【專家有話說】「搞定金正恩」是特朗普連任的最大加分項

第二次美朝首腦峰會即將舉行的跡象愈發明顯，時值美國總統特朗普（Donald Trump）在國內遭遇政治困局。遼寧社科院朝韓問題專家呂超在接受《香港01》採訪時表示，朝核問題對特朗普異常重要，若想於2020年連任總統，則特朗普必須在朝核問題上有更多作為。

01：金正恩這一次訪華顯然是要在半島問題上與中國協調下一步行動，為第二次特金會做準備。這一次金正恩與習近平之間的會談內容是否觸及無核化中的核心且敏感的問題？

呂超：我個人認為這次會談應該觸及到一些關於無核化的具體問題，因為在第一次「特金會」上，雙方主要是見面和確定一些基本的原則，但下一步也就是這次金正恩到北京的目的，還是為第二次特金會做前期的一些準備，或者與中國進行戰略溝通。

這樣的話，很有可能處決到一些具體的問題，比如朝鮮在棄核問題怎麽走。朝鮮曾經提出，要放棄寧邊核實驗場，如何放棄，在什麽監督機制的條件下放棄？我想這些都有可能涉及，既然是走朝鮮半島無核化道路，這些都是回避不了的問題。

金正恩訪華：金正恩與特朗普2018年6月在新加坡上演「特金會」，外界預料第二次美朝峰會會在2019年初舉行。（視覺中國）

01：不乏有輿論認為，朝鮮想通過和中國的溝通，在聯合國制裁朝鮮這件事上有所突破。您覺得朝鮮這樣的想法是現實嗎？

呂超：這是有可能的，我認為朝鮮之所以會有這樣的要求，是因為在聯合國安理會制裁下，朝鮮認為自己作出的努力後，在制裁方面應該得到減輕或者撤銷。但是目前來看，對朝鮮的制裁仍在進行中，而中國的方案，也希望隨著朝鮮具體棄核，對制裁朝鮮的措施作出相應調整。當然如果朝鮮在棄核問題上沒有做出努力，反而朝著發展核武器惡化方面發展，制裁有可能更嚴厲。

金正恩在新年賀詞中強調實現朝鮮半島無核化意志，表示不會再制造和試驗以及不會使用或擴散核武器。（視覺中國）

01：中美之間正在針對貿易的問題進行磋商和談判，此次金正恩訪問是否是中國準備借「朝鮮牌」敲打美國。你怎麽評論這種觀點？

呂超：我認為對這個問題應該從兩個方面來講，第一方面，我們應該把中美貿易戰和朝鮮半島無核化這兩個問題分開，一個是經濟領域的沖突，譬如美國指控中國竊取知識產權，包括中國對美貿易順差太大等問題，這完全是貿易經濟上的事，本身和朝鮮半島無核化這等政治問題沒有關係，不能混為一談。我認為這種說法是站不住腳的，也是不存在的。

另一個方面，我們還要明確看到，在朝鮮半島無核化這個問題上，美國和中國之間確有不同看法，又有共同的目的和要求，換句話說是有爭執有鬥爭，但是也有很大的合作空間。在這種情況下，中美也完全有可能在更大程度上進行合作，共同促進實現朝鮮半島的無核化。兩國元首一再提出要在朝鮮半島無核化方面加強合作，我認為這也是一個很重要中美合作的基礎，而中美在無核化問題上合作取得進展後，就有利於突破經濟問題的解決。

習近平與金正恩在8日舉行雙邊會談的情況。（路透社）

01：特朗普現在為「政府關門」問題焦頭爛額，和民主黨幾次交談都以失敗告終。內政問題無法處理好，則特朗普希望在半島問題上能夠有所突破，您是否認為目前半島問題已經給特朗普創造了政治上加分的條件？

呂超：我是同意這個說法的，特朗普擔任總統以後，他的執政尤其是在國際政治外交方面可說一塌糊塗，沒有什麽亮眼成就。而特朗普總統又一貫以他要超過歷屆美國總統自居。我認為有可能超越歷屆總統的選項，就是朝鮮半島問題，特朗普在朝鮮半島問題上的努力和所爭取的突破是一個加分項。

我們都知道，朝鮮半島問題對歷屆美國總統來講都是大難題，特別是奧巴馬（Barack Obama）總統時期對朝鮮幹脆不接觸談判。如果特朗普在這個問題上有所突破，就更有利於他下面的競選活動，但能不能做到盡善盡美還有待觀察。