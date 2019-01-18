美國攔截導彈擬從太空開始　特朗普「宙基」導彈防禦系統

美國總統特朗普表示，美國需要研發更強的導彈防禦系統，不僅要從地面加強裝備，還要研究把導彈搬到太空，開發「太空導彈防禦系統」。聲稱不論來襲的是來自哪裏的導彈，美國都要「把它擊落」。

為防禦彈道導彈的威脅，特朗普聲稱要建太空導彈防禦系統。（視覺中國）

特朗普發展「太空導彈防禦系統」不是為防範外星人，他把矛頭指向了朝鮮、伊朗、中國及俄羅斯。儘管他沒在五角大樓的演說中點名這些國家，但美國增強防範震懾，所謂敵國及競爭對手的意圖十分明顯。這也是繼2018年10月特朗普聲稱要建立「太空軍」後對抗中俄後，再次談及發展太空軍事。

美國已有3組導彈防禦系統

美國自2000年起積極發展反導彈系統，今天美國擁有多套全面的導彈防禦裝置。包括2017年引起中韓磨擦的薩德導彈防禦系統（THAAD）、海基的神盾導彈防禦系統、愛國者三型導彈防禦系統、及主要部署在美國阿拉斯加的陸基中段防禦系統。

特朗普稱會在阿拉斯加部署多20個新的陸基中段防禦系統，目標明顯是針對來自鄰近俄羅斯以致中國及朝鮮的威脅。

陸基中段防禦系統的特色是針對洲際彈道導彈在重入大氣層時進行攔截：當敵人的彈道導彈射出大氣層外飛行時，經衛星監視協助防禦系統計算導彈重入大氣層位置及時間，予以攔截。

同樣是由美國開發的薩德導彈防禦系統，專門攔截中短距離彈道導彈，防禦能力較海基神盾系統高。（視覺中國）

為於阿拉斯加格里利堡（Fort Greely）的陸基中段防禦系統發射槽。（路透社）

全新的「宙基」導彈防禦系統

正因防禦系統需要待飛彈進入大氣層才能截擊，特朗普聲稱發展的「太空導彈防禦系統」，就是為解決這個問題：彈道導彈在射上太空的階段就予以攔截。

這概念雖早在前總統列根時期就被提出，但當年美國的「星戰計劃」是要用雷射擊落導彈。雷射兵器至今未能普遍實用化，因此今天特朗普的計劃是在太空用導彈擊落導彈，是「宙基」的導彈防禦系統。

與太空攻擊地面技術僅一線之隔

「宙基」導彈系統固然是全新概念，但也有其潛在風險：引起新一輪軍事競賽。如發展太空科技可被視為發展彈道導彈技術一樣，發展太空攔截技術和從太空發射導彈擊毀地球目標僅一線之隔。美國倘若成功發展「宙基」系統，必然引起俄羅斯及中國的緊張。

這一切暫時仍在紙上階段，但特朗普以推動太空軍事計劃以維持其「美國優先主義」，不論最終目的如何，必然讓其他國家感到不安。