國賣為「歐盟附庸」的死硬疑歐派大概只有30到50名不等，其餘議員未必會真的投票否決協議。

另外，保守黨內至少約20名留歐派議員，上周已兩度倒戈通過修正案，一方面削弱文翠珊政府為無協議脫歐作準備的能力，另一方面也促成其政府要在脫歐協議被否決後3日馬上提交替代方案。這些倒戈的留歐派議員，大多亦將會投票反對脫歐協議。

脫歐大限迫近，在英國國會大廈之外，抗議脫歐的示威無日無之。（路透社）

同時，DUP的10票也因反對愛爾蘭邊境「補底方案」（Backstop），而反對脫歐協議。

加上所有反對黨派的一致反對立場，文翠珊小則輸50至80票不等，多則更有可能達200票。

雖然上周文翠珊已開始向在野工黨拉票，除了與工會領袖通訊外，還極力支持保留歐盟等級的勞工、環保規則，不過工黨議員目前普遍反應還是不領情。

無協議脫歐 vs 二次公投留歐：文翠珊兩面受敵

文翠珊目前的最大難題，是她的脫歐協議受困於其他選項之間，形成兩面受敵之局：一是「無協議脫歐」，二是「二次公投」爭取留歐。

文翠珊一直以來的策略，是「兩條腿走路」。一方面，她以「若否決脫歐協議，將導致取消脫歐」去威脅保守黨內強硬疑歐派，希望得到他們支持；另一方面，她又以「若否決脫歐協議，將導致無協議脫歐」去威脅留歐派的國會議員，希望他們能接受一條至少較為親近歐盟的脫歐出路。

支持就算沒有脫歐協議，也要如期墮崖脫歐的廣告，在倫敦隨處可見。保守黨內更有超過六成選民堅持硬脫歐。（路透社）

然而，此等策略現已證明失敗──雖然文翠珊直至今日仍在以「脫歐不成」去爭取疑歐派支持──更惹來強硬疑歐、留歐兩派都積極反對文翠珊的脫歐協議。

對留歐派而言，反對協議有助推動「二次公投」，因此有望將英國留在歐盟之中（目前民調以留歐支持稍勝）。

對強硬疑歐派而言，3月29日的脫歐限期，無論如何將自動發生，所以他們要做的就只是反對文翠珊協議，再靜待無協議脫歐來臨。

因此，文翠珊最想爭取的兩派，不只沒有誘因支持脫歐協議，更是被她的「兩條腿走路」策略鼓勵反對其協議，可算是最徹底的「弄巧反拙」。

對文翠珊多有批評的保守黨強硬疑歐派大老、前外相約翰遜（Boris Johnson）。若文翠珊決定辭職，他最有可能繼任首相，將保守黨全面推向疑歐。（路透社）

否決脫歐協議 英國無路可走

不過，文翠珊唯一說對的就是，如果國會否決其脫歐協議，英國將進入「未知境界」，其結果也會是「一場災難」，因為種種可能路徑也非活路。

一、歐盟即使再讓步 仍不足說服疑歐派

首先，如果文翠珊只遇小敗，她可能會馬上趕到比利時布魯塞爾，要求歐盟在保證愛爾蘭邊界「補底方案」的暫時性上，再作讓步，以求在國會3天會期的限期內，將附加歐盟讓步的脫歐協議當作是新協議，再送上國會表決。

然而，歐盟決不會讓「補底方案」的暫時性有法律效力，因為暫時的補底方案，根本不能保證方案過期時，愛爾蘭的邊境問題已有解決之法。

由於歐盟的讓步只能是「沒有確切法律約束力」的聲明，如今反對文翠珊方案的疑歐派，根本不會因此回心轉意。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）就曾指連英國自己也不知道自己要甚麼，要歐盟幫忙尋求出路是不合理的。不過，他在周一會就愛爾蘭邊境問題向英國再作口頭上的讓步，以助文翠珊一把。（路透社）

二、其他替代方案 皆無國會多數支持

其次，國會在去年底已成功奪權，在文翠珊脫歐協議被否決後，將能主動提出修正案。這類修正案的表決，將會是各種脫歐前路的「水溫測試」。

問題是目前各種可能方案，在國會都沒有明顯多數（即320票）支持：

有秩序的無協議脫歐（Managed No-Deal Brexit） - 即將英歐貿易關係回到世貿條件上，並把握餘下時間，將通關、航空、外國人安置、分手費、國防安全合作等問題作妥善處理。 預計有80至100名保守黨疑歐派議員支持。

