【中美貿易談判】中方美言之下的怒氣與理性

「跟我常說的一樣，我感覺我們認識大家已經很久，從我們第一次見面開始。」「我享受我們無所不可談的會面跟通話。」習近平在其交予特朗普的信中如是說。 信件周四（31日）由翻譯人員在特朗普、中國國務院副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤等人，以及一眾媒體見證下讀出，行文盡顯與特朗普的親切。

中方公關手段 正中特朗普「要害」

劉鶴同場發表的聲明，更充斥對特朗普施政成就的美言。劉鶴大讚特朗普的減稅和去除規管政策，指他為美國帶來「史無前例的繁榮」；同時，他又表揚特朗普的「果斷決定」，「直接促成」美朝關係的「重大突破」。

一番美詞之後，劉鶴才轉談中美貿易談判，指出在習近平及特朗普的「策略性指導」下，雙方將有可能達成「成功的貿易協議」。

此等頌揚特朗普、與特朗普「認親認戚」的言詞，其實與中國招呼特朗普的做法一脈相承，與特朗普2017年底訪華時由習近平夫婦親自陪同遊覽故官、一同營造君臨天下氣勢的安排一樣──特朗普就是愛威風，中國的公關手段當然做足。

特朗普似乎非常領情，更將劉鶴同稱是他的朋友，指他是亞洲最受尊重的人之一。

劉鶴向特朗普解說中方立場。當他提及中國採購美國大豆的計劃時，特朗普即時興致勃勃。（路透社）

美詞背後的憤怒

然而，美國利用其在國際貿易上的權勢、科技上的領先，及其金融權力，在對華貿易、中國科技發展等各種項目上，強硬施壓，要求中國就範的做法，當然引起中國人的憤怒。

破天荒以「違反美國制裁」去針對華為副董事長孟晚舟的手段，加上特朗普明示有關事件可作對華談判籌碼的言論，更是惹起全中國愛國主義式的情緒反彈。中國外長王毅其時更直指有關做法是「霸凌行徑」，並說中國不會坐視不管。

不過，怒氣是一回事，處理實務卻不能只靠情緒上的反彈，而要以理性壓下情緒、以理性籌劃前路。在這些層面上，中國政府至今依然表現出眾。

孟晚舟事件惹來全中國人的憤怒。圖為加拿大法院外有人抗議要求釋放孟晚舟的情況。（路透社）

怒氣之中 仍奉理性為上

中國政府務實理性的做法，體現在三大層面之上。首先，中共不會因為孟晚舟被捕、美國四出打壓華為擴展等明顯的壓制，而拒絕與美國進行貿易談判。

畢竟，在中國目前的發展路途上，暫時舒緩中美貿易緊張關係，是最有實效的做法；將局部的戰線擴展成全面戰線，確非明智之舉。

其次，中共也不盲目跟從民眾的簡單民族主義情緒，而以解決目前貿易緊張關係為上。例如中國官方近來似乎就少提了「中國製造2025」的說法，以照顧美國右翼恐華派的感受，讓雙方更容易達成協議。

在美國的鼓吹之下，歐盟各國也開始收緊對企業採用華為通訊產品的監管。（路透社）

最後，中共雖以解決貿易爭端為先，卻不會隨意讓步，這也是「看重目的，卻不忽略手段」的理性做法。

對於美國的要求，中方可讓的，固然讓（諸如多買美國貨等）；對於一些讓了長遠而言會對中國有利的，中方更是加快讓（例如中國已主動加大了侵犯知識版權的懲罰範圍）；不過，對於危及中國長遠利益的要求，中方至今仍堅守立場、寸步不讓（諸如讓美國人員監督中國改革進程等）。

此種理性的操作，當然未能直接消解中美的戰略性競爭關係，不過卻能在逆風之中穩住自己既有的利益，容後再圖突破。