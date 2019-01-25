韓國大法院長被捕　撼動全國背後的左右政爭

韓國大法院（相當於最高法院）前院長梁承泰周四（24日）被捕，成為韓國憲政史上首位被捕的大法院院長。事件不僅撼動全國，讓韓國法治蒙上污點，更影響日韓關係，一髮牽動全身。

步入首爾中央地方檢察廳應訊的梁承泰，案件成為韓國逾半世紀憲政史上首次。（視覺中國）

梁承泰被控涉及40多宗罪行，包括在前朴槿惠政府擔任大法院院長期間，協助制作司法「黑名單」、洩露憲法法院內部訊息、干預二戰時期遭日企強徵韓國勞工案件等等。

梁承泰案是政治事件

梁承泰成為韓國憲政史上首位被捕的最高法院院長，若控罪屬實，將暴露韓國違反三權分立，為韓國法治塗上污點。案件同時是一椿政治事件，梁承泰被控介入的案件中，包括2014年的統合進步黨解散案。

當年統合進步黨議員李石基被指違反「國家保安法」，推崇「暴力社會主義」。憲法法院以大比數8比1裁定統合進步黨違憲，稱其「親北」企圖破壞國家體制，勒令解散。事件惹來左派政黨不滿，稱朴槿惠政府為鏟除異己不惜動用司法手段。

然而4年後案件被重提，梁承泰被控協助朴槿惠政府干預司法公正。大選中敗退成反對黨的右派政黨批評事件是朴槿惠案的延續，是文在寅政府繼逮捕前總統李明博後又一次政治清洗。

梁承泰被指干預強徵勞工案件，拖延審理以免破壞日韓關係。（視覺中國）

捲入日韓外交關係

更甚的是案件牽動外交層面，梁承泰被控以避免刺激韓日關係為由，干預日企強徵勞工案件，拖延審理。今天兩國正因強徵勞工案、解散「慰安婦基金」、以致海上雷達照射事件關係陷入谷底，使梁承泰的案件變得更為複雜。

同時檢察部亦可能因需調查背後指使者，調查已在囚的朴槿惠，事件勢進一步刺激右派政黨。