特朗普和他一再反復的「中東撤軍」：勿低估其信心　莫高估其能力

特朗普宣布撤軍敘利亞後，其過程可謂反反復復。由一開始的「迅速撤軍」到「暫緩撤軍」再到「緩慢撤軍」，令美國國內一眾政客和盟國大感不滿。不過，從特朗普的政策導向上看，即使存在阻力，亦不會改變撤軍的大方向，然而這一波三折的過程則是由多重因素造成。

埃爾多安尤如坐「過山車」

周一（14日），美國總統特朗普（Donald Trump）與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話，就敘利亞北部局勢、建立安全區等議題進行討論。隨後，特朗普發布Twitter稱，兩人還談論經濟議題，認為美土兩國有很大的潛力去推動雙方經濟的持續發展。

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月14日

而就在周日（13日），特朗普在Twitter上警告土耳其，如果他們繼續攻擊庫爾德人，美國將摧毀土耳其的經濟。

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月13日

可以說，自從特朗普宣布撤軍敘利亞後，埃爾多安是最能感受到特朗普「善變」的一位總統。

起初，特朗普的撤軍決定，是在與埃爾多安的通話過程中決定。當時，埃爾多安質疑美軍留在敘利亞的目的，而出乎意料的是，特朗普在未與一眾高級官員和盟國商討的情況下，當場提出撤軍。

當土耳其以為美國的撤離，可以大舉攻打庫爾德武裝之時，特朗普又出現轉軚，暫緩撤軍敘利亞，令土耳其打擊庫族的計劃受阻。特別是美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）6日表示，美軍會繼續留在敘利亞，直至土耳其保證不再追擊庫爾德族為止。此番言論引起埃爾多安的極大不滿，更於上周二（8日）臨時拒絕接見博爾頓。

特朗普政府撤軍的混亂

埃爾多安難以捉摸到美國撤軍敘利亞的方案，自是源於特朗普政府撤軍政策的混亂。

從特朗普一開始所說的，「將盡快撤離」到否認該說法，到博爾頓表示「除非徹底打敗伊斯蘭國、以及庫爾德武裝的安全得到保障，美軍才會撤離敘利亞」，再到美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於近期的中東訪問行程中表示「撤軍正緩慢進行，視乎具體情況而定」，美國的表態屢有反復。

到底當下，美軍是否正在撤離敘利亞？根據路透社周六（12日）報道，美國國防部官員表示，美軍正從敘利亞撤離軍備，而軍隊仍未撤退，對抗ISIS的戰爭仍在繼續。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於8日至15日展開中東訪問行程，強調美國打擊伊朗的決心不變。（路透社）

「信心」堅定 「能力」不足

從特朗普撤軍的政策上看，特朗普在中東採取「收縮」策略，降低美國在中東地區兵力和軍費投入。對於特朗普來說，過往美國在中東耗費過多的資源，實際上卻「無利可圖」。

然而，美國真的如同特朗普所說的「不再願當世界警察」嗎？實際上，特朗普上台後，極力保持與沙特和以色列的盟友關係。作為中東地區具有影響力的兩國，特朗普「收縮」政策的背後，實則想借連衡兩大盟國，大幅減少美國在中東的軍事花費，以達到在中東地區利益的最大化，改變自911以來美國施行的中東戰略。

特朗普宣布撤軍敘利亞，實際上是欲改變自911以來美國的中東戰略。（路透社）

任何人都不應忽視特朗普撤軍的「大方針」，然而特朗普政府願意撤軍，卻不代表美國會撤軍。首先，特朗普的撤軍決定並未顧及盟友的需要。一旦美軍撤出，伊朗就有機會利用這一空隙，加強在敘利亞的勢力，這對沙特和以色列兩國來說，都是難以忍受的局面。

特朗普似乎低估了盟國反對立場所帶來的阻礙，更低估了國會支持以色列的猶太勢力，而除此之外，美國軍方勢力的反對亦使特朗普的撤軍行動難以順暢，前美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）更提出請辭，以表抗議。

因此，特朗普即使想撤軍敘利亞，邁出改變美國中東政策的一步，但現實遠比他想象的還要複雜。他不僅無法掌握撤軍進度，更是難以協調各方利益，以致在撤軍敘利亞上表現反復。而此次蓬佩奧訪問中東之旅，雖是美國想給中東各盟國的一顆「定心丸」，強調美國打擊伊朗決心的不變，但特朗普政府撤軍的反復性本身已難以減弱其盟國的擔憂。