【專家有話說】委內瑞拉是下一個敘利亞？　美委斷交如何解

委內瑞拉政治危機仍在持續。在「代理總統」瓜伊多的呼籲下，委內瑞拉民眾於當地時間週三（1月30日）再次走上街頭。 當下委內瑞拉軍方的態度至關重要，而面對是否會派遣軍隊的提問，美國政府「一切選擇皆在檯面上」的態度，亦令該國不排除有面臨內戰的可能。 對於當下委內瑞拉局勢，《香港01》與中國人民大學國際關係學院拉美問題專家金曉文教授展開對話。

01：如何看待此次委內瑞拉宣布與美國斷交的局勢轉變？

金曉文：這是一個長期性的結果，因為委內瑞拉和美國的關係惡化不是現在才發生，而是從查韋斯（Hugo Chávez）政府時期就開始惡化，而目前的馬杜羅總統只是激化了這一現象。美國認為馬杜羅推翻了原先的憲政體制，並且認為他的政權是獨裁統治，亦制定了一些相應的制裁。而為什麼在這個時間點，是因為馬杜羅的第二任期開始的時候，美國認為是不合法的。所以近期兩國關係受到了激化。

當地時間周日（1月27日），委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）宣布於下月舉行軍事演習，此舉被認為是向反對派示威。（getty images）

01：為什麼美國始終不願承認馬杜羅，而且認為他的第二任期為非法？

金曉文：委內瑞拉作為拉美國家，也是在所謂的「美國後院」，然而委國卻長直以來扮演「反美先鋒」的角色，美國自然是不允許自家後院有這樣的存在。而此次美國的最終目標，我認為就是要推翻馬杜羅的維埃拉政權。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已經公開表示，美國將提供2,000萬美元資助委內瑞拉反對派。所以這會成為長期性的一個策略。

長期以來，委內瑞拉扮演着「反美先鋒」的角色。（getty images）

01：以您的觀察，美國的這一策略會奏效嗎？

金曉文：短期來看，難以奏效：現在委內瑞拉的問題是反對派並不團結，而反對派的領袖亦不穩定，比如此前的卡普里萊斯（Henrique Capriles），2018年選舉又出現了亨利（Henry Ramos Allup），皆無法獲得全部反對派的支持；而現在的反對派領袖瓜伊多亦難以聚集所有反對派力量。當下的關鍵就看美國的資金和支持能否實現對委國反對派組織的整合功能。雖然反對派一直希望聯合軍隊力量推翻馬杜羅政府，但是委國軍隊仍保持中立的態度。所以短期來看，馬杜羅的政權應該比較穩固。

當前，瓜伊多並沒有得到全部反對派的支持。（getty images）

01：長期以來，美國所推行的政策是反對與自己不相合的政權，並且都會採取支持和扶持該國反對派的方式，以尋求推翻現有政權，利比亞、敘利亞皆是例子。那么現在的委內瑞拉會成為下一個敘利亞嗎？

金曉文：委內瑞拉很難成為下一個敘利亞，因為敘利亞是反對派擁有軍事力量進行反抗活動，而目前的委內瑞拉反對派並沒有軍事力量。雖然美國從去年就一直在討論是否需要軍事干預委內瑞拉的國內情況，但目前來看，這種可能性較低。反對派更有可能尋求的方式應該是較大程度集結更多的反對力量，包括軍隊裡的反對力量來推翻馬杜羅政權。

01：馬杜羅已經對外宣布與美國斷交，而美國只是部分使館人員撤離，並未按照委國的要求於72小時內撤離所有使館人員，您認為美國與委內瑞拉這一外交交鋒會有解決的可能嗎？

金曉文：我覺得這只是馬杜羅對國內民眾的一個強硬交代，但這不意味着美國和委內瑞拉的關係就徹底切斷。因為委內瑞拉和美國還有很多經濟貿易的往來，包括馬杜羅政府和反對派組織，而馬杜羅政府雖然反美，但也一直希望與美國尋求某種程度的溝通和交流。但之所以宣布斷交，就是因為美國公開支持和承認反對派領袖為「臨時總統」，他必須要有一個強硬的交代。

當前委內瑞拉反對派並沒有軍事力量，而反對派更有可能尋求的方式應該是較大程度集結更多的反對力量，包括軍隊裡的反對力量來推翻馬杜羅政權。（路透社）

01：最後一個問題與中國有關，中國在委內瑞拉有巨大的投資和資產，而委內瑞拉已經歷很長一段時間的動盪，以現在的情況，中國該如何保護在委內瑞拉的資產不被委內瑞拉局勢損害？

金曉文：中國在委內瑞拉的利益肯定存在風險，尤其是政治風險，中國的企業有所謂的應對策略。不過需要強調一點，委內瑞拉對中國的資金依賴，不僅僅是美國的馬杜羅政權，反對派也一樣，可能反對派在初期為了推翻現有政府，會有一個強硬的表態，比如其他拉美國家像去年的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），在競選時曾說要重新審視與中國的經貿關係，但當選之後，則表態優先選擇與中國的經貿往來。

01：中國會在反對派和委內瑞拉政府中選邊站嗎？

金曉文：中國的表態是不干預别國內政，但從中國國家主席特使農業部部長韓長賦剛剛參加了委內瑞拉總統馬杜羅的就職典禮來看，中國是比較支持馬杜羅政府的，因為他是唯一合法的政府。