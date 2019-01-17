【英國脫歐】不信任動議失敗的工黨：為反而反的完美示範

英國首相文翠珊一如預期，勝出周三（16日）晚上由工黨發動的不信任動議。 在周二（15日）投票反對脫歐協議、釀成執政黨史無前例大敗的保守黨疑歐派，以及北愛爾蘭民主統一黨（DUP）都紛紛歸隊，使不信任案因325票反對、306票贊成而不獲通過。 穩住相位的文翠珊，隨後馬上公開邀請國會各黨領袖與她單對單會談，以跨黨合作形式謀求出路。不過，擁有255席有效票的工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）就表明會拒絕邀請。

跨黨合作 獨工黨不願談

國會政局稍定，主張留歐的蘇格蘭民族黨（SNP）及自由民主黨，其下議院領袖布萊克福德（Ian Blackford）及祈維信（Vince Cable）都接受了文翠珊邀請。不過前者就希望文翠珊會展出誠信，承諾推遲脫歐、拒絕無協議脫歐，以及對二次公投持開放態度。

不過，郝爾彬就說如果文翠珊不拒絕「災難性」的無協議脫歐，他就不用跟文翠珊談。

郝爾彬在不信任動議辯論上氣勢非常「義正詞嚴」。（路透社）

推二次公投的承諾 只是政治空談？

另外，工黨在其去年9月的黨大會中，曾承諾如果不能提前大選，就會考慮推動二次公投。如今工黨試圖提前大選的不信任動議失敗後，卻故作拖延，更不排除會再提不信任案。

國會其他反對黨都已去信郝爾彬，要求他落實推動二次公投的承諾，而工黨黨內也有71位議員公開提請同樣要求，目前也不得要領。

不兌現承諾，其中原因有二：一方面，一直反對歐盟組織的郝爾彬，當初對二次公投作承諾，只因被草根黨員迫上梁山而為，是政治把戲多於實際訴求；另一方面，工黨傳統的勞工階層支持者，多有脫歐支持者，在今日文翠珊已向他們公開招手的情況下，工黨若正式支持二次公投，或將招致選舉政治上的損失。

今日郝爾彬的不作為，可見他沒有管治的承擔。支持二次公投的保守黨議員蘇碧玲（Anna Soubry）在不信任投票前，就表示她支持郝爾彬去支持二次公投，卻反對郝爾彬本人；此番言論不無道理。

蘇碧玲因其二次公投立場，曾在國會大廈外被一眾示威者指責是「納粹」，惹起國會對議員人身保護不足的爭議。（路透社）

工黨有理由反對脫歐協議嗎？

工黨在脫歐協議的官方立場有三：(1) 與歐盟建立緊密經貿關係；(2) 脫歐後加入歐盟的關稅同盟；(3) 保障勞工、消費者的權益及保持既有環保規管。至今，工黨仍表示如果文翠珊的脫歐協議能達至以上條件，工黨願意支持。

然而，驟眼觀之，被工黨議員絕大多數反對的脫歐協議「已經」符合了以上條件。首先，文翠珊政府在表決前已聲明會支持保留歐盟既有的環保、勞工保障，去除工黨憂慮。

其次，在文翠珊協議的「英歐未來關係聲明」中，並沒有排除加入歐盟關稅同盟，以及建立類似單一市場的緊密經貿關係的可能。由於歐盟的立場是雙方應在脫歐落實後，再從容開展未來關係的詳細談判，文翠珊根本不可能在現階段先有詳細的未來關係法律條文。

既然如此，工黨的反對理由是甚麼？

文翠珊周三在國會辯論中，繼續以其招牌「殺人眼神」望向對面的郝爾彬。（路透社）

脫歐協議的「不可能測試」

原來，除了政治爭鬥的考慮外，工黨一直對任何「可接受」的脫歐協議，都有六大測試。這些測試都沒有詳細準則，只是6個問題而已。

其中，第二個測試就是：脫歐協議能否帶來與今日英國在歐盟單一市場及關稅同盟的「完全一樣的利益」（exact same benefits）？

任何有常識的人也知道，任何脫歐協議都無法通過以上測試。為免外界過度關注這項「不可能的測試」，影子脫歐事務大臣施紀賢（Keir Starmer）在提及測試的時候，極少特別提到這一項，而只會籠統地指責文翠珊的協議不符合工黨「脫歐協議測試」。

不過，從此項所謂的「測試」之中，就可見工黨政客「為反而反」、在脫歐亂局中借反對黨的地位去謀取政治利益的用心。

工黨脫歐協議測試： 測試一：協議能否保證英國與歐盟有與強而穩固的未來合作關係？ 測試二：協議能否帶來與今日英國在歐盟單一市場及關稅同盟的「完全一樣的利益」（exact same benefits）？ 測試三：協議否能保證對經濟及社群有利的公平移民管理？ 測試四：協議能否在（勞工、環境等）權利及保障上防止劣弊驅逐良弊？ 測試五：協議能否保護國家安全，以及英國處理跨境犯罪的能力？ 測試六：協議能否照顧到英國所有地區及族群？

影子脫歐事務大臣施紀賢，以往被問及為何工黨反對文翠珊的脫歐協議，他都指出協議不能通過工黨的脫歐測試。（路透社）

作為反對派 就不用負管治之責？

今日，工黨批評文翠珊緊守底線，不願接受將會讓英國不能有獨立貿易政策的歐盟關稅同盟，是固執，是搞沒有誠意的跨黨合作。然而，工黨一天不捨棄以上「測試」，他們總會找到理由反對文翠珊的協議。文翠珊何以要負上背信之名，修改底線以爭取工黨支持？

郝爾彬今日的作為，正正是政客「為反而反」的完美示範：拿着似是而非的「不可能任務」主張，義正詞嚴的攻擊政治對手，在正面主張上又模糊其詞，只顧高聲批評，當然能搏得政治上的支持和聲勢。

然而，這只是抱「政治」而棄「管治」的操作。

英國一直行之有效的代議政制，今日在各種政治把戲之中，能否繼續有效運作，脫歐前路的抉擇成其最大考驗。（路透社）

在平常的政治景況之中，這種操作也許十分管用。不過，在脫歐困局中，也逐漸為英國人唾棄：數月前還與保守黨「叮噹馬頭」的工黨，如今支持度跌至35%，而內部嚴重分裂、脫歐無果的保守黨卻有41%支持；另外，根據YouGov在不信任投票前的調查，只有29%人支持工黨提前大選。

今日英國脫歐前無出路的死局，工黨這類「死忠」反對派，其實再也不能自以反對派的身份，而推卸責任。

不過，脫歐爭議爆發兩年半至今，英國人才逐漸看清工黨郝爾彬這種為反而反的政治操作，似乎也為時甚晚。我們身在遠方，對於類似的政治手段，也應時刻警惕。