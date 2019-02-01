從措辭細節中看懂中美貿易談判

周四（1月31日），為期兩日的中美高級別貿易談判在華府結束。隨後，新華社和美國白宮就此次會議發表通告，從中美兩方的通告中，我們可以從中洞察此次中美貿易談判。

美方列出明確需求 中方關切問題一詞概括

白宮政府官網於當地時間周四（31日）發布此次中美磋商的公告。在公告中，白宮明確列明雙方此次談判的7項議題：

（1）美國公司在中國面臨強制技術轉讓的做法； （2）中國境內加強知識產權保護的需要； （3）美國公司在華面臨的大量關稅及非關稅壁壘； （4）中國通過網絡盜竊對美國商業財產所造成的傷害； （5）扭曲市場力量如何導致產能過剩，包括補貼措施和國有企業的影響； （6）取消美國製造業、服務業和農產品在中國的壁壘和關稅的需要； （7）貨幣在美中貿易關係中的作用；

白宮除了列明以上7項議題，還寫道雙方就減少美中兩國巨額且不斷增長的貿易逆差展開討論，同時亦將中國向美國的農牧民、製造商及企業購買產品的議題列為中美貿易談判的關鍵部分。

劉鶴此次率團前往華盛頓與美國展開雙方高層貿易會談。（美聯社）

相比之下，新華社的通稿之中，列舉了美方所提出的需求，不過對於中國方面對美國的需求，則以「中方關切問題」概括，並沒有列明具體內容。

此外，中方的通稿在描述如何解決美方所提出的需求時，所採取的措辭為「中方將積極回應美方關切」；而關於美方如何回應中方的需求，新華社則以「美方將認真回應中方關切」作為描述。

將白宮與新華社的公告進行對比，我們會發現，美方向中方提出的需求十分明確，而中方在描述向美方提出的需求則以概括性的詞語，一筆帶過。而中方在描述兩邊處理問題的態度時，一方「積極」，另一方「認真」的字眼區別形成明顯的對比，可以看出，中方在此次中美貿易談判中處於守勢的地位。

相比美方 中方處於弱勢？

在此次中美貿易談判中，美國除了關注雙方的商品貿易議題之外，對於知識產權和強制技術轉移的問題亦尤為重視。在新華社的通稿之中，寫道了中方對此的態度是「同意進一步加強合作」、「創造公平競爭的市場環境符合中國改革開放大方向」。

此次中美貿易談判中，美方對於雙方貿易逆差、知識產權、強制技術轉移等議題尤為關注。（視覺中國）

而對於美方一直強調的中美貿易逆差問題，中方的態度是「將採取有效措施推動中美貿易平衡化發展」；「中方將有力度地擴大自美農產品、能源產品、工業制成品、服務產品進口」，「滿足中國經濟高質量發展和人民美好生活需要」。

從新華社發布的通稿來看，似乎中方肯定美方所提出的一些需求，並會給予積極的回應，而另一邊，中國領導人對特朗普的態度亦引人注意。

習近平給特朗普的信中，表示在特朗普的治下，美國經濟得到良好的發展；同時在信中表明，已經安排中方購買美國大豆。而劉鶴在與特朗普會面期間，亦使用英文與特朗普直接對話，綜合這些情況，皆給予外界一種感覺，就是中方在中美貿易談判中處於相對劣勢的地位。

劉鶴會見特朗普，轉交習近平的信件。（美聯社）

不過，美方所列出的一些需求確實存有客觀的理由，而中國對符合自身發展方向的需求作出積極的回應，亦切合中國的發展需要。與此同時，我們需要留意到，不管是此次的中美貿易談判，抑或是中方此前與特朗普政府打交道，中方一直採取「能讓即讓」的處理方式。

2017年，特朗普訪華，中方在故宮內廷設宴接待特朗普，引發外界關注，認為這一規格超越中方接待奧巴馬的規格。可以看出，中方留意到了特朗普政府處理方式的不同。相比美國往屆總統，特朗普顯得尤為張揚和喜好向國民宣揚自己的成績，有一種極欲求勝的心理。如何面對這樣一個「好勝」的特朗普政府，自然不是以硬碰硬，畢竟美國仍然是世界上第一大經濟體，採取對抗的模式只會造成兩敗俱傷的局面。而中方在不損害自身利益的地方作出適當的妥協與讓步，處理好與美國的關係，亦是為自己爭取發展的時間。