二次公投 - 即包括「留歐」選項的公投。 在工黨普通議員、自由民主黨、蘇格蘭民族黨，以及保守黨小量留歐派支持下，大概有210人支持。

挪威模式（或加上關稅同盟） - 即加入歐洲自由貿易聯盟（EFTA），接受歐盟單一市場在商品、服務、資本、移民上的四大自由，或再留在歐盟關稅同盟（不能自行與他國談判貿易合作）。 若得文翠珊背書，此方案最有希望得到多數支持，卻有極大政治問題： (1) 挪威不願英國加入歐洲自由貿易聯盟，影響盟內權力平衡； (2) 如果英國脫歐後仍留在單一市場跟關稅同盟，跟沒有脫歐幾乎只是「名號上的差異」而已，更不符合文翠珊本人對脫歐的定義。

三、工黨不信任動議 難獲通過

另外，工黨亦有可能會發動不信任動議，試圖扳倒文翠珊政府。不過，DUP早已聲明「反對協議，支持保守黨」，因此不信任動議難獲通過。

工黨黨魁郝爾彬就曾指如果沒有勝算，他也許不會兌現承諾，發動不信任動議，因此工黨最後會否提出動議仍是未知之數。

工黨黨魁郝爾彬亦身陷困境：一方面近九成工黨黨員迫他支持他一直反對的二次公投，另一方面他想提出不信任案奪權又不夠票；而他本人曾承諾若不信任案失敗，將轉軚支持二次公投。（路透社）

四、「暫延脫歐」只是「拖時間」

在3月29日脫歐大限逼近之下，國會除了已奪去文翠珊準備無協議脫歐的財政能力外，更有傳想試圖奪去政府決定國會議程的權力，將使英國更難應對無協議脫歐的亂局。

因此，文翠珊脫歐協議遭否決後，英國將完全困於死局之中，一路滑向懸崖之邊，卻沒有任何可抓之物。

任何政治死局的唯一「解決」辦法，就是「拖」。歐盟方面已傳出消息，正為將脫歐大限延期至本年7月，甚至為時更久的延後作準備。

不過，「暫延脫歐」似有一大必要條件，就是英國政府能夠向歐盟展示出有解決死局的希望。當中包括三大可能：(1) 有方法只透過修改現有脫歐協議，而能爭得國會多數支持；(2) 提前大選；(3) 二次公投。

回顧以上討論，這三大可能，可能性雖在，或然率甚低。因此，「暫延脫歐」也難解脫歐死局。

英國政府上周一（7日）為多弗港（Dover）進口車龍模擬實測。根據英國政府2017年的內部研究，如果多弗港貨車通關出現70秒的延誤，車龍將需6日才能解決，嚴重打響英國對歐物流。（路透社）

歐盟奇招「禁絕延期」 或能拯救文翠珊

外界對歐盟在英國國會脫歐協議爭端的角色，一直停留在歐盟是放手不管，還是要再作讓步的討論上。

在今日脫歐死局之中，《金融時報》專欄作家Wolfgang Münchau周日（13日）撰文，主張歐盟應該走上「第三條路」，主動禁止英國推遲3月29日的脫歐大限，以助文翠珊協議通過國會。

由於無論是二次公投，還是提前大選，都不可能在3月29日前完成，因此心懷此類主張超過200位國會議員必須得到歐盟27國同意為脫歐延期，才能落實主張。

因此，如果歐盟禁止延期，在國會絕大多數議員都極力避免「無協議脫歐」的背景下，他們的唯一出路，就是含淚支持文翠珊脫歐協議。

黃昏中，邱吉爾像與國會大廈的倒影。也許，脫歐會讓英國進入其國運的黃昏。（路透社）

在全球英語評論界之中，此番建議確實是難得的別出心裁。不過，最新消息指歐盟正積極考慮讓英國延後脫歐，Münchau的建議似乎是來得太晚，趕不及拯救周二就要表決的脫歐協議。