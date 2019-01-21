文翠珊Plan B交國會　同一份「脫歐協議」再來一次？

文翠珊的脫歐協議上周二（15日）歷史性大敗後，根據早前保守黨議員提出並倒戈通過的修正案，文翠珊須在本周一（21日）馬上向國會提出「替代方案」（Plan B），並開放議員提出修正案，將於下周二（29日）表決。 熬過上周三（16日）國會不信任動議的文翠珊，一反常態並無趕赴比利時布魯塞爾向歐盟求援，反而安守英國與黨內外各派會面謀求出路。 根據英國多家媒體的預測，文翠珊周一在國會的Plan B聲明，將會是她被否決的脫歐協議Plan A，加上繼續爭取在「愛爾蘭邊境問題」上的讓步，以說服保守黨疑歐派支持協議為目標。

窮途末路 繞過歐盟與愛爾蘭獨談？

據英國《每日電訊報》周日（20日）的報道，文翠珊政府正計劃與愛爾蘭共和國展開雙邊談判，爭取後者同意修改1998年的《貝爾法斯特協議》（Belfast Agreement），加入保證英國脫歐後兩國保持北愛爾蘭及愛爾蘭間不起硬性邊境關卡的安排。

無論愛爾蘭，還是歐盟方面，都馬上對有關計劃撥冷水。英國《衛報》亦引述唐寧街消息，指有關計劃並非唐寧街首相府的立場。

這種試圖繞過歐盟建制的雙邊協議操作，除了實際上不可行，更會惹來歐盟質疑英國再次企圖分化歐盟統一立場。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）在文翠珊國會大敗後，繼續堅持現有愛爾蘭邊境的「補底方案」（Backstop）。（路透社）

文翠珊文風不動 脫歐協議「無限回歸」

愛爾蘭邊境問題無解之際，在文翠珊上周大敗後尋求跨黨合作的過程中，就傳出她或會放棄其脫歐協議的種種消息：「有文翠珊智囊建議放棄退出關稅同盟」、「唐寧街高層公務員進行提前大選的討論」、「自由民主黨黨魁祈維信（Vince Cable）指文翠珊副手、內閣部長李達德（David Lidington）會研究二次公投時間表」等。

然而，所有傳言都沒有絲毫落實跡象，配合上述在愛爾蘭邊境問題的爭持，可見文翠珊的Plan B，其實只是原來的脫歐協議Plan A，並沒有要向其他黨派讓步的意思。

而且，這次將是她第三次把「實際上是一樣」的脫歐協議交進國會討論──第一次是在12月初，其後文翠珊因怕協議大敗，而推遲表決至上周二。

脫歐3月29日大限將至，脫歐協議內容一直無改，爭端仍在愛爾蘭邊境問題之上，難怪讓人有種尼釆式「無限回歸」（Eternal Return）的感覺：完全一樣的同一件事，不斷重複發生。

自由民主黨黨魁祈維信，力主二次公投，現已宣布不會再支持工黨的不信任動議，希望工黨能放棄追求提前大選。（路透社）

文翠珊的策略：撐、拖、等？

這種「脫歐協議無限回歸」的現象背後，其實是文翠珊一以貫之的策略：死撐堅持立場，不斷拖延，再等3月底無協議的墮崖式脫歐逼近，要脅國會議員無奈支持。

歐盟似乎不表認同 暗撐二次公投

歐盟方面，對於文翠珊這場豪賭，似乎不太支持。先有歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）上周暗示「留歐」是唯一「正面選項」；後有德國基民盟新任黨魁、下屆總理熱門人選之一卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）參與聯署，以動之以情的手法，呼籲英國留歐。兩者都算是向「二次公投」投下支持一票。

另外，歐盟似乎已準備在法理上為英國「延後脫歐」（主要目的是大概是籌備二次公投）開脫，或許能解決「英國要否參加5月底的歐洲議會選舉」的難題。

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 2019年1月15日

策略一以貫之 未必沒有轉機

然而，文翠珊的策略也未必註定失敗。一方面，保守黨疑歐派國會議員結成的「歐洲研究組織」（ERG）領袖里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）周日在報章指文翠珊的脫歐協議總比留歐好；為避免二次公投，他真的有可能會回頭帶領疑歐派支持文翠珊協議。

另一方面，工黨內部也因「應否支持二次公投」的爭議，而鬧得四分五裂。影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）周日受訪就指，目前「實際的」出路只有（類似關稅同盟）的「緊密經濟關係」和「公民投票」，顯然沒有包括工黨黨魁郝爾彬至今仍在爭取的「提前大選」。

另一邊廂，《衛報》上周就引述幾位工黨影子內閣成員指，如果工黨支持二次公投，他們將會請辭抗議。

長此下去，如果文翠珊遲遲不向歐盟提出延期，保守黨內疑歐派，以及工黨少數脫歐選區議員，未必不會在亂局中，憤然支持文翠珊的脫歐協議。當然，要如何利用各方迴異的立場計算，將會是文翠珊最大的考驗。

疑歐派大老里斯莫格，上周在「二次公投」支持者旁受訪。「二次公投」對他而言，比文翠珊脫歐協議，更是洪水猛獸。（路透社）

第一步還看「國會奪權戰」結果

另外，國會奪權企圖也將阻礙文翠珊的大計。目前國會已有包括保守黨在內的多黨議員，行將提出各種修正案，企圖以國會議員投票奪走政府制訂國會議程的權力，使國會能繞過政府向歐盟提請延後脫歐，以暫時避開無協議脫歐之危。

而且，有修正案亦將包括目前多個脫歐選項，讓國會議員能投票表達意見。

不過，照目前形勢看來，二次公投未得國會多數支持，如果國會又奪權失敗，文翠珊的「死撐」難說沒有賭贏一局的機會。