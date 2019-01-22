「女版奧巴馬」哈里斯宣布參選 　民主黨總統大戰激烈上演

美國時間周一（1月21日），民主黨參議員哈里斯（Kamala Harris）宣布參選2020年總統大選，是民主黨內宣布大選意向的第八人，亦是民主黨內第四位參與競選的女性。

現年54歲的哈里斯，其父親為牙買加裔美國黑人，母親為南印度泰米爾人，她同時是一名非裔，也是一名印度裔美國人。她宣布競選這一天，剛好是馬丁路金的紀念日。「馬丁路德金激勵我的地方，在於他有所抱負。」作為一個非裔、印度裔政客，哈里斯選擇這一時間點，有宣揚追求種族平等的意味。

美國時間周一（1月21日），民主黨參議員哈里斯（Kamala Harris）宣布參選2020年總統大選。（路透社）

哈里斯於2016年進入國會參議院，此前，她作為一名律師，活躍於三藩市政壇。

●2003年，當選三藩市區域檢察官，成為該區域第一位擔任該職位的女性 ●2010年，當選加州總檢查長，並於2014年成功連任，是該州第一位女性非裔、印度裔美國人擔任總檢查長一職 ●2016年，在國會參議院選舉中獲勝，成為美國參議院第一名印度裔和第二名非裔女性參議員

「通俄門」調查是「國會首要任務」

哈里斯於2016年當選國會參議員後，多番關注「通俄門」調查，而她留給外界的印象，是她銳利的提問方式。哈里斯曾在參議院聽證會上就「通俄門」事件質問前司法部長塞申斯（Jeff Sessions），令塞申斯接受媒體訪問時直稱「哈里斯的提問使他感到緊張」。而Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、以及現任最高法院大法官的卡瓦諾（Brett Kavanaugh），亦曾在聽證會上，一度被哈里斯問得啞口無言。

2019年1月15日，巴爾（William Barr）出任司法部長提名聽證會，哈里斯就米勒的「通俄門」調查向巴爾提問。（getty images）

在宣布競選之後，哈里斯面對媒體採訪時亦表示，她的首要任務之一，至少對於國會來說是最首要的任務，就是確保米勒（Robert Mueller）的「通俄門」調查能夠完成。對於律師出身的哈里斯來說，她視真理與公正為美國價值觀的重要部分。

在她的競選視頻裏，首先映入眼簾的是幾個單詞「真理」（Truth）、「公正」（Justice）、「體面」（decency）、「公平」（equality）、「自由」（freedom）、「民主」（Democracy）。她提出這是美國人所珍視的價值觀，她開啟競選之路亦是為了捍衛美國價值觀而戰。

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p — Kamala Harris (@KamalaHarris) 2019年1月21日

因此，「通俄門」事件在哈里斯的視角下，是對美國價值觀中「真理」（Truth）、「公正」（Justice）的維護。不過她此言一出，將「通俄門」定位為「國會最首要的任務」，成為諸如美國有線新聞（CNN）等美國媒體報道的一個要點，或許會造成選民對她施政綱領不夠全面的質疑。

“My highest priority and what I believe should be the highest priority, at least for the United States Congress, is that Bob Mueller be able to finish his investigation,” Democratic presidential candidate Sen. Kamala Harris says pic.twitter.com/9d8lSXIxFp — CNN Politics (@CNNPolitics) 2019年1月21日

民主黨內部：競爭激烈

2019年新年伊始，正當特朗普陷入政府停擺困局之際，民主黨內已有一眾政客紛紛加入「2020年總統競選」大戰。民主黨內部的總統初選競爭將比以往更為激烈。

相比其他候選人，哈里斯的非裔及印度裔身份使她得到了「女版奧巴馬」之稱，因被視為更有機會得到黑人選民的支持。在2016年民主黨總統初選中，黑人選民占據的比例為四分之一，而這部選民的支持亦是前總統奧巴馬（Barack Obama）贏得兩屆總統大選的重要基礎。

與此同時，民主黨在2020年總統大選中已經創造了歷史，這是民主黨第一次打破了僅有一名女性角逐總統大選提名的局面。包括哈里斯在內，當前已經有4位女性公布參選意願。因此，在這一屆競選中大打「女性牌」已無法成為「吸睛」之處，要贏取勝利，關鍵之處還是在於施政綱領能否得到選民的普遍青睞。

截止目前為止，民主黨內部已有四名女性宣布參選：沃倫（Elizabeth Warren）、吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）、加伯德（Tulsi Gabbard）以及21日宣布參選的哈里斯。（路透社）

根據《華盛頓郵報》的報道，哈里斯的提出的政策之一，是降低中產階級的生活成本。她於去年曾提出一個修正法案，當中聯邦政府會根據納稅人的收入，相應抵免一定額度的稅務，但該政策對沒有收入來源的美國人則毫無優惠可言，引起了一定的爭議，而哈里斯則認為此舉是為了「激勵美國人工作」。

因此，哈里斯已經被民主黨內部的政客批評其手腕將難以抵擋來自華爾街的壓力，難以減輕美國愈加明顯的貧富差距。

如今，距離2020年總統大選尚餘一年多的時間，民主黨內部已率先進入候選人爭奪戰，如若再加上被外界視為極大參選可能的資深政客如桑德斯、拜登等人，將會是一場極其激烈的比拼，而最終民主黨總統候選人之位將鹿死誰手，令人拭目以待。