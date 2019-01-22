日俄今談北方四島　歸還兩島但不歸還領土　談判恐難有成果

日本首相安倍晉三已抵達莫斯科，準備與俄羅斯總統普京會面。雙方的議題相信主要環繞北方四島（俄稱南千島群島）及和平條約，但雙方能否真正達成具體成果，分析認為有一定困難。

一塊在北海島根室市，寫着和平歸還北方四島的標示板。（路透社）

自二戰結束以來，北方四島問題成為日俄之間的芥蒂。日本自19世紀沙皇時期管治四島，直至二戰結束前蘇聯對日宣戰，佔領了四島。但四島的主權未有在往後的公告和和約上有明確規定，以致產生至今的領土爭議。

俄方曾建議歸還兩島解決爭議

日本與前蘇聯在1956年簽署的共同宣言中，蘇聯提議把四島的其中兩島，色丹島與齒舞群島（土地面積佔四島全域的6%）歸還日本，但因美國介入關係日本未有接受。日蘇亦因此只宣告結束戰爭狀態，至今未簽和平條約。

蘇聯解體後，俄羅斯繼續實質管理北方四島。普京在2006年已表示若日本提議只要其放棄對擇捉島與國後島的主權聲索，俄羅斯仍然願意歸還色丹島與齒舞群島予日本，但當時的日本政府未有接受。

自首相安倍晉三上任後，為解決爭議安倍積極與俄修好。普京在2018年11月表示可就1956年《日蘇共同宣言》基礎，處理北方四島及和平協議條約，再次提議歸還色丹島與齒舞群島，解決爭議。

日本終認同歸還四島不現實，但要俄羅斯歸還兩島也不容易。（視覺中國）

俄羅斯外長拉夫羅夫表示若不承認北方四島土主權將無法繼續談判下去。（路透社）

日方擬接受提案 但會面前遭挫折

日本共同社報道，根據政府消息人員表示，安倍基本已放棄要求普京歸還四島的想法，因為要求「很難稱得上現實」。日方很可能會以接受普京所提的「先歸還兩島方案」，並以「兩島＋α」的方式，尋求兩島歸還兩島同時在其餘兩島實行某種共同經濟活動項目。

相信這將是安倍此次談判的主軸，但在安倍訪問前的一星期，外相河野太郎與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）就會面磋商時出現變卦。拉夫羅夫表示北方四島是俄方領土，稱日方必需予以承認，否則難以推進包括簽署和平條約等的其他問題。拉夫羅夫的發言讓日方遇上挫折，安倍訪俄蒙上陰影。

俄方恐難歸還島上「主權」

日本戰後一直要求俄方歸還北方四島，日方若最終選擇接受俄方歸還兩島提議，將是一大讓步。但分析指出即使日方答應俄方要求，俄方亦可能最終不會答應。其中一個最大的要點，是北方四島的「主權」。

普京雖然答應可歸還兩島，但沒有提及「主權」字眼，意味最終俄方只歸還日本兩島某程權利，但依然無控制該島。雖然這可視為是玩弄字眼，但在河野太郎與拉夫羅夫的會面中可窺見日方對此的擔憂：日本記者在兩人會面前曾向河野問及日本會否視北方四島是「固有領土」，河野4次拒絕回答迫使記者轉移話題，可見河野亦擔心「主權」或「領土」兩字會刺激俄方。

普京支持率自烏克蘭事件後逐漸回落，加上強烈國家主義驅動，俄羅斯政府不會輕易就領土讓步。在安倍訪問前外有示威者在莫斯科日本駐俄羅斯大使館附近舉行集會，抗議普京歸還兩島的打算。雖然發動示威的是反普京的左翼團體策劃，但俄羅斯民眾亦普遍認同北方四島是二戰中正當奪取得來的領土。

日本《產經新聞》與富士電視聯合調查，發現日本逾七成受訪者，均認為安倍這次訪俄難以解決北方四島爭議。由日本《朝日新聞》經營的《Huffington Post》日本版形容談判是「地獄」，雙方有可能完全無法在北方四島上達成任何共識。