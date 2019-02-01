重要事情說三遍　美貿易代表：「嚴格執行、嚴格執行、嚴格執行」

美國時間周四（31日），美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）於白宮在中國國務院副總理劉鶴的見證下，向特朗普匯報中美貿易談判結果。 所謂「重要事情說三遍」，萊特希澤就特別將「嚴格執行」（enforcement）一詞兩度重覆三遍。 不過，特朗普本人及後被問及美方有何「嚴格執行」中美協議的機制時，特朗普卻轉談「嚴格執行的語言」（enforcement language）。

嚴格執行的機制 成貿易談判最後關鍵

屬於貿易強硬派的萊特希澤，指出雙方談判有「實質進展」（substantial progress），不過「如果要達成協議，還有不少工作要做」。

萊特希澤提到，中美雙方已集中討論包括保護美國知識產權、停止強迫性技術轉移、知識產權保障、農業及服務業問題等「結構性議題」，不過他特別強調「嚴格執行」這一點，故意在眾目睽睽之下重覆三遍。

他更嚴詞指出「沒有嚴格執行，協議一文不值」。如此程度的強調，可見中美雙方無論在中方加大採購美國貨，還是美方所謂的結構性問題上，似乎也能達成共識──例如中方將在3月立法明文禁止強迫性技術轉移──不過爭議的最後關鍵還在確保協議能被嚴格執行的機制上。

站在特朗普身後的美國貿易談判代表萊特希澤，是美國貿易政策的強硬派。（視覺中國）

劉鶴在向特朗普說明談判進展時，亦提到「嚴格執行」或「落實（協議）」是三大重點議題之一。可見，農曆新年之後萊特希澤等人的訪華之旅，將會集中討論「嚴格執行」的機制。

嚴格執行的「機制」 變嚴格執行的「語言」？

不過，奇怪的是，當特朗普及後被在起記者問及他眼中的「嚴格執行」機制將是如何的時候，特朗普卻轉談「嚴格執行的語言」，並特別指出「強硬的嚴格執行的語言」會是「雙向的」；他更說中美的貿易協議將能「很快、很容易達成」，卻不會是「全面的」。

隨後，他就馬上轉而大談是次貿易談判的唯一公開實質成果──即中方同意加大對美國大豆的進口，其數額已達500萬噸──並指之為中方「誠意」的表現。

在媒體見證之下，特朗普對劉鶴提出的採購大豆計劃表現出十足的興趣，多番讚揚有關採購會讓美國農民「很高興」。（路透社）

從特朗普及萊特希澤的言論看來，兩人對「嚴格執行」機制有不一樣的期許。

特朗普與萊特希澤 各有盤算

在特朗普的角度看來，中美的貿易協議將是他外交上的成就；在今日國內政治困局之中，他更想要一個「快且容易」的結果，並要有明顯可見的成果（如大豆採購等）可讓他宣布「勝利」。因此，在可能會被認為侵犯協議雙方主權的「嚴格執行」機制上，特朗普的要求並不多，只需有關語言便可。

在萊特希澤的角度而言，他顯出的態度是對中方的不信任──特別在中方已事先作出部份結構性改革的情況下──因此想在「嚴格執行」的機制上大造文章，試圖迫使中國接受諸如美國派員監督等嚴厲條款。

劉鶴與萊澤希特於周三（30日）正式開展談判的狀況。（路透社）

雖然中美貿易談判似乎已走到功成之前的最後一關，不過在「嚴格執行」一事上，還要看特朗普與萊特希澤等人要如何調解他們之間的矛盾。

特朗普，身為總統，固然是最終話事人，然而萊特希澤如果未得滿意的「嚴格執行」機制，也可借美國媒體的輿論，將特朗普心切追求的「勝利」解讀成「退縮」。

新春過後，談判將在華再啟，其看點在何處？重要事情說三遍：「嚴格執行、嚴格執行、嚴格執行」。