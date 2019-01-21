上任兩周年　特朗普面臨「總統保衛戰」

聯邦政府史上最長的停擺在美國時間周六（19日）已踏入29日，特朗普在白宮坐困愁城良久，終於出招。不過，他的「新招」了無新意，還未正式公布已被民主黨否定。 這場自製困局，適逢特朗普上任剛滿兩年的日子（1月20日），或將成為其「總統保衛戰」的轉捩點，危及其連任大計。

舊酒新瓶 自打嘴巴

特朗普周六公布的招數，主要是以在70萬「未成年非法進入美國人士」上作讓步，給予他們暫時性的3年法律保護，去換取民主黨支持57億美元的建牆經費。共和黨最早會在周二（22日）將包括有關讓步的開支法案送上參議院。

受爭議的法令名為《童年抵達者暫緩驅逐辦法》（Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱「DACA」），由前總統奧巴馬在2012年以行政命令方式實施，給予合資格者可續期的兩年豁免驅逐出境保障，而且可以獲得工作許可。

因總統越權爭議等問題，特朗普早在2017年已將DACA問題炒熱，威脅取消，卻遭法院阻撓。

紐約一教堂門前掛上「拯救DACA」的橫額。（路透社）

在2018年初，共和、民主兩黨達成協議，以給予DACA人士公民身份，換取特朗普可用作建牆的250億美元邊境安全經費。其後在右翼輿論攻擊特朗普對非法入境者過於寬容的情況下，特朗普決定放棄協議。

特朗普就曾說，沒有其選民基本盤支持，他甚麼都不是。

不過，今次停擺困局似乎比其選民基本盤更有威脅其總統大位之勢，使他不惜自打嘴巴，將一年前已放棄的交換條件，再次放上抬面。

特朗普的部份其他讓步項目： - 聲明是建鋼欄而非石屎牆 - 提供8億美元作移民的人道主義救助 - 提供5.6億增聘75名新法官以加快移民審批程序 - 為30萬名有臨時保護身份的特定國家公民提供暫時性的3年法律保護

新招左右逢迎 卻「兩面不是人」

不過，他還沒正式公布讓步，民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）就先行宣布「不會接受」，指特朗普的「新招」只是「湊合了幾個過去已被拒絕的做法」，批評有關讓步未能給予DACA人士長久的安穩。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦指，DACA人士欠法律保護的問題全是特朗普一手搞出來，如今他以暫時性的保護換取建牆經費，並非「妥協」而是「劫持人質」。

除了民主黨對手外，特朗普的讓步，更惹來其右翼選民基本盤的攻擊。《信仰特朗普》（In Trump We Trust）的作者安古特（Ann Coulter），就指責特朗普是「特赦」DACA人士，更說「我們投票支持了特朗普，換來的卻是一個杰布布殊（Jeb Bush）。」

特朗普萬萬想不到佩洛西會如此強硬，不迫得特朗普放棄建牆，勢不罷休。（路透社）

特朗普的如意算盤是想左右逢迎，一方面以暫時性的三年法律保護去爭取民主黨支持，另一方面則是法律保護的「暫時性」，以及特朗普嘴上的強硬措辭，去說服其支持者他沒有真的讓步。

不過，這一招左右逢迎就馬上使特朗普落入「左右不是人」的局面，只得回到白宮在網上「嘴炮」，一邊重彈民主黨只為2020年選舉的老調，另一邊則向其右翼選民基本盤喊話，澄清自己的讓步不算是「特赦」，更間接提出加強遣返非法移民的威脅。

Nancy Pelosi and some of the Democrats turned down my offer yesterday before I even got up to speak. They don’t see crime & drugs, they only see 2020 - which they are not going to win. Best economy! They should do the right thing for the Country & allow people to go back to work. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月20日

No, Amnesty is not a part of my offer. It is a 3 year extension of DACA. Amnesty will be used only on a much bigger deal, whether on immigration or something else. Likewise there will be no big push to remove the 11,000,000 plus people who are here illegally-but be careful Nancy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月20日

錯估民主黨 如今進退兩難

面對民主黨佩洛西的強硬立場，特朗普可謂進退失據。他原先的打算是佩洛西的強硬只是暫時用以安撫民主黨內進步派的政治手段，預計她在1月3日當選眾議院議長後，就會開始向特朗普作退讓。到時特朗普爭得建牆經費，滿足了其支持者，又在民主黨重奪眾議院之際力壓其勢，其總統連任機會又高一籌。

豈料佩洛西得勢不饒人，使特朗普頓時坐困愁城，尋不得出路。

特朗普在10日到訪德州美墨邊境，在毒品、槍械，以及一大袋美金現鈔之中召開記者會，似乎有為宣布「緊急狀態令」造勢之嫌。（路透社）

其實自本年以來，特朗普手中只得兩招，一是自打嘴巴，回到2018年初的DACA全面讓步方案；二是宣布緊急狀態令，繞過國會用現有預算建牆。

據《華盛頓郵報》在1月10日的報道，特朗普當時已就「緊急狀態」可動作的經費作研究，然而最後尋得的卻是美國陸軍工兵部隊或將用於災區建設的民用工程經費。在過半美國人反對建牆的現況中，以災區經費建牆在政治上絕不可行（且不論其他法律爭議），因此特朗普也就此作罷。

其次，DACA的全面讓步，行將激起右翼圍攻，也絕不可取。面對這兩個難使招數，特朗普本年以來在白宮苦思近三個星期未果，只好勉強在DACA上作出「非全面」的讓步，希望能殺出重圍，卻反惹來民主黨及右翼選民基本盤圍攻。

停擺接近一個月，不少聯邦政府受影響人員，在食物方面，也開始需要接濟。（路透社）

民主黨進逼 特朗普困局困死自己

民主黨目前計劃在本周再通過另外10億的邊境安全撥款，以圖製造民主黨願意支持「非建牆」邊境安全政策的形象，再向特朗普施壓。

在特朗普公布讓步前的民調中，有超過五成受訪者認為特朗普及共和黨是停擺罪魁禍首，而只有近三成人認為民主黨才是。特朗普此番讓步嘗試，如果未能改變民意的話，特朗普的自製困局只會延續不息。

更有甚者，特朗普目前身陷「兩難局面」：若他作出民主黨可接受的讓步，將被批為「腰板不直」；而如果讓停擺持續而建牆無門，又將是特朗普「無能」的展現。

停罷本是特朗普策劃出來的困局，如今他可算是「種瓜得瓜，種果得果」，困不了民主黨，卻困死了自己，甚至會成為其選民支持的轉捩點，為其連任大計蒙上陰影。