意大利炮轟法國「靠殖民非洲發達」　歐盟大打口水仗？

「歐盟應該制裁法國，還有其他跟法國一樣搞窮非洲、使非洲人外移的國家。」意大利執政「五星運動」（M5S）的副總理迪馬約（Luigi Di Maio）周日（20日）突然如此向法國開火。 法國隨即傳召意大利駐法領事，以示不滿，並指責意大利破壞雙邊關係。 兩國何以會突然鬧僵？

自去年意大利民粹政府上台後，意法兩國關係陷入低谷。兩國早在難民問題有所衡突，法國指責意大利「拯救地中海難民不力」，意大利則回嘴指法國「連難民都不肯收容」。

在馬克龍被國內「黃背心運動」圍困之際，迪馬約本月初就高調公開支持「黃背心」，指他們都有「同樣的精神」，而且表示願意提供「支援」。

五星運動的迪馬約，最近極力在媒體爭取曝光，以挽回國內支持。（路透社）

向法國開火 全為重建「反建制」形象

迪馬約的「五星運動」，本來是由意大利「爆粗」喜劇演員格里洛（Beppe Grillo）領立的「反建制」組織，去年與右翼聯盟黨（Lega）組成聯合政府，便成了建制派，逐漸失卻「反建制」形象，在國內更讓聯盟黨的內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）搶佔風頭。

如今與「黃背心」拉關係，迪馬約正是想要重新建立「反建制」形象，重新奪回國內支持。

在意大利搶盡風頭的內政部長薩爾維尼。（路透社）

「法國殖民非洲？」 並非空穴來風

迪馬約今次更為非洲人發聲，指責法國「從來沒有停止對非洲十多國的殖民」，又說如果沒有非洲，法國的經濟只會排全球第15位，而非在六甲之內。

他的言論亦非空穴來風：至今仍有14個西非國家，使用殖民時代遺留下來的「西非法郎」（CFA franc），以前與法國法郎掛鉤，1999年後則轉掛歐元。這些國家，目前還須將其一半外匯儲備置於法國財政戶口，以換取法國中央銀行對西非法郎的保證。

支持者認為有法國支撐，讓西非法郎得到穩定；反對者則認為有關安排阻礙非洲國家的經濟、政治發展。

西非法郎鈔票。目前1歐元可兌換656西非法郎。（視覺中國）

聯盟黨再參一腳 意法關係繼續惡化

眼見迪馬約的公關攻勢，其執政「盟友」薩爾維尼也不容前者搶盡風頭，除了指責法國強奪非洲財富、馬克龍是個「極差的總統」之外，他還聲稱利比亞政局不穩，全因法國在當地有石油利益，與意大利在當地的相關利益有所衝突。

出於意大利執政兩黨妥協的「跛腳」總理孔特（Giuseppe Conte），周二（22日）就想挽救意法關係，指雙方雖有衝突，卻不改其「歷史性的關係」，強調意法關係「強而穩定」。

不過，在馬克龍在國內已飽受圍攻的情況下，意大利政界再對他連番開火，孔特的溫和說辭，似乎難改兩國關係惡化的局面。

意大利聯盟黨內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini，左）9日到訪波蘭，與波蘭內政部長布魯津斯基（Joachim Brudzinski）會面。他及後表示會與波蘭聯手，為歐盟迎來「新的春天」。（路透社）

歐洲議會選舉在即 成意大利國內爭戰之地

另外，意大利政界兩大巨頭紛紛向法國開火，其實也有歐洲議會5月底選舉的盤算。

在去年選舉獲得更多支持的五星運動，如今國內民望落後於聯盟黨。歐洲議會的戰場，更將成雙方比拚意大利民意的「中期選舉」，兩黨一方是反建制，另一方是右翼，馬克龍這種歐盟建制的代表，就成為他們最佳的攻擊對象。

以往無人理會的歐洲議會選舉，今日在歐盟多國都成為了國內政治爭鬥，以及歐盟建制奪權謀算的延伸。如此看來，歐盟的內鬥劇目將會陸續有來，甚至愈演愈烈。