為何委內瑞拉政治危機難以成為顏色革命？

委內瑞拉於周三（1月23日）爆發政治危機，國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓為臨時總統。 隨即，美國總統特朗普（Donald Trump）第一時間表態承認其合法的國家元首地位，且華府不斷向馬杜羅施壓，更於周五（25日）表示或截斷馬杜羅政府的收入來源，將委國的石油收入流向瓜伊多政府。此外，大多數拉丁美洲國家亦跟隨美國，支持瓜伊多成為總統。 周四（24日），德國政府亦表態，認為委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的連任沒有民主合法性，支持委國舉行新的民主選舉。

實際上，馬杜羅依然手握國家實權，特別是委內瑞拉軍方公開聲明支持總統馬杜羅，因此，瓜伊多仍未有能有效掌控委國。國際上，各國高調表態；委內瑞拉國內，所有反對派亦皆對馬杜羅政府群起而攻之，讓人嗅到了一絲委內瑞拉「顏色革命」成功的可能。然而，距離該國真正變天，恐怕還言之過早。畢竟，近年來並不缺少「顏色革命」失敗的案例。

委內瑞拉政變：瓜伊多周三（23日）號召大批支持者上街，有數以萬計的民眾響應，為2017年政府流血鎮壓示威以來最大型動員。（美聯社）

2009年伊朗總統選舉，艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）以絕對的優勢取得連任，令原本認為可以勝選的反對派穆薩維（Mir-Hossein Mousavi）及其支持者對結果大感不滿，認為大選存在舞弊現象，爆發大規模示威活動，高峰期有超過300萬反對者在德黑蘭示威，成為伊朗自1979年以來最大規模的群眾運動。

在2009年，伊朗發生綠色革命，多個城市民眾湧上街頭。（Getty Images）

這場運動的聲勢浩蕩，亦與社交媒體的傳播有關。不少示威者通過Twitter、Facebook、YouTube等媒介，傳播示威行動。在這一形勢下，伊朗政府強調示威是由美國所策動，在網絡平台與反對派大打輿論戰，最終平息這場風波。而此前，白俄羅和哈薩克斯坦亦有成功破解顏色革命的先例。

2006年，白俄羅斯政府提前總統大選，並且大舉逮捕和驅逐對滲透入境的波蘭及烏克蘭地下工作者，令反對派的計劃受到打亂，使其反政府的「牛仔布色革命」無法在白俄羅斯獲得成功。

2005年，哈薩克斯坦舉行大選，反對派欲以黃色為標誌進行「黃色革命」，而哈薩克斯坦政府隨即將競選標誌換成黃色，使反對派難以得逞。不過，這次顏色革命未能上演的原因，更在於哈薩克斯坦當局通過電視宣傳格魯吉亞、烏克蘭、吉爾吉斯斯坦等地發生顏色革命後，政局紛亂民生困苦的景象，令民眾對顏色革命感到反感。

當前，委國反對馬杜羅的聲浪頗大，但是距離「變天」或仍有一段時間。畢竟決定「變天」是否成功，軍方勢力的支持佔據極大的因素。從目前來看，軍方仍然忠心於馬杜羅，而瓜伊多雖然獲得美國政府的支持，但美國以軍事手段介入的可能性並不大。

當前馬杜羅仍手握國家實權，軍方表示會忠於總統馬杜羅，拒絕承認任何自稱為總統的人士。（視線中國）

另一方面，委內瑞拉民眾一直存有普遍的反美情緒，其程度僅次於伊朗和朝鮮。當下自行宣誓為總統的瓜伊多，其背後是否有美國「顏色革命」的支持，仍未可下定論。不過，這位政客與美國站隊難免過近，其自身亦曾求學於政治氛圍濃厚的喬治·華盛頓大學，或難以在反美情緒嚴重的委國立足。

畢竟，委內瑞拉人確實都反感馬杜羅，馬杜羅也確實該被人反感，但委內瑞拉人應該還未去到會因此而支持一位「與美國關係過近的人」之地步。