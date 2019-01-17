威嚇迫供與無限次逮捕　從日產戈恩被捕　看日本司法制度的弊病

日產汽車前會長戈恩（Carlos Ghosn）被捕超過兩個月，他的保釋申請周二（15日）遭駁回，戈恩要繼續在拘留所拘押。 戈恩被捕事件觸怒了法國傳媒，但除法國之外，實際包括美國、英國各大媒體都加入討伐。他們所批評的論點，部分連日本人也不得不承認：日本司法確實存在弊病且不人道。 這些弊病包括疑犯可被扣留最多長達3星期，及檢察機關可無限次逮捕疑犯等。

日本東京地方法院1月8日就戈恩要求公開拘留理由開庭，這次亦是戈恩自2018年11月被捕以來，首次公開露面。（路透社）

日本罪案率的背後，司法制度長期為人詬病：日本刑事定罪率達99%，高到不可思義。這正是因為日本的定罪往往偏重疑犯「自供」，即自我招供，而非第三者的人證物證。

日本可最長拘留3星期

以香港為例，警察拘留疑犯最多只能拘留48小時，屆滿若不起訴則必需釋放。但在日本的司法制度中，疑犯可被扣留最多長達3星期。而期間疑犯可被關在拘留所，被以任何方式迫供。

戈恩妻子卡蘿爾（Carole Ghosn）在周一透過人權組織發表聲明，指責日本司法是「人質司法」，以手段強迫丈夫認罪不為人道。卡蘿爾表示他丈夫每天都被關在鐵牢中，每天被盤問4個小時：「檢察官會審問他、恫嚇他、指責他、以說服他認罪」，盤問期間不准律師同席。

日本偏重疑犯自供主義

這正是日本的司法特色，日本律師聯會也曾表示應當改革日本司法制度。據介紹正因為日本偏重疑犯自供主義，檢察官或會使用威迫利誘方式迫使疑犯認罪。

且特別的是，日本審問是秘密單對單進行，即使疑犯認罪後在法庭上聲稱被迫認罪，在無證據下疑犯將難以自辯。這亦是為何日本訴訟往往要花大量時間，且不時會發生冤案等問題。

戈恩妻子卡蘿爾（Carole Ghosn）透過人權組織發表聲明，日本司法機關以手段強迫丈夫認罪不為人道。（路透社）

檢察機關可無限次逮捕疑犯

另一個弊病是日本的「再逮捕制度」。在日本檢察機關可以因應不同罪名，對一名疑犯實施再逮捕。意思是一名疑犯被控盜竊被捕，獲准保釋後被加控傷人罪再逮捕。而再逮捕制度基本沒有次數限制，意味檢察機關可以把罪名分拆無限次拘捕一名疑犯，阻止他離開拘留所。

對比戈恩的情況，戈恩最初在11月被捕時，罪名是「違反金融投資法」；而在12月10日，戈恩再逮捕的罪名是「謊報自己薪酬」；他的首次拘留至12月20日屆滿，而當戈恩快可離開拘留所，檢察機關聲稱發現戈恩「把投資損失轉嫁日產」，決定再逮捕。每一次逮捕都會把3星期的拘留限期重置，意味戈恩可能直到正式審訊開始，都沒法公開露面。

因此有評論指出，日本檢察機關就是要戈恩認罪，只要他認罪基本就可以直接走出拘留所。但因日本偏重疑犯自供主義，一旦戈恩認罪在正式審訊時他幾乎99%會被判有罪。