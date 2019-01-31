【雷諾日產】戈恩被捕成「元首級事件」　國家干預企業全面回潮？

東京灣畔的羽田空港，一架灣流商務機剛剛停定。迎接他的不是豪華禮車，而是東京警視廳的探員們。法國雷諾集團董事長，也是日產汽車社長的卡洛斯戈恩（Carlos Ghosn）只告知助理取消當晚預訂的餐廳，便隨警察而去，這一去便是兩個月。

1月29日，正在埃及訪問的法國總統馬克龍，於記者會上向安倍晉三表示抗議，要求日方改善其拘留環境，並盡快給予保釋。日本官房長菅義偉則官式回應到：有關刑事案件搜查，經過嚴格司法審查，手續恰當。絲毫不願理會法方抗議。

東京地方法院就戈恩一方提出檢方拘留理由提示開庭審理，這次亦是戈恩自2018年11月被捕以來首次公開露面。（視覺中國）

戈恩成產業競爭祭品

事件上升至「元首級別」前，已在法國國內引發震盪。「違反金融投資法」，羈押三星期；時限一到，以「謊報薪酬」為由再羈押三星期；過後，還有「非法轉嫁投資損失」的罪名，再關三星期。日本司法制度給予檢方相當大權力，戈恩在上庭前恐怕難有「見天日」的機會。

除了人權疑慮，法國人更為憤怒的是暗藏於事件背後的政治考量。戈恩被捕後，日產汽車社長西川廣人隨即倒戈，在公司力陳戈恩「獨裁專制」，甚至有消息指出日本警方收到的大量資料正出自西川廣人之手。

戈恩被革職後社長西川廣人兼任董事長，法國媒體形容這是一場「政變」。（視覺中國）

早前的董事會中，西川廣人一派曾主張增加其在雷諾集團股權比例，稀釋雷諾在日產汽車的影響力；而戈恩一方力阻決議，則是為了推動雷諾和日產的進一步「整合」，將日產汽車正式收編為雷諾的子公司，並將其研發和生產線遷往法國。對於同企業關係緊密的日本政府而言，自然要盡力阻止。

與此同時，戈恩的計劃似乎也得到法國高層背書。作為雷諾的最大股東，法國政府也希望雷諾集團可「吃掉」日產，同美、德、日並肩成為汽車大國。儘管馬克龍在戈恩被捕後盡量保持低調，稱「雷諾-日產聯盟仍維持平衡」，但不少消息指出：馬克龍曾允諾戈恩，若能完成兩大企業合併，將授予戈恩經濟部長一職。

當兩國政府乃至最高層官員介入後，今次事件恐怕很難以「司法途徑」告終了。

戈恩接手日產後關閉工場解釋大批員工，引發當年日產員工發起遊行示威，但短暫的陣痛期確實為日產迎來重新的機會。（視覺中國）

主權國家「教訓商人」

談起戈恩案，不少人第一時間都會想起如今華為及孟晚舟的遭遇。當下爆發的華為危機，在西方國家看來尚且存在「國安疑慮」；在美國將中國視為戰略對手的背景下，政治力干預雖令不少國人感到憤怒，卻也是意料之中。

但在戈恩事件中，同屬西方世界，且自由貿易協議即將於2月1日生效的法日兩國爭奪的不過是汽車企業經營權，都能鬧出如此干戈。不禁令人感嘆，在全球範圍內，政治力對商業的影響已是無孔不入。而日法兩國嘴上反對特朗普的「本國優先」，身體卻誠實的很。

加拿大司法部於當地時間周一(28日)晚上證實，加拿大司法部官員已接獲美國司法部正式要求，引渡華為副董事長孟晚舟到美國。（資料圖片）

多年前的國際政治課本中，常出現這樣一道思考題「在你看來，隨著全球化不斷推行，跨國企業會否取代主權國家，主導世界秩序。」如今看來，面對強大的國家機器，跨國企業高管們連自身安全都保不住，更別提呼風喚雨取代政客們了。

事實上，「國家進場，企業退後」也是近來「逆全球化」浪潮的一部分。30多年的全球化進程中，大量工作機會由發達國家向發展中國家轉移；而在新自由主義思潮配合下，不少歐美國家減少福利和財富再分配制度，令貧富差距屢創新高。極右政客煽動排外情緒的同時，溫和派政客也不得不「動手找回工作機會」，避免民怨擴大。

自去年11月17日開展的法國黃背心運動，至今仍未平息。（路透社）

另一方面，不少企業的成長都有賴於國家支持：無論是過去叱吒一時的日本通產省，台灣工研院，韓國通商資源部；或是如今主導工業4.0的德國及提出「中國製造2025」的中國，都利用補貼及傾斜政策打造優勢產業，更孕育出一批明星企業；這些企業也需要承擔起社會責任，反哺國家發展。

從這一角度來看，國家為企業「出頭」也有其正當性。全球範圍內，自由市場和國家利益的糾葛，也將持續發生。