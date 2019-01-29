美搞制裁擬派軍：華府多管齊下　委內瑞拉內戰在即？

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）周一（28日），宣布美國制裁委內瑞拉國營石油公司（PDVSA），凍結其70億美元的資產，將使委內瑞拉在出口方面損失110億美元。

與此同時，PDVSA在美國的子公司雪鐵戈（Citgo）仍可繼續石油交易，但是收入必須存入馬杜羅（Nicolás Maduro）政權無法動用的美國託管賬戶。

鑒於美國作為委內瑞拉石油出口的最大客戶，其份額約佔委國石油出口總量的41%，而委國出口至中國、俄羅斯的石油多用於抵消債務，因此，美國此舉無異於切斷馬杜羅政權的經濟來源。

美國宣布制裁委內瑞拉國營石油公司（PDVSA），凍結其70億美元的資產，將使委內瑞拉在出口方面損失110億美元。（路透社）

伊拉克戰爭推手介入委國

自美國表態支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）後，美國對委國的政治干預愈發明顯。上周五（25日），美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，任命艾布拉姆斯（Elliott Abrams）為委內瑞拉問題特使，處理委國政權變更的相關問題。

蓬佩奧形容艾布拉姆斯為「經驗豐富的外交老將」，回顧艾布拉姆斯的經歷，這位曾經策劃過伊拉克戰爭的政客，加入到委內瑞拉的亂局之中，顯現了美國欲加深委國政治危機的意味。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月25日宣布，任命艾布拉姆斯（Elliott Abrams）為委內瑞拉問題特使，處理委國政權變更的相關問題。（路透社）

艾布拉姆斯於列根政府時期擔任國務卿，支持危地馬拉、薩爾瓦多和洪都拉斯的反政府武裝，而他亦參與給列根（Ronald Reagan）政府造成嚴重政治危機的「伊朗門」事件，並於1991年因向國會隱瞞政府秘密支持叛軍而被定罪。

2001年，艾布拉姆在小布殊（George Bush）政府時期重返政壇，負責美國國家安全事務，於2002年美國試圖推翻委內瑞拉查韋斯（Hugo Chávez）政府中扮演重要角色，亦是2003年伊拉克戰爭的策劃者之一。

揮軍5000至哥倫比亞？

該任命一出，外界紛紛關注委內瑞拉會否變成下一個伊拉克。不過，決定這場政治危機演變成政變的關鍵因素，還是在於軍隊的力量。當下，委內瑞拉軍方統帥仍然效忠於馬杜羅政府，而瓜伊多則多次呼籲委國軍方倒戈。當地時間周日（27日），馬杜羅於首都加拉加斯（Caracas）郊區的軍事要地閱兵，展示大批俄羅斯製造的武裝設備，向外界宣示自己在軍方的地位。

與此同時，支持瓜伊多的美國多次強調不排除軍事介入委內瑞拉的情況，而博爾頓於周一（28日）的記者會上，更被拍攝到其手持的黃色記事簿，上面赫然寫道「派5000士兵到哥倫比亞」，引發外界關注。

博爾頓於周一（28日）的記者會上，被拍攝到其手持的黃色記事簿，赫然寫道「派5000士兵到哥倫比亞」。（路透社）

不過，哥倫比亞國防部曾表示不會對委國進行軍事干預，稱「不會主動挑釁，也不會允許任何人來挑釁」，亦讓人質疑博爾頓此舉是故意用來威嚇馬杜羅的道具。

目前，美軍要介入委國的條件其實尚未成熟，一旦美國決定出兵，或將陷入一個戰爭的泥沼。而當瓜伊多沒有明顯的軍事實力可言，委國總統「雙胞」的局面惟有陷入僵局。不過，委國軍方高層雖然表忠馬杜羅，但是軍隊的前線士兵由於長期待遇較差，過着苦不堪言的日子，亦對馬杜羅充滿怨言。當前，委國民眾呼籲馬杜羅下台的聲音仍然高漲，在這一環境的渲染下，亦不排除委國前線士兵會出現倒戈的情況，甚至是觸發內戰的可能。

然而，委內瑞拉的石油資產背後所牽涉的經濟利益，亦令各方不敢輕舉妄動。實際上，這兩年來，委國反對派人士一直在Twitter等網絡平台展示「兵變」行動，多以上傳武裝照片、或是直播小規模的「造反」行動，不過這些行動最後都被擊潰，而政府軍隊之後亦既往不咎。因此，委國危機是否能釀成政變，軍隊的力量和石油資源背後的利益博弈才是關鍵