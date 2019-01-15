特朗普和他一再反復的「中東撤軍」：勿低估其信心　莫高估其能力

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特朗普宣布撤軍敘利亞後，其過程可謂反反復復。由一開始的「迅速撤軍」到「暫緩撤軍」再到「緩慢撤軍」，令美國國內一眾政客和盟國大感不滿。不過，從特朗普的政策導向上看，即使存在阻力，亦不會改變撤軍的大方向，然而這一波三折的過程則是由多重因素造成。

埃爾多安尤如坐「過山車」

周一（14日），美國總統特朗普（Donald Trump）與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話，就敘利亞北部局勢、建立安全區等議題進行討論。隨後，特朗普發布Twitter稱，兩人還談論經濟議題，認為美土兩國有很大的潛力去推動雙方經濟的持續發展。

而就在周日（13日），特朗普在Twitter上警告土耳其，如果他們繼續攻擊庫爾德人，美國將摧毀土耳其的經濟。

可以說，自從特朗普宣布撤軍敘利亞後，埃爾多安是最能感受到特朗普「善變」的一位總統。

起初，特朗普的撤軍決定，是在與埃爾多安的通話過程中決定。當時，埃爾多安質疑美軍留在敘利亞的目的，而出乎意料的是，特朗普在未與一眾高級官員和盟國商討的情況下，當場提出撤軍。

當土耳其以為美國的撤離，可以大舉攻打庫爾德武裝之時，特朗普又出現轉軚，暫緩撤軍敘利亞，令土耳其打擊庫族的計劃受阻。特別是美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）6日表示，美軍會繼續留在敘利亞，直至土耳其保證不再追擊庫爾德族為止。此番言論引起埃爾多安的極大不滿，更於上周二（8日）臨時拒絕接見博爾頓。

特朗普政府撤軍的混亂

埃爾多安難以捉摸到美國撤軍敘利亞的方案，自是源於特朗普政府撤軍政策的混亂。

從特朗普一開始所說的，「將盡快撤離」到否認該說法，到博爾頓表示「除非徹底打敗伊斯蘭國、以及庫爾德武裝的安全得到保障，美軍才會撤離敘利亞」，再到美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於近期的中東訪問行程中表示「撤軍正緩慢進行，視乎具體情況而定」，美國的表態屢有反復。

到底當下，美軍是否正在撤離敘利亞？根據路透社周六（12日）報道，美國國防部官員表示，美軍正從敘利亞撤離軍備，而軍隊仍未撤退，對抗ISIS的戰爭仍在繼續。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於8日至15日展開中東訪問行程，強調美國打擊伊朗的決心不變。（路透社）

「信心」堅定　「能力」不足

從特朗普撤軍的政策上看，特朗普在中東採取「收縮」策略，降低美國在中東地區兵力和軍費投入。對於特朗普來說，過往美國在中東耗費過多的資源，實際上卻「無利可圖」。

然而，美國真的如同特朗普所說的「不再願當世界警察」嗎？實際上，特朗普上台後，極力保持與沙特和以色列的盟友關係。作為中東地區具有影響力的兩國，特朗普「收縮」政策的背後，實則想借連衡兩大盟國，大幅減少美國在中東的軍事花費，以達到在中東地區利益的最大化，改變自911以來美國施行的中東戰略。

特朗普宣布撤軍敘利亞，實際上是欲改變自911以來美國的中東戰略。（路透社）

任何人都不應忽視特朗普撤軍的「大方針」，然而特朗普政府願意撤軍，卻不代表美國會撤軍。首先，特朗普的撤軍決定並未顧及盟友的需要。一旦美軍撤出，伊朗就有機會利用這一空隙，加強在敘利亞的勢力，這對沙特和以色列兩國來說，都是難以忍受的局面。

特朗普似乎低估了盟國反對立場所帶來的阻礙，更低估了國會支持以色列的猶太勢力，而除此之外，美國軍方勢力的反對亦使特朗普的撤軍行動難以順暢，前美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）更提出請辭，以表抗議。

因此，特朗普即使想撤軍敘利亞，邁出改變美國中東政策的一步，但現實遠比他想象的還要複雜。他不僅無法掌握撤軍進度，更是難以協調各方利益，以致在撤軍敘利亞上表現反復。而此次蓬佩奧訪問中東之旅，雖是美國想給中東各盟國的一顆「定心丸」，強調美國打擊伊朗決心的不變，但特朗普政府撤軍的反復性本身已難以減弱其盟國的擔憂。

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