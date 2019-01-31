德法鐵路合併受阻：歐盟兩種戰略思維的競賽

「技術上正確」、「對歐洲全盤皆錯」是德國西門子公司行政總裁凱瑟（Joe Kaeser），對歐盟競爭事務專員維斯特加（Margrethe Vestager）的評價。 西門子與法國鐵路巨企亞爾斯通（Alstom）目前正謀求鐵路項目上的合併，合併後勢將成為全球第二大的鐵路公司，或能與全球最大的中國中車一較高下。 不過，合併因反競爭法的爭議而勢將遭歐盟否決，惹來德法兩國財長猛烈反對。

此等大型合併，通常只會透過閉門談判解決；是次爭議卻搬到陽光之下進行。

德法介入 歐盟建制堅決不讓

除了西門子的凱瑟不留情面的暗指維斯特加是「着眼過去的官僚」外，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）和德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）都介入歐盟建制的決策過程，公開表示支持合併，前者更指責否決合併將是「政治錯誤」。

勒梅爾亦說得明白：「支持產業的焦點應該是歐盟競爭法的轉變。幾十年來，反競爭法只集中在歐盟市場及消費者權利；今日它應該聚焦在全球市場和保護工作機會上。」

法國財長勒梅爾周三（30日）引「西門子－亞爾斯通」合併為例，主張歐盟要大改其競爭法。（路透社）

然而，曾主導懲罰Google等巨企的維斯特加決不罷休，傳將於2月6日正式宣布決定否決有關合併。

維斯特加認為中國中車，在歐盟複雜的規管之下，根本難以打入歐盟市場；而且，西門子與亞爾斯通的合併更會損害競爭。

向內vs向外：兩種戰略思維

從維斯特加與德法財長之間的表態，我們可以看出，其實歐盟內部正身陷兩種戰略思維的競賽之中。

維斯特加眼中的歐盟，是各個個別國家的聯盟，而歐盟的任務就是在歐盟既有的規制上，繼續維繫並整合這些國家。

曾因Google濫用Android主導性市場地位而下達50億歐元罰款的歐盟競爭事務專員維斯特加。（路透社）

在德法兩國，甚至是西門子公司的角度看來，歐盟（無論其內部整合需求有多大）已經是一個整體，與它對立的是美國、中國等全球各大勢力；歐盟的任務是要靠歐盟作為單位，在世界舞台上與其他權力中心，於各個範疇之內爭勝，從而使各個歐盟國家獲益。

這向內、向外的兩大不同戰略思維，皆屬親歐派的意識形態。前者是歐盟建制既有的思維模式，後者卻是諸如法國總統馬克龍等新晉政治人物的想法──此可見於他站在歐盟多邊主義立場對抗特朗普單邊主義的言論，以及歐洲軍隊倡議等。

此兩種對歐盟的想像，誰勝誰負，尚未可知。在各國右翼疑歐勢力崛起，勢將在5月底的歐洲議會選舉挑戰原有建制的背景下，這兩個親歐思維，也可能會盡皆退潮。

圖片攝於慕尼黑車站。較近的高鐵由法國阿爾斯通公司製造，較遠的則由德國西門子公司製造。（路透社）

不過，時間不等人，如果歐盟不盡快下定決心，以整體之力面向全球競爭，在未來多極化的全球形勢下，歐盟或許會錯失成為其中一極之機。