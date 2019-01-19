美政府停擺未見終點　特朗普再會金正恩　誰更想取得成果

美國白宮周五（18日）宣布，美朝第二次峰會將在2月底舉行。雖然白宮未有透露確實時間與地點，但這是繼6月第一次美朝峰會後，相隔逾半年打破僵局後的再一次會面。就時間點而言，消息可以稍為轉移國內外對一件事的注意力，就是政府局部停擺已屆29天，而且暫時未見終點。

美國國務卿蓬佩奧，與到訪的朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲會面。不久後白宮即發表消息，美朝將在二月底舉行第二次峰會。（路透社）

美國聯邦政府陷入局部停擺接近一個月，打破了美國史上停擺紀錄。美國社會有愈來愈多人認為，這次停擺是總統特朗普的執着造成，是特朗普政府的責任。在看不見民主黨與特朗普有讓步的跡象下，停擺的終點暫時難以預見。

回顧半年美朝相關報道

就在政府仍被停擺的陰霾籠罩下，白宮發表了一項重要消息：美朝峰會預計在2月底舉行，消息成為了翌日國際頭條新聞。

回顧2018年的美朝相關報道，自6月美朝第一次峰會結束後，因朝鮮未有在棄核上作出太大具體動作，大部分與朝鮮的報道都集中在韓朝的互動，如互相清拆邊境哨站、掃雷、鐵路連接工程視察等。至11月左右，再因朝鮮領袖未有如外界所料在2018年內回訪首爾，與朝鮮相關的消息在12月漸漸沈寂下來。取而代之是特朗普為建美墨圍牆，以及眾議院與特朗普對抗，令政府停擺成為國內以國際社會的焦點，持續至今。

美國聯邦政府局部停擺是11月美國中期選舉，民主黨重奪眾議院控制權後的一個延續。而在僵局無法化解，政府恢復運作無期之際，美朝第二次峰會多少能造到轉移視線之用。

與首次會面不同，第二次特金會將需得出更大成果，不論是朝鮮或美國的讓步，才有效推進朝鮮半島無核化進程。（路透社）

美國政府陷入局部停擺將近一個月，除全國80萬政府員工外，影響亦逐漸延伸至普羅大眾。附圖是因海關人員不足需大排長龍，等候過關的機場旅客。（路透社）

特朗普需要有成果的會面

香港01曾訪問遼寧社科院朝韓問題專家呂超，他表示朝核問題對特朗普非常重要。而特朗普實際亦十分希望自己在朝核問題上有所作為，不論是為他的政績加分還是為求尋2020年連任。

站在朝鮮角度，在短期內舉行美朝峰會時機正好，因內政不穩特朗普急需一個好讓他填在政績成績表上的成果。朝鮮無疑在談判上多了些許籌碼，朝鮮任何的讓步將讓美國更容易接受。

美朝第二次峰會消息是正面的，但因外界普遍不相信金正恩會真正「撤底棄核」，美國也難以回應朝鮮解除部分制裁，特朗普與金正恩再會恐難有令人眼前一亮的成果。特別這次已非如2017年尾2018年初般，朝鮮半島局勢緊急，需要創造不論成果的美朝會面，以求降温。

讓朝鮮半島得以降温，創造美朝歷史性會面多少有賴特朗普的功勞，因此特朗普以此多加宣傳，以抵禦國內批評未嘗不可。但這次美朝會面是需要有具體成果的，否則淪為兩人「做騷」只會令國際社會，包括美國人的失望。