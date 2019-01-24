【委內瑞拉政變】居安未思危：外國干預僅為次　產業政策方為本

美國總統特朗普在當地時間周三（23日）強勢介入委內瑞拉政局，公開否定總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的合法地位，轉而承認新任國會議長、年僅35歲的反對黨新領袖瓜伊多（Juan Guaido）為過渡總統。 其實多個南美洲國家早已否定馬杜羅的合法地位，不過卻未見明顯能取而代之的人選。適逢本來寂寂無名的瓜伊多月初突然躍現政治舞台，早前曾被捕的他，周三在街頭示威群眾的呼聲下亦宣布將署任總統。 眼見美國介入，至今仍獲軍方支持的馬杜羅，就隨即宣布斷絕與美國的外交關係，指責美國的「干預主義」，聲言「絕不投降」。

目前除了美國外，包括加拿大、阿根廷、巴西等美洲利馬集團（Lima Group）14個國家中的11國，以及歐盟都承認了瓜伊多的總統地位。委內瑞拉似乎即將爆發政局大變。

新任國會議長、年僅35歲的反對黨新領袖瓜伊多，如今正式自行宣布為署任總統。（路透社）

周三，反對馬杜羅的委內瑞拉人成群上街示威，其中更有人高舉美國國旗。（路透社）

經濟大挫 民不聊生 政局不穩

其實冰封三尺，並非一日之寒。委內瑞拉自馬杜羅在2013年上台後，經濟隨着油價急速滑落。其GDP在過去4年大跌35%，通脹率更是難以計算的天文數字──根據國際貨幣基金組織的估算，委內瑞拉在2018年的超級通脹達至10,000,000%。

物價飛升，食物、藥物盡皆短缺，在超市買基本糧食排一整天的隊也不一定買到。在飢餓之下，人均體重自2015年起，就下跌了約11公斤。委內瑞拉的紙幣也被民眾用作其他用途，諸如作為手工紙製手袋等，因為貨幣已經一文不值，甚至連印刷費不足支付。

委內瑞拉的已知石油蘊藏量目前為全球最多，然而其國營石油公司PDVSA，在前總統查韋斯（Hugo Chávez）治下，疏於管理，產能大跌，至今甚至要進口石油去轉售履行其原有合約。

首都加拉加斯的一家超市，貨物幾乎都被掃清。（視覺中國）

從2014年起，委內瑞拉行頭暴力示威不息，至今更有近300萬人寧作難民逃離國家，不也願再受苦，一改以往委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）作為全南美洲人中產體驗聖地的歷史。

本業為巴士司機的現任總統馬杜羅，面對政治壓力更是連番打壓。他在2017年就以所謂的「國民立憲會議」去取代早在2015年選舉、由反對派控制的國會；同年，他又禁止多個反對黨領袖參與2018年的總統選舉，其中包括在2013年選舉與他旗鼓相當、以不足2%差距落敗的卡普里萊斯（Henrique Capriles）。

有示威者高舉「馬杜羅，篡奪權位者」的標語。（路透社）

產業政策失敗 油價高企的風光外表

委內瑞拉的經濟困境，是今日政變危機的主因。在左翼前總統查韋斯1999年上台後，他除了力行國有化政策，想要把國家所有財富均等分配，亦進行進口替代的政策，減少進口外國產品，以培養本地產業。

然而，在推行方面卻遭遇挫折，公有制之下，進口替代政策帶來極多私相授受的情況，國內產業不得發展之餘，更效率低落。其時油價高企，查韋斯卻只以「石油美元」去填補國內生產力不足的問題。當時，委內瑞拉著實外強中乾。

2013年查韋斯離世，由現任總統馬杜羅繼任，卻不幸遇上石油價跌大跌的周期，委內瑞拉的「豆腐渣」經濟，隨即盡顯人前，導致民怨沸勝。

人們排隊為汽車加油的情況。此景象在石油大國委內瑞拉出現，可謂諷刺。（路透社）

馬杜羅：不顧經濟 只顧權力

面對政治壓力，在經濟方面表現拙劣的馬杜羅，卻表現出了頗為嫻熟的政治鬥爭本領，將資源都向軍方身上倒去，安插軍人管理國營石油公司外，又將物資分配的大權交到他們手上。此等做法，不止解決不了根本性的經濟產業問題，更使委拉瑞拉的石油經濟命脈愈加疏於管理，其產量自馬拉羅上台而今已跌近一半。

失去了「石油美元」的支撐，馬杜羅還想運用華爾街金融精英的財技，去做挽救經濟的門面工夫，例如不斷舉債以高息、折扣吸引投資者，以圖用「委內瑞拉的石油出口至少能撐數年」的理據，去為其政府續命。

除此之外，馬杜羅還推出稱為「Petro」的虛擬貨幣，聲言與其石油掛鉤，希望參與新興的首次代幣發售（Initial Coin Offering）風潮，吸引資金，不過Petro卻不能真的兌換石油，為投資者唾棄。

在南美各國，都有委內瑞拉人聚集上街支持反對派領袖瓜伊多。圖為哥倫比亞首都波哥大（Bogota）周三晚上的情況。（路透社）

馬杜羅後來更發行新貨幣，大增最低工資，為其紙幣面值減去幾個「0」。不過此等操作，在毫無產業政策遠見的背景下，只是保留其位的門面工夫。

失敗的經濟 拖垮政治理想

查韋斯及馬杜羅的社會黨政府，的確有其均富的政治理想，至今仍受部份委內瑞拉人支持。

然而，他們的產業政策空洞，又沒有像挪威般以石油美元作妥善長遠的投資，只以石油帶來的財富去遮蓋國內經濟的各種問題，今日的經濟敗象，其實早在2000年代也可預期。不過當時石油價格高企，人們在紙醉金迷之間，也沒有看清事實。

在周三的結束獨裁61周年集會上，馬杜羅仍獲不少委內瑞拉人支持。（路透社）

有人或許會認為，如今西方多國主動承認委內瑞拉的反對派為合法政權，是有政治計算的干預主義。

事實也許正是如此，然而沒有委內瑞拉左翼政府當年「只知派錢，不知規劃」的經濟政策，就不會有如今連年民不聊生的經濟慘局。而沒有如今的經濟慘局，也不會有今日的政變危機。如果馬杜羅要怪責其國際政治對手，倒不如回頭檢討自己。

委內瑞拉此番政變，可說是給我們上了一堂課：「經濟決定政治」確是恆久不變的道理，而缺乏「居安思危」的長遠規劃，也最終無法成就長遠的經濟發展。