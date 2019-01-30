劉鶴「赴美不訪美」的玄機：中美貿易談判形勢樂觀？

中國官媒新華社今日發布簡訊，提及國務院副總理劉鶴抵達美國展開「磋商」，這樣的用詞同過去常見的赴美「訪問」有不小區別，而這也預示今日稍晚談判的結果。

中共官媒向來以語言嚴謹著稱。今次新華社通稿中僅提到劉鶴此行目的是「就中美經貿問題舉行高級別磋商」，並未提及「訪美」，似乎表示劉鶴今次赴美任務單一，僅為中美貿易磋商而來。間接反映了中方將孟晚舟案同中美貿易談判切割的態度。

不僅是北京，美方代表兩日來也表達類似意見。1月29日，商務部長羅斯（Wilbur Ross）強調：對華為的指控完全獨立於中美貿易談判；而美國財長姆努欽（Steve Mnuchin）則在接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示：違反美國法律的事情要在另一條軌道處理，這同貿易談判無關。

華府公布起訴華為及孟晚舟的記者會。美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker，左二）、商務部長羅斯（Wilbur Ross；左一）、聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray；右一）及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen，右二 ）皆有出席。（路透社）

自孟晚舟在加拿大被捕以來，中國官方對此反應一直較為強烈，不僅先後「依法逮捕」多位加拿大公民，更發布措辭強硬外交聲明。但今次美國做出引渡決定後，劉鶴行程未受影響，只是從1月15日中國官方預告的「訪美」變更為「磋商」。而美方兩位鴿派代表也做出相同宣示，生怕孟案如「突然殺出的程咬金」，說明兩國談判已達成一定成果。

1月29日的記者會上，努姆欽提到兩國正嘗試應對複雜問題：包括在協議中增加確認機制，及檢驗中國是否兌現承諾展開結構性改革，表明談判已進入最後階段。考慮到早前美國多家媒體均透露: 中國將購買大額美國商品, 承諾降低逆差及加強知識產權管制。今次談判中國有循此邏輯再做讓步的機會。

中美貿易戰：國家主席習近平與美國總統特朗普12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯共晉晚餐，討論貿易糾紛。而在同一日華為副董事長孟晚舟於加拿大感美國要求被捕。（路透社）

至於美國方面，早前華爾街日報已引述特朗普身邊人所言：特朗普有意以協議，振奮美國市場，避免其提早進入衰退週期。與此同時，剛剛結束政府停擺危機，支持率在低位徘徊的特朗普也亟需在中美談判維度搞出政績，達成可拿來自誇的協議，以挽救民望。

這麼看來，今次談判的結果應該值得期待。