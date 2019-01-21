「特金會2.0」美韓朝三個不同的角色扮演者

自去年6月新加坡「特金會」之後，「特金會2.0」何時上演一直引發各界猜想。上周五（1月18日），美國白宮表示，第二次「特金會」將於2月底舉行，美朝雙方官員亦正在頻繁往來，為第二次「特金會」做準備。然而，當前雙方協商的融洽氣氛背後，亦存「暗湧」。究竟「特金會2.0」能否取得實質性的進展呢？

根據韓聯社周一（1月21日）報道，美國朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）周六（19日）抵達瑞典斯德哥爾摩（Stockholm），圍繞第二次「特金會」籌辦工作，展開為期4天的訪問。報道稱，比根已與朝鮮外務省副相崔善姬會面，雙方於周六下午至今，在位於斯德哥爾摩郊外的度假村展開閉門式的集中會談。

美朝官員頻繁往來 「暗湧」齊現

美國國務卿蓬佩奧，與到訪的朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲會面。不久後白宮即發表消息，美朝將在二月底舉行第二次峰會。（路透社）

相比首次美朝領袖峰會，雙方官員在第二次峰會舉辦前的往來更為密集。上周五（1月18日），朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行美朝高級別會談；並於同日前往白宮會見特朗普，將金正恩的親筆信交予特朗普。

不論是從美國政府公布的金英哲訪問白宮的照片上看，或是瑞典為美朝官員舉辦的歡迎晚宴上，雙方的和諧融洽氣氛，皆顯示了美朝官員之間的交流進展良好。不過，融洽氣氛的背後，美朝關係實際上亦現「暗湧」。

就在金英哲到訪華盛頓之際，上周四（17日）特朗普於五角大樓發表《導彈防禦評估》（Missle Defense Review）。雖然特朗普在講話中沒有提及朝鮮，但該《評估》寫道：「朝鮮是持續而嚴重的威脅，即使美國能找到一條與朝鮮邁向和平的道路，美國仍需要保持警戒。」而白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）上周五（18日）形容金英哲與特朗普的會面「有豐富成果」之後，亦強調「美國會繼續制裁朝鮮，直至朝鮮完全實現無核化」。

回望去年6月的「特金會」，兩國元首的會晤成為舉世矚目的焦點，而這一歷史性的會晤亦被視為美朝破冰的開始。不過，時至今日，朝鮮半島「無核化」議題的進展仍然緩慢，首次「特金會」亦因此被視為「政治秀」遠大於實際意義，因此，「特金會2.0」能否取得實質性的突破，成為外界最為關心的問題。

6月12日在新加坡舉行的「特金會」，是美朝最高領導人歷來首次會晤。(視覺中國)

目前，從美朝雙方的交流來看，雖然雙方都表現出積極的對話意願，但是卻存在一個難解的爭執：朝鮮要求美國放寬、甚至解除對朝鮮的制裁，而美國則要求朝鮮先提供全方位無條件的「無核化」，且雙方都不願率先讓步。金正恩在新年演講時就表示「若美國持續制裁朝鮮，朝鮮只能走上捍衛主權的新道路」。而桑德斯的表態亦顯示了美國政府在「無核化」問題上的強硬態度。

韓國，一個愈加積極的角色

雖然美朝橫亙着談判的阻礙，但是同時亦存在協商的契機，特別是韓國正在扮演着越來越積極的角色。當下在斯德哥爾摩舉行的工作會談，除了美朝工作小組，韓國亦派代表團出席會議。而周一（21日）上午，韓國外長康京與蓬佩奧通電話，雙方就金英哲訪美和第二次「特金會」的工作安排交換意見。

同時，韓國媒體亦傳出，如若美朝峰會取得積極進展，金正恩或會於3月或4月訪問首爾。可以看出，韓國正在擴大美韓朝三國對話的局面，周旋於美朝之間，以促進美朝取得實質性的談判成果。

2018年2月8日，韓國總統文在寅（右）在首爾青瓦台會晤美國副總統彭斯（中）之前，與駐韓美軍總司令、美韓聯合國聯軍總司令布魯克斯（Vincent Brooks）握手。近兩年來，文在寅一直努力促進美朝談判。（Getty Images）

一旦美朝陷入談判僵局，半島局勢將難以在和平化的方向上有所進展。而韓國，作為美朝之外的第三國，又與朝鮮有着「同根生」的聯繫，它的積極加入，或能成為兩國談判的協調者，作為平衡美朝這一天秤的砝碼，特別是文在寅自上台後，一直致力於推動朝鮮半島局勢的穩定。

而文在寅在處理朝鮮問題時，明顯意識到僅僅靠韓國一方是難以促成半島的和平局勢。因此，較盧武鉉、金大中這兩位進步派前總統而言，文在寅更加敏感地平衡美朝中三方之間的關係。

如今，朝鮮半島已不再是美韓兩國聯手對抗朝鮮的格局，中韓朝都有一個共同的目標，那就是朝鮮半島的和平化發展、嚴防戰爭的爆發，並在這個基礎上推動朝鮮的經濟發展。因此，當韓國這一角色愈發起一個積極作用時，「三對一」格局的顯現會成為破局的關鍵。

特朗普與金正恩：各有所需

而除了韓國的積極加入，對於美朝兩國元首來說，在「特金會2.0」取得突破，亦有現實的必要性。周一（21日），特朗普發Twitter抱怨稱，美朝正取得良好的進展，但是媒體卻未給予應有的稱讚。

The Media is not giving us credit for the tremendous progress we have made with North Korea. Think of where we were at the end of the Obama Administration compared to now. Great meeting this week with top Reps. Looking forward to meeting with Chairman Kim at end of February! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月20日

可以說，美國政府停擺的事件令特朗普至今都束手無策，各大民調的數據亦顯示，大部分美國民眾將停擺責任歸咎於特朗普。因此，如果特朗普能在即將到來的「特金會」上就半島和平局勢取得積極進展、甚至成果，將會成為他展現政績的重要一筆。

而對於金正恩來說，自2018年4月在勞動黨第七屆三中全會上，就提出了「集中全部力量，推行社會主義經濟建設」的目標，因此，改善與美國的關係，化解朝鮮在全球格局中處於「孤立」的局面，從而為國內的經濟建設提供穩定的外部環境，亦是尤為重要的議題。