【委內瑞拉危機】美國的門羅主義回來了

當地時間1月23日，委內瑞拉國民議會主席瓜伊多（Juan Guaido）宣布就任該國「臨時總統」。隨後，除玻利維亞、古巴及墨西哥外幾乎所有美洲國家均在第一時間承認其合法性。 瓜伊多「宣誓就職」後，並未控制軍警部隊，也未掌握重要國家機關，至今仍是光桿司令。即使如此，瓜伊多獲得一眾國家「站隊支持」，顯見政治主導的趨勢。這也代表著，美國曾一度淡化的「門羅主義」，真的又回來了。

瓜伊多宣布就任後，不少中文傳媒均以「政變」下標題。但同其他國家政變勢必伴隨軍警政府改旗易幟不同，瓜伊多的「政變」尚且停留在口頭上，目前更應形容為一次「危機」。但包括美國在內幾乎所有國家對他一面倒的支持，卻有機會令政變真正付諸實現。

委內瑞拉政變：反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓為臨時總統，期間手執一本印有拉美獨立領袖玻利瓦爾（Simón Bolívar）畫像作封面的書。（美聯社）

美國仍在拉美獨大

相比群雄混戰的中東，南美的地緣政治格局清晰許多。作為區域唯一大國的美國，在經濟、政治及安全領域都擁有無可超越的影響力。以委內瑞拉鄰國哥倫比亞為例，其對美出口數額佔總出口額32%。美國在墨西哥的直接投資（FDI）亦佔該國四成。

與此同時，美國一向不迴避在中南美洲「武裝保衛美國利益」。1983年10月，7300名美國士兵僅用兩天時間便攻占格林納達，推翻當地親蘇政權。6年後的1989年，美國又入侵巴拿馬，推翻當時管治巴拿馬的曼紐·諾列加（Manuel Noriega）政權，兩次軍事行動均未受到太大阻力。這也令外界推測：如果委內瑞拉政府軍不倒戈，美國也會用「自己的方式」，幫助瓜伊多獲得政權。

委國政治危機爆發後，特朗普便表示：雖然當下沒有派兵前往委內瑞拉的計劃，但「所有選項」都會納入考慮，意味不排除採取海上封鎖或未來出兵的可能。國務院高級官員亦放話稱馬杜羅和其親信現時並無他選，只可「和平移交」政權，形同最後通牒。

反對派早前呼籲民眾在當地時間周三上街集會，以推翻馬杜羅政府。是次示威遊行適逢委內瑞拉獨裁者希門尼斯（Marcos Pérez Jiménez）倒台61周年。（視覺中國）

奧巴馬圖終結門羅主義

1823年，美國前總統門羅（James Monroe）在其國情咨文中提到美國政府的外交原則：美國不會干涉歐洲事務；但歐洲不可將美洲國家作為殖民地，任何相關行為均會視為對美國國家安全的威脅。二戰之後，美國放棄了門羅思想中“孤立主義”的成分，僅留下“將拉美視為美國利益範圍”的霸權主義成分，並延續至今。

然而這樣的思潮，在過去8年的奧巴馬時代頗有鬆動。2013年11月，時任國務卿克里（John Kerry）在演講中提到：「我們不再遵從門羅主義，而是遵守美洲國家作為合作夥伴共同做出的決定，以推進共同的價值觀和利益。」宣告美國南美政策的轉向。2014年底，奧巴馬同古巴領袖勞爾卡斯特羅（Raúl Castro）發表聯合宣言，宣布兩國關係正常化，亦改變美國冷戰後敵視古巴的態度。

提出「門羅主義」的時任美國總統門羅。(網上圖片)

內外因同助門羅主義回潮

只不過，全盤逆轉奧巴馬政策的特朗普政府，顯然不這麼認為。去年2月，時任美國國務卿的蒂勒森（Rex Tillerson）在展開拉美之行前在德州奧斯丁大學發表演講，鼓勵委內瑞拉軍隊協助國家「和平過渡」。

而特朗普在去年10月的聯合國大會演說中亦提及「我國國策自門羅（James Monroe）總統起，一直是拒絕外國干預這一半球和我們自身的事務。」，重新宣誓美國將忠於門羅主義。今次委內瑞拉政治危機，恐怕將再次證明「門羅主義真的回來了」。

聯合國大會被嘲為「清談場所」。圖為特朗普在現場發言的情況。(視覺中國)

門羅主義的回潮，一方面自然源於特朗普單邊主義，及美國優先的政治理念。另一方面，拉丁美洲左翼勢力的消退，也為門羅主義回潮提供沃土。奧巴馬時期的拉美，左翼勢力仍佔主流：無論是巴西的羅塞夫（Dilma Rousseff），阿根廷的費爾南德斯（Cristina Fernandez）或是厄瓜多爾的科雷亞（Rafael Corea）儘管在「左的程度」有所差異，但都將「獨立自主，同美國保持距離」設為外交原則。

只不過，2010年後左翼政黨糟糕的經濟成績單令其一個又一個喪失政權，令反對美國沙文主義的聲浪愈發微小，更鑄就如今共同反對馬杜羅的右翼「利馬集團」。古話說「天助人助」，若要擺脫對美依賴，爭取更多民意支持，拉美左派仍有很長路要走。