「特金會2.0」美韓朝三個不同的角色扮演者

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自去年6月新加坡「特金會」之後，「特金會2.0」何時上演一直引發各界猜想。上周五（1月18日），美國白宮表示，第二次「特金會」將於2月底舉行，美朝雙方官員亦正在頻繁往來，為第二次「特金會」做準備。然而，當前雙方協商的融洽氣氛背後，亦存「暗湧」。究竟「特金會2.0」能否取得實質性的進展呢？

根據韓聯社周一（1月21日）報道，美國朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）周六（19日）抵達瑞典斯德哥爾摩（Stockholm），圍繞第二次「特金會」籌辦工作，展開為期4天的訪問。報道稱，比根已與朝鮮外務省副相崔善姬會面，雙方於周六下午至今，在位於斯德哥爾摩郊外的度假村展開閉門式的集中會談。

美朝官員頻繁往來  「暗湧」齊現

美國國務卿蓬佩奧，與到訪的朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲會面。不久後白宮即發表消息，美朝將在二月底舉行第二次峰會。（路透社）

相比首次美朝領袖峰會，雙方官員在第二次峰會舉辦前的往來更為密集。上周五（1月18日），朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行美朝高級別會談；並於同日前往白宮會見特朗普，將金正恩的親筆信交予特朗普。

不論是從美國政府公布的金英哲訪問白宮的照片上看，或是瑞典為美朝官員舉辦的歡迎晚宴上，雙方的和諧融洽氣氛，皆顯示了美朝官員之間的交流進展良好。不過，融洽氣氛的背後，美朝關係實際上亦現「暗湧」。

就在金英哲到訪華盛頓之際，上周四（17日）特朗普於五角大樓發表《導彈防禦評估》（Missle Defense Review）。雖然特朗普在講話中沒有提及朝鮮，但該《評估》寫道：「朝鮮是持續而嚴重的威脅，即使美國能找到一條與朝鮮邁向和平的道路，美國仍需要保持警戒。」而白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）上周五（18日）形容金英哲與特朗普的會面「有豐富成果」之後，亦強調「美國會繼續制裁朝鮮，直至朝鮮完全實現無核化」。

回望去年6月的「特金會」，兩國元首的會晤成為舉世矚目的焦點，而這一歷史性的會晤亦被視為美朝破冰的開始。不過，時至今日，朝鮮半島「無核化」議題的進展仍然緩慢，首次「特金會」亦因此被視為「政治秀」遠大於實際意義，因此，「特金會2.0」能否取得實質性的突破，成為外界最為關心的問題。

6月12日在新加坡舉行的「特金會」，是美朝最高領導人歷來首次會晤。(視覺中國)

目前，從美朝雙方的交流來看，雖然雙方都表現出積極的對話意願，但是卻存在一個難解的爭執：朝鮮要求美國放寬、甚至解除對朝鮮的制裁，而美國則要求朝鮮先提供全方位無條件的「無核化」，且雙方都不願率先讓步。金正恩在新年演講時就表示「若美國持續制裁朝鮮，朝鮮只能走上捍衛主權的新道路」。而桑德斯的表態亦顯示了美國政府在「無核化」問題上的強硬態度。

韓國，一個愈加積極的角色

雖然美朝橫亙着談判的阻礙，但是同時亦存在協商的契機，特別是韓國正在扮演着越來越積極的角色。當下在斯德哥爾摩舉行的工作會談，除了美朝工作小組，韓國亦派代表團出席會議。而周一（21日）上午，韓國外長康京與蓬佩奧通電話，雙方就金英哲訪美和第二次「特金會」的工作安排交換意見。

同時，韓國媒體亦傳出，如若美朝峰會取得積極進展，金正恩或會於3月或4月訪問首爾。可以看出，韓國正在擴大美韓朝三國對話的局面，周旋於美朝之間，以促進美朝取得實質性的談判成果。

2018年2月8日，韓國總統文在寅（右）在首爾青瓦台會晤美國副總統彭斯（中）之前，與駐韓美軍總司令、美韓聯合國聯軍總司令布魯克斯（Vincent Brooks）握手。近兩年來，文在寅一直努力促進美朝談判。（Getty Images）

一旦美朝陷入談判僵局，半島局勢將難以在和平化的方向上有所進展。而韓國，作為美朝之外的第三國，又與朝鮮有着「同根生」的聯繫，它的積極加入，或能成為兩國談判的協調者，作為平衡美朝這一天秤的砝碼，特別是文在寅自上台後，一直致力於推動朝鮮半島局勢的穩定。

而文在寅在處理朝鮮問題時，明顯意識到僅僅靠韓國一方是難以促成半島的和平局勢。因此，較盧武鉉、金大中這兩位進步派前總統而言，文在寅更加敏感地平衡美朝中三方之間的關係。

如今，朝鮮半島已不再是美韓兩國聯手對抗朝鮮的格局，中韓朝都有一個共同的目標，那就是朝鮮半島的和平化發展、嚴防戰爭的爆發，並在這個基礎上推動朝鮮的經濟發展。因此，當韓國這一角色愈發起一個積極作用時，「三對一」格局的顯現會成為破局的關鍵。

特朗普與金正恩：各有所需

而除了韓國的積極加入，對於美朝兩國元首來說，在「特金會2.0」取得突破，亦有現實的必要性。周一（21日），特朗普發Twitter抱怨稱，美朝正取得良好的進展，但是媒體卻未給予應有的稱讚。

可以說，美國政府停擺的事件令特朗普至今都束手無策，各大民調的數據亦顯示，大部分美國民眾將停擺責任歸咎於特朗普。因此，如果特朗普能在即將到來的「特金會」上就半島和平局勢取得積極進展、甚至成果，將會成為他展現政績的重要一筆。

而對於金正恩來說，自2018年4月在勞動黨第七屆三中全會上，就提出了「集中全部力量，推行社會主義經濟建設」的目標，因此，改善與美國的關係，化解朝鮮在全球格局中處於「孤立」的局面，從而為國內的經濟建設提供穩定的外部環境，亦是尤為重要的議題。

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