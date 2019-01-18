特朗普時代邁入第三年　美國再也回不去2016

歲月如梭斗星移，還記得2016年的11月8日，當50個州的總統大選成績一個個出爐，終於結束長達20個月的競選期，終於成就美國歷史濃墨重筆的一天，也終於為美國開啟了一個全新的時代。

如今特朗普已上任兩年，兩年間，美國政壇為世界帶來了太多瞠目結舌的時刻，也為這個國家本身蓋上了太多的烙印。如今，特朗普能否於2020年大選連任猶未可知，他所推行的政策會否被繼任者推翻也未可知，但可以知道的是，那些懷念「前特朗普時代」的人們要失望了，美國怕是再也回不去2016，再也回不到此前的那個「美國」。

2008年12月剛當選美國總統的奧巴馬，他正在宣布委任其初選對手希拉里為國務卿。（視覺中國）

國內：被徹底改變的政治環境

兩年來，特朗普在國內造成的爭議就沒停過。避開他在人事任命、移民管治、稅改、控槍、醫療、能源產業、「築牆」等方面的具體施政作為，那些與政策沒有直接關係的現象，才更說明著普通百姓生活的變化。

從上任伊始的「不是我的總統」（Not My President）遊行，到2017年8月弗吉尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）引發重大暴力衝突的「團結右翼集會」，再到他上任後仍未停止的「拉票性」巡迴演講，乃至其標籤性「Twitter治國」，沒有一件事不牽動著全美國人的關注。

而在這過程中，此前因「政治正確」過盛，從而令特朗普趁勢而上的局面依然未減，今天的情況，則是部分人士公開宣揚自己的價值觀，無論是右翼的民粹排外反精英陰謀論，還是左翼對自由進步主義的堅持，其結果縱然是體現了「多元」，卻少了「融合」。

2017年1月21日，特朗普上台翌日，人們在紐約參加女性大遊行，反對特朗普任總統。（路透社）

美國社會撕裂的現象早已有之，在奧巴馬第一任期內便曾激起「茶黨運動」，令共和黨在接下來數年內聲勢大漲，也令其變得與民主黨愈發對立。然而特朗普上任至今，奧巴馬時代國會山的對立更由網絡蔓延到社會的各個維度，由民粹引起的暴力事件時有發生。再看回政治本身，對立的情況就更為嚴重，單是當下僵持近一個月的聯邦政府停擺僵局就已經足以說明現狀——更何況這是因「築牆」這等荒謬原因而起。

不過「對立」和「撕裂」這種問題已是老生常談，當特朗普於1月20日迎來其執政兩周年，值此時他仍堅持著「民主黨才是造就政府停擺的元兇」的說法，這所反映出的是什麼？

美國政府停擺已破史上最長記錄。民主黨眾議院議員佩洛西（Nancy Pelosi）與特朗普就邊境建牆問題僵持不下，可見美國的政治分裂。（路透社）

在特朗普看來，「在美國和墨西哥邊境築起一面隔離之牆是我最大的競選口號之一，而我的勝選則意味著該牆不僅關乎『人道主義危機』，更是為民心所向。我需要兌現我的競選承諾。因此民主黨不讓我修牆，就是背叛民意。」他不曾想的，是自己作為行政體系的最高責任官，在政府停擺數十日，數十萬人生計受到牽連時，還在以「選舉政治」的維度應對問題，而非讓政府恢復運作。如今的美國對「民意代表性」重視有餘，對職位職責的理解卻已大不如前。

若說特朗普這兩年為美國政治文化帶來的最大改變，民粹、加劇撕裂等固然都是事實，但更大的問題恐怕正是這「選舉政治」對「責任政治」的凌駕。政治人物「執政者」的身份，只怕會愈來愈多地被「參選人」所覆蓋。煽動、口號、名不副實、嘩眾取寵、傳播不實信息，這類特朗普的標誌性手段，怕也會愈發被其他想複製其成功選舉經歷的人所借鑒。

特朗普心中的邊境圍牆未建好，在民主、共和兩黨間的牆似乎已牢固不破。（路透社）

國際：前兩年僅為熱身

不過，在美國國內的立法、司法，以及電話簿般厚的種種既有法令規制之下，特朗普雖然加劇了政治文化的敗壞，在實際操作中，無論在邊境移民政策，還是放寬醫療保險管制等內政問題，都受到極大制約。去年中期選舉後，民主黨重奪眾議院後情況尤甚。而且，特朗普就算得以連任，最多只餘下六載任期，其繼任人也可以撥亂反正。

國際政治的情況卻極不一樣。總統無論在外交，還是軍事上，都擁有極大權力。他上任兩年已來，對國際上的盟友、宿敵及潛在對手四面開弓，加速了冷戰結束以後國際形勢的質變。

對歐盟各國、日本、韓國、澳洲、加拿大等傳統盟友，特朗普揭破美國霸主地位的面紗，不再以盟主（first among equals）的手法處理關係，而是借美國的相對軍事、經濟優勢力壓。

他單方面退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）、「巴黎氣候協議」及「伊朗核協議」，又對盟友單方面大加鋼鋁關稅、以汽車關稅威脅，並連番炮轟北約成員國及其他盟友軍費支持不足，雖然博得原有《北美自貿協議》中的變革等利益，以及各方紛紛與美國重啟各樣談判，卻是盡失盟友原有的歸向之心，加速各國力行獨立外交之勢，以圖平衡對美依賴。

特朗普上台後，德國總理默克爾就曾多次表示歐洲可以依靠盟友的時代已然逝去。（路透社）

「美國至上」（America First）式的孤立主義傾向，也使特朗普力排眾議，從中東等地急行撤軍，使沙特阿拉伯、以色列等傳統盟友，愈加靠向區內的其他勢力，諸如俄羅斯等，也留下阿富汗，甚至敘利亞北部的難攤子讓他國收拾。特朗普目前改善美朝關係之勢如火如荼，觀其去年暫停美韓軍演之決定，未來說不定也可能會撤軍韓國。種種軍事操作，預示全球軍事佈局或將重新洗牌。

特朗普單邊主義色彩濃重的貿易保護政策，也打亂包括中國在內的各國貿易關係，威脅世貿制度之存廢，為保護主義打了一支強心針，未來能否重回正軌，亦未可知。

美國政府內部，在特朗普人事大翻新後，充斥狂熱的右翼美國國家主義者，諸如白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等。他們力主借美國實力，獨行單邊主義外交之外，更連結並鼓動各國的右翼國家主義風潮，如今已漸有苗頭，在巴西有新任總統博爾索納羅，在歐洲則有波蘭的執政法律與公正黨（PiS）作為盟友，更不用說歐盟其他國家在野的右翼新興勢力。

新任巴西總統博爾索納羅，上台後亦不忘展示其招牌手槍手勢，同時也馬上放寬了巴西的槍械管制。（路透社）

特朗普首兩年任期已經在國際上鬧得個滿城風雨，在其餘下任期，若在國內飽受圍困，他很可能會外部化問題，在國際舞台上再掀風波，以蓋過國內政策的停滯不前。可以說，如果他前兩年任期的國際政局是算是大亂，那或許只是熱身而已。

更有甚者，特朗普任內鼓動的國際形勢大變，以及其他國家的右翼國家主義風潮，或將成為脫了韁的野馬，不是放了就能收。即使特朗普他朝下台，其餘波只會延續下去，甚至愈吹愈烈，而難再平息。

經歷過特朗普時代，我們也許再也回不去2016。