【華為孟晚舟】美國起訴時機「巧逢」劉鶴訪美：三種解讀

美國聯邦政府周一（28日）正式刑事起訴並向加拿大提出引渡孟晚舟，後者將面臨銀行、電匯詐騙等罪名。 適逢國務院副總理劉鶴於同日已抵達華盛頓，準備周三（30日）開始進行的中美高層貿易談判，期間更會與特朗普會面。 起訴事宜的記者會，更似乎挑好了劉鶴飛往華盛頓之機同時開展。 兩者時間的「巧合」，到底背後有何玄機？

解讀一：事有湊巧

首先，美國在上周五（25日）才正式結束35日的政府停擺，而司法部正是其中受影響的部門。由於及後兩日正是周末，司法部在周一才真的正式恢復正常運作。

孟晚舟在12月1日於溫哥華被捕，其60天的引渡提請限期，將於本月30日屆滿。加上孟晚舟事件政治優先性極高，美國司法部恢復正常運作後，馬上趕在限期之前正式起訴並提出引渡，其實是慣常事。

而且，司法部的運作，在停擺中的確受到嚴重影響。有聯邦政府人員因停擺欠薪問題控告政府的官司，也極其諷刺的因為司法部無人上班，而要延後處理。

不過，事有湊巧的解讀，似乎難以說明何以孟晚舟上月的被捕，以及今日的引渡，都分別「剛好」碰上中美貿易談判的關鍵處：阿根廷習特會及劉鶴訪美。

華府公布起訴華為及孟晚舟的記者會。美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker，左二）、商務部長羅斯（Wilbur Ross；左一）、聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray；右一）及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen，右二 ）皆有出席。（路透社）

解讀二：分拆處理

有見及此，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在起訴華為及孟晚舟等人的記者會上，也高調指出有關起訴是「執法行為，而且與我們跟中國的貿易談判完全無關」。

雖然羅斯在對華貿易立場上一直較為溫和，不過他的說法似乎確實代表了特朗普政府的立場，因為美國政府此時此刻，確有將孟晚舟事件與中美貿易談判分拆處理的重大誘因。

劉鶴美國時間周一已抵達華盛頓，為周三展開的貿易談判作準備。起訴孟晚舟的記者會，似乎是在劉鶴尚在飛機上舉行。（視覺中國）

貿易戰：特朗普急於求勝

首先，特朗普因停擺威脅無果，大敗於民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）手下；根據部份民調，他的支持度只餘38%，而反對度則達至58%。在民主黨操控眾議院的情況下，他在國內發揮空間極其有限，在外務取勝已是唯一出路。

特朗普政府近日連番積極介入委內瑞拉「兩個總統」的政治亂局，便是一例。如果他能解決對華的貿易爭端，那更將是更大成就，可讓他挽回支持。

中美貿易談判勢將要在3月1日的大限前「功成」，若把孟晚舟牽扯進來，將使談判更為複雜，令成功機會大減。

特朗普因政府停擺開年首仗敗陣於民主黨手下，如今求勝之心只會愈加急切。（路透社）

「孟晚舟」難作籌碼

另外，要「操作孟晚舟事件作籌碼」，難度極高。首先，正如剛被辭任的加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）所言，特朗普的政治介入若太明顯，或會使加拿大法庭認定孟晚舟的引渡要求有政治干預，而拒絕配合美國；到時引渡不成，丟臉之餘，更會造成極差的公關形象。

更重要的是，孟晚舟事件雖然在政治上象徵意義極大，但對中國，以至於華為本身的實際影響甚微，要中國純粹為了孟晚舟一事，在開放美國監督中國改革進展的機制等難題上作讓步，根本是天方夜譚。

因此，美國暫且將孟晚舟事件與中美貿易談判作分割，也是理所當然之舉。

華為副董事長孟晚舟將於周二（29日）出庭，討論有關她的保釋條件變更。（路透社）

解讀三：「孟晚舟」是一張牌

然而，如果美國要將孟晚舟事件與中美貿易談判分割，何以要在此時此刻提出引渡孟晚舟？

首先，美國既然已將孟晚舟推進了司法程序，如果不繼續跟進下去，於法、於情都說不過去，更會惹來外界質疑美國上月要求加拿大逮捕孟晚舟的政治動機。

而且，孟晚舟若在美國手中，無論如何也是一張牌。中美之間的貿易關係緩和，將會是關稅及貿易逆差上的調解，而不會觸及中美之間在科技發展層面、地緣政治層面的各種無可避免的競爭性關係。這種關係在未來只會愈加浮上枱面。

孟晚舟的司法程序，動輒要數載之久。此時，有孟晚舟在手中，美國手中就多了一點談判籌碼，用與不用尚是其次，最重要是有勝於無。