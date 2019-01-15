逮捕華為「間謀」事件：活在大國夾層中的波蘭

自上周五（11日）華為駐華沙銷售總監王偉晶涉「間謀活動」在波蘭被捕後，波蘭官方作出了一連串「騎牆行為」，盡顯其夾在中美大國博奕的困境，讓人不禁暗嘆歷史又再重演。

上周五王偉晶與波蘭前情報人員Piotr D.被捕後，波蘭國家安全局發言人札林（Stanislaw Zaryn）在社會媒體Twitter公布消息，其中竟然標籤了美國中央情報局（CIA）、聯邦調查局（FBI）、國防部、國務院、駐歐美軍等帳號，似乎有所暗示。

向美國表忠 全因軍事依靠

在今日美國積極鼓勵盟友以國家安全為由棄用華為通訊裝置的時間，札林的所為，實有向美國表忠之意。

同時，波蘭內政部長布魯津斯基（Joachim Brudzinski）亦表示，歐盟和北約應就是否將華為排除在市場之外，制定共同立場。及後，更有官員表示波蘭政府正考慮禁用華為。

一直有恐俄情意結的波蘭傳統上依靠美軍及北約保護，其總統杜達（Andrzej Duda）早前就提議美國在波蘭建立「永久軍事基地」，派駐15,000名美軍，主動提出會支付美國20億美元，並將有關基地稱為「特朗普要塞」（Fort Trump），可謂拍盡馬屁。

波蘭總統杜達去年9月訪美期間，正式向特朗普提出擴大美國在波蘭駐軍的建議。（視覺中國）

科技、經濟未來在華 又不能得失中國

另一方面，波蘭經濟發展自蘇聯解體以來一直欣欣向榮，連2008年金融風暴也沒有阻止其經濟持續增長。如今，華沙更逐漸發展成高發科技及初創企業的重鎮，與華為等科技公司的深化合作，是其最自然不過的發展。

波蘭總理辦公室去年11月就指出，幾乎可以確定華為會在華沙附近興建新的科技中心。另外，在T-Mobile及Orange等電訊公司的波蘭分部，亦在去年開展了以華為5G技術為基礎的網絡先導項目。

另外，由中國成都連接到華沙西南、波蘭第三大城羅茲（Łódź）的貨運鐵路，早在2012年開通。自一帶一路在翌年開展後，今日其使用量比2013年時，大增50倍，可見雙方經貿關係之急速發展。

對波蘭而言，美國是軍事的依靠，中國是科技、經濟發展的重要合作夥伴，因此中美若能和睦共處，將對波蘭最為有利。然而，在特朗普主政後加速的中美全面性競爭局面，卻使波蘭夾在中間，左右為難。

因此，波蘭向美國表忠之後，也不指責華為，而只針對被捕的王偉晶，指有關案件純屬後者的個人行為，與華為並無直接關係。而華為也革除王偉晶職務，指後者行為讓公司蒙羞。

華為的高級體驗店去年12月在華沙正式開幕。（視覺中國）

波蘭的國難史：400年圍困大國政治

回顧歷史，波蘭自16、17世紀的所謂「黃金時代」以後，就一直為身陷大國勢力的爭鬥之中，特別是東邊的沙俄、西邊的普魯士、南邊的奧地利哈布斯堡王朝，還有北邊一水之隔的瑞典。

1655至1660年的瑞典入侵後，多國開始利用波蘭內部對立勢力獲利的策略，從此波蘭更是一蹶不振。

波蘭在18世紀後段，更連續三次被俄國、普魯士及奧地利瓜分，直至1795年波蘭正式完全被三國瓜分，要待第一次世界大戰之後才有空檔復國，總共經歷了123年的無家無國悲慘史。

期間，三國統治者更極力去除波蘭文化，有賴拿破倫時代的國族主義風潮，讓一部份知識份子在危局中將文化、語言保存下去。

去年12月，波蘭的76件巴洛克時期藝術品送到中國首都博物館展覽。（視覺中國）

可惜，共和國建成21年後又遭遇二戰爆發，波蘭再度被納粹德國與史太林治下的俄國瓜分；二戰之後，除了損失部份東方領土之外，更歸入了以俄羅斯為首的共產蘇聯之下。

直至上世紀80年代爆發連串示威，又遭逢美蘇冷戰以蘇聯解體結束，波蘭才於 1989年正式獨立。其後，波蘭在1999年加入以美國為首的北約，2004年再加入歐盟，在軍事上依靠美國，在經濟上則借歐盟成員之便極力發展。

經歷近30年的相對平穩局面後，中美之間的全面性競爭關係，似乎又將波蘭推回其夾在強國之間的歷史軌跡上。

雖然在去年12月1日習近平與特朗普在阿根廷會面後，中美貿易關係正有解凍跡象，不過雙方長遠的競爭關係似乎難有大變。（路透社）

兩強之間的左右為難：你也是 我也是

不過，今日中美之爭，與以前德俄之間的硬拳頭平衡，或冷戰時美蘇之間的意識形態衝突，本質上都不一樣。

今日波蘭的局面，是美國支援軍事，中國則是經濟未來；最好的格局當然是兩者兼得，然而波蘭今日似乎是被迫要二擇其一。這種「左右不是人」的處境，正好解釋了波蘭當下的「騎牆行為」。

其實，在中美對壘的世局中，波蘭又豈是唯一「夾在中間」的地方？近至日本、韓國，遠至加拿大，甚至歐盟整體，也在試圖於兩強之間，走上一條從兩邊得利的中間路線。

星光耀目的香港，在新的國際形勢下，要如何自處，實在值得港人深思。（路透社）

我們小小的香港亦是如此，早年一邊受惠於中國的經濟急速發展，以及向外融資的需求，另一邊又保有殖民地時代遺留下來的獨立地位，更得美國的《香港關係法》及世貿成員身份等國際認可。

今日，諸如修改《香港關係法》等，也開始被炒作為中美對壘的議題之一。夾在中間的香港，又豈非不似波蘭之困？