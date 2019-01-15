英國脫歐：被口號破壞的民主

文翠珊的脫歐協議，將在英國時間周二（15日）晚上7時在國會下議院正式進行表決，勢將遭到否決，使英國脫歐前路陷入「未知境地」。 歐盟為助文翠珊一把，在周一（14日）與文翠珊以「交換信件」方式，保證雙方會盡力避免以協議中的「補底方案」（Backstop）去解決愛爾蘭邊境問題，試圖解除國會議員對脫歐協議的最大疑慮。 然而，一封信救不了脫歐協議。一位親近文翠珊的知情人士說，他數次遇上保守黨首席黨鞭時，後者都面如死灰。

「補底方案」的簡史

為防英國脫歐後，愛爾蘭共和國與北愛爾蘭之間的必要邊境關卡，破壞1998年《貝爾法斯特協議》（Belfast Agreement）的和平條件，歐盟提出「補底方案」（Backstop），主張「暫時」將北愛爾蘭留在歐盟單一市場及關稅同盟之中，與脫歐後的不列顛島在管制上分離，待「英歐未來關係」確立後，再取消「補底方案」。

今日沒有邊境管制的愛爾蘭與北愛爾蘭邊界。（視覺中國）

由於各方都難以想像兩個關稅及商品管制標準不同的地方，如何能夠沒有邊境關卡，大家都認為「補底方案」將使北愛爾蘭長期從英國割裂開去，為英方所不能接受。

於是，在文翠珊極力爭取之下，歐盟在去年11月確立的「脫歐協議」中，終於同意讓英國在「補底方案」下，成立「英歐關稅同盟」，大減北愛爾蘭與不列顛島的規制差異，並在法律文件中承諾會「盡力且真誠」地儘快完成「未來關係談判」，以避免「補底方案」的實施或拖延。

有反脫歐民眾在晚間留守英國國會大廈外。（路透社）

口號式的指責：「英國淪為歐盟屬國！」

歐盟此番理性、務實的讓步，卻被英國政客認為是將英國鎖在歐盟中的大陰謀。歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker），亦多次被迫澄清歐盟並無強留英國之意。

由於在「補底方案」之下，英國將要暫時單方面接受部份歐盟規制，並無話語權，亦無法單方面決定退出「補底方案」的安排，因此，文翠珊就被指賣國，協議更被直接評為一文不值。

前外相約翰遜（Boris Johnson）等保守黨疑歐派大老，更「口號式」的直指英國將「無限期」淪為歐盟的「屬國」（vassal state）及「殖民地」；留歐派則把持着英國失去話語權這一點，指責文翠珊的脫歐「比留歐更差」。

在這種口號式的渲染之下，文翠珊長達585頁的脫歐協議，以及其26頁的英歐未來關係政治聲明，在英國民眾與政客的觀感中，逐漸變成一無可取的爛方案。連文翠珊自己最近也愈來愈不敢張揚協議是「好協議」。

口才了得、善於煽動民情的約翰遜，如今竟是保守黨內最能取文翠珊而代之的人。（視覺中國）

簡單口號 蒙蔽理性判斷

然而，這種口號只集中在愛爾蘭邊境問題的一點，忽略了文翠珊協議的其他重點。首先，英國在3月29日如期脫歐後，會進入21個月的過渡期，讓英國企業能夠有時間為脫歐作準備，也能讓英歐雙方能在安穩的環境中，進行未來關係談判。

另外，脫歐協議亦包括了兩年的延長過渡期安排，可給予雙方更多時間準備避免「補底方案」。而且，即使在「補底方案」之中，北愛爾蘭與不列顛島的愛爾蘭海通關檢查，亦只會由現有的牲口檢查，擴展至其他商品而已。

補底下的英國，更將實踐不少脫歐願望，包括重奪移民管制權、大幅度脫離歐洲法院管轄、不必再支付歐盟預算等。

更重要的是，文翠珊的脫歐協議，對未來英歐關係的包容性極廣，由「直接回到世貿規則」、「加拿大式自貿協議」，再到「挪威模式」、「挪威模式加關稅同盟」，甚至「重新加入歐盟」，都一一容許。根本沒有任何黨派，有明確理由反對。

文翠珊周一到一所支持脫歐者佔多數的工廠發表演說，盡最後努力爭取英國民眾對其脫歐協議的支持。（路透社）

不過，在「屬國」、「殖民地」等嚇人口號之下，不只已對脫歐議題深感疲倦的英國民眾，只片面地接受「文翠珊脫歐協議是爛協議」的說法，連英國政壇人物，也只着眼於「補底方案」無限期延續的可能這一點，而沒有去深究其中細節，以至於整個協議在各種英歐非貿易合作的詳細安排，更對協議雙方避免「補底方案」誠意的法律條文視而不見。

歐盟在周一送交文翠珊的「救亡信件」，其實只是將脫歐方案中已有的細節，以及歐盟的誠意再重覆一遍而已。不過，在簡單口號主導、情感掛帥的政治生態之下，這些細節也無人理會。

歐盟的「救亡信件」，似乎難以挽回文翠珊脫歐協議國會敗亡之局。（路透社）

理性破滅中的民主失效

以口號下判斷、不管政策細節的趨勢，使得任何理性討論都變得不可能。可是，民主政制的有效運作，必然要建基於理性的規範之中，否則只會變成多數人以情緒主導政府走向的民粹政治而已。這正是柏拉圖對民主制度的擔憂。

當然，諸如英國的代議政制，不可能要求所有公民都要花時間對任何政府政策都作出理性判斷。然而，在各種情緒化的口號仍未能在短時間內宣揚開去的過去，公民們都傾向依靠專家的理性判斷，而作出決定。

今日，政客們都變成了「口號專家」，大搞口號式的政治，理性討論再非必要；簡單、具煽動性的口號，比專家的小心判斷，也更容易入口。理性下的民主從此消失。

「脫歐就是脫歐」（Leave Means Leave）是最空泛卻最常見的口號，對於理解脫歐的實際內容，一點幫助也沒有。（路透社）

英國脫歐今日的死局，就是由2016年「奪回控制權」的空泛口號，到今日「屬國」、「殖民地」的簡單指控所造成。

至此，我們似乎也不得不多作反思：在我們社會的政治主張中，又有否這類簡單口號式的主張？它背後所以代表的，是理性判斷下的結果，還是只用以引起人們情緒上反對或支持的空泛說法而已？