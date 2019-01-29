【華為孟晚舟】引渡不影響貿易談判　中美和解卻遙不可期

美國當地時間1月28日晚上，中國國務院副總理落地華府，準備迎接兩國部長級貿易談判；與此同時，美國司法部亦大陣仗召開記者會，宣布正式在東西兩岸聯辦地方法院，就23項罪名起訴華為集團及孟晚舟。時至今日，越來越多跡象表明，中美兩國即將就貿易談判達成協議，然而，兩國在科技和產業發展上的新戰場也已經開始。

中美兩國今年1月初進行談判時，便透露出「東邊日出西邊雨」的跡象。當時，兩國就「增購美國產品」的談判已進入細節擬定階段；但關於產業政策及知識產權的爭議卻被擱置，等待劉鶴訪美時再行議定。

中國國務院副總理劉鶴已抵達美國，準備於31日與總統特朗普會面。 （GettyImages）

貿易戰將停 科技戰初起

隨著劉鶴到達華府，不同媒體也爭相放風。《彭博新聞》報道指：中國將在之後六年進口超過1萬億美金的美國商品，並在2024年前將兩國貿易逆差降至0。《華爾街日報》指雙方正商討建立監察機制，落實條約履行。然而，關於產業政策的談判細節卻未見風聲。

事實上，期待中美在產業政策領域達成共識有些不切實際。對兩黨間已形成「遏止中國」共識的美國而言，自然需不惜一切手段維持自身科技優勢。而對中國而言，若要延續過去數十年的經濟成長，突破中等收入陷阱，也需有諸如「中國製造2025」的產業政策配合。

美方批評「中國製造2025」以政府補貼、強制技術轉讓等措施協助中國企業在多項科技行業取得競爭優勢。（資料圖片）

不可否認，在貿易戰初期時，特朗普尚有將孟晚舟作為談判籌碼的考量。但北京方面始終堅持將孟晚舟案同貿易談判分開看待，也令特朗普意識到孟晚舟「很難換到什麼」，索性將其作為打擊華為的祭品。另一方面，過去兩個月美國盡力拉攏盟國圍剿華為，中美在產業政策領域的「休戰期」早已告終。

即使今次劉鶴同美方會談取得進一步進展，乃至達成初步協議，都只能解決兩國貿易逆差問題，而更為棘手的科技戰恐怕才剛剛開始。早前華為總裁任正非在公司內部信中提到「全體員工要做好過苦日子的準備」,似乎也反應了中國科技企業未來的艱險。

華為近日向全體員工發出今年的一號文件，其簽發人正正就是任正非。（視覺中國/資料圖片）

戰爭停不了 交流止不住

俗話說「錢能解決的都不是問題」。美國對華科技戰開打以來，已然掀起大批國人民族主義情緒：貿易戰爆發時尚有不少人調侃「感謝美國爸爸打破關稅壁壘，讓我們買得起車」；如今互聯網上只留對美國「打壓民族企業，欺負弱女子」的憤怒。若這樣的情緒繼續發酵，絕非幾千億美金可以平息的。

正如前文所言：如今中美兩國圍繞科技優勢展開的攻防，也不可能輕易妥協。即使兩國短期內簽署貿易協議，都難改變中美關係持續緊張的趨勢。不過，中美若能就關稅戰達成協議，也可舒緩兩國嚴峻經濟情勢，不失為一個好消息。

上海悠飛電子科技有限公司則鼓勵員工購買華為手機及筆記型電腦，可憑單據向公司全額報銷。（網上圖片）

另一方面，一年來的交手也促進了中美兩國相互理解。貿易戰爆發伊始，美國面對的是風格遠強硬過歷代領導人的習近平；中國面對的則是捉摸不定的特朗普。美方認為通過關稅施壓便可令北京屈服；中方也曾判斷特朗普的貿易戰威脅不過是訛詐。如今，兩國相互知根知底也能避免戰略誤判。

劉鶴同萊特希澤達成協議，解不開中美戰略競爭的結。但同早年美蘇競爭不同，中國改革開放四十年來，中美兩國借助相互天量投資、每年千萬人次人員流動，以及文化相互輸出，早已形成相互依賴，相互牽制的局面。即使美國起訴並引渡孟晚舟，都阻止不了兩國聯繫日趨緊密的事實。

崔天凱直言，有人在中美間挑動「新冷戰」。（資料圖片）

六四事件後，中國在發展路上可謂一帆風順。但樹大招風，該來的挑戰總會來到。全球化後「你中有我，我中有你」的局面已為中國撐起一張安全網；但對於華府的不斷出招，北京只能盡力迎戰。