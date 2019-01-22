【脫歐困局】政客短視的根源：英國政制

英國首相文翠珊周一（21日）發表的脫歐替代方案（Plan B）聲明，繼續主張要向歐盟爭取愛爾蘭邊境問題的讓步，情況與11月底脫歐協議公布以來一樣。她的Plan B很明顯就是Plan A。 文翠珊之所以會「企硬」，是企圖以脫歐3月29日大限，加上「延後脫歐或會製造二次公投」的威脅，去回迫保守黨的疑歐派支持協議，可算是一場豪賭。 這套策略，其實只是老調重彈，不過卻盡顯了英國政客的「短視主義」（Short-termism）。

脫歐協議：一個偽裝成終點的開端

在被形容為「莎士比亞也寫不出」的脫歐「悲劇」中，文翠珊如何趕在脫歐大限前爭得其脫歐協議通過國會，成為最獲關注的脫歐議題；而文翠珊自己也似乎是以「通過脫歐協議」為最終目標。

然而，文翠珊的協議對英歐未來關係，只以含糊不清、無法律約束力的政治聲明方式處理，屬於曾飽受前首相貝里雅等人批評的「盲目脫歐」（Blindfold Brexit）。實際上，脫歐協議的通過，只是脫歐的開始，並非脫歐的終結。

今日支持、反對各派都只着眼脫歐協議的國會投票，「盲目脫歐」的批評已消失得無影無蹤，可見各方對脫歐的「短視主義」已是病入膏肓。

文翠珊只顧通過脫歐協議，對英歐未來關係少有規劃，似乎忘卻協議只是脫歐的開端而已。（路透社）

同一的「短視主義」，在脫歐危局中，更成了英國政界的流行病。無論是保守黨疑歐派、力阻無協議墮崖脫歐的跨黨議員、二次公投派，還是工黨奪權派，都一一染上此疾。

疑歐派：未見反對脫歐協議的後果

保守黨的疑歐派一直反對文翠珊脫歐協議，更在上周倒戈釀成大敗，其領導人物里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）更在同日晚上開香檳慶祝，以為投完票就能功成身退，靜待他們支持的無協議脫歐發生。

不過，里斯模格過了幾天就似乎醒覺到文翠珊協議不獲通過，反而讓「推遲脫歐作二次公投」的可能性更大，於是又重提他或會支持文翠珊協議的可能。可見，他反對協議時的短視。

疑歐派大老里斯莫格，上周在「二次公投」支持者旁受訪。「二次公投」對他而言，比文翠珊脫歐協議，更是洪水猛獸。（路透社）

避免無協議脫歐 重於維繫英國百年體制？

另外，國會內主張極力避免無協議脫歐的跨黨派議員，在文翠珊不願否定無協議脫歐的情況下，將發動修正案，以國會奪權的方式，企圖改變國會議程由政府決定的百年慣例。

其中一個提案，更主張以300名國會議員的贊成票（下議院有效票數為639票），去改變議程，希望繞過文翠珊政府，推動延後脫歐，希望至少避免無協議脫歐。

這種操作，短期內未必沒有實效。然而，國會奪權的慣例一開，難保不會在其他項目上發生。

英國議會制的一大優點，就是能保證行政權力得到立法權力的支持，可避免如美國等總統制國家出現立法與行政分裂的情況，導致諸如今日政府停擺一個月的困局。

如果國會能愈加奪去政府權力，未來行將破壞英國的議會體制。不過，在眼中只有無協議脫歐的部份議員，這種長遠考慮似乎不太重要。

多次提出修正案主導國會奪權的保守黨議員葛偉富（Dominic Grieve）。他主張以國會少數（300票）改變議程的提案，更是對英國議會慣例的一大挑戰。（路透社）

二次公投派：只有實質內容欠奉的呼聲

在脫歐進程停滯之中，以二次公投博取留歐的聲音愈來愈大。推動延後脫歐，再推二次公投，變成公投留歐派心中的唯一追求。

然而，他們連公投選項、公投方式的抉擇也未能達成共識，更遑論再次公投的政治倫理問題：如果公投結果並無壓倒性的勝負，那未來失敗一方是否又有理由再公投一次？英國是否要試圖走上類似瑞士的公投制，以直接民主方式決定國家「政策」走向？人民又有否足夠能力及認知作出政策決定？

只顧高舉「二次公投」，而不顧其長遠影響，正是二次公投派目前之弊病。

要中止脫歐的二次公投支持者，在國會外每日示威。然而，作為政治專業人士的國會議員，確應仔細考慮再行公投的詳細操作及政治倫理問題。（路透社）

工黨奪權派：漠視脫歐影響

對脫歐有承擔的政治派系尚且如此短視，更遑論對脫歐似乎並無承擔的工黨奪權派。這派以黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）為首，雖然有枱面上的簡單脫歐主張，卻沒有應付英國脫歐過程之意。他們只求在國會中做足反對派的功夫，待脫歐事情在各方不滿下完結後，再追求重新執政的機會。

郝爾彬等人，對英國內政確有理想（例如重新推行國有化等），然而卻沒有照顧到各種脫歐情況對英國的長遠影響，而只是假裝有真正的脫歐主張，實質對英國如何脫歐不聞不問。這可算是另一種的短視。

郝爾彬目前仍不願兌現工黨承諾，推進二次公投，反而在上周不信任動議失敗後，繼續爭取提前大選。（路透社）

要看清民主下的短視

昔日的英國，甚少出現執政黨是少數黨的情況。然而，自上世紀晚期開始，此現象愈加頻繁，使政府推動政策所遇困難愈來愈大。今日在英國脫歐此等重大爭議之下，一場國會投票，更成為各派爭個你死我活的重頭戲。

爭得國會多數支持，本來只是達成政策目標的手段而已。如今，卻愈加顯現成政客們的目標：贏出投票，已是最終勝利。從文翠珊一心通過脫歐協議便算、跨黨議員只顧無論如何避過無協議脫歐、二次公投派未有真正深思公投的內容及影響，以至於工黨奪權派只求最終湊足票數、追求重新執政的一廂情願，都可見這種「短視主義」的氾濫。

各式多數決的民主投票制度，固然是反映人民意願的重要手段。然而，如果這套手段，逐漸使人誤以為它就是目標本身，去掉了長遠的視野，我們實在應該對這套制度作出重新審視。這不必然是要反對這個制度，更可以是透過了解這套制度可能催生的「短視主義」去自我警惕，使這個制度能有效運行下去。