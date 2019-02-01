當地時間周四（1月31日），為期兩天的中美高級別貿易會談在華盛頓結束。會後，中國副總理劉鶴會見美國總統特朗普（Donald Trump），並且向特朗普轉交來自習近平的信件。習近平於信中向特朗普提出邀請，期望在90天「休戰期」內與特朗普會面。 對此，特朗普亦表示將在「不久的將來」與習近平會面，並且發布Twitter表示，在兩國元首就棘手議題展開討論之前，中美雙方不會達成最終的協議。 去年12月1日，中美兩國元首於阿根廷G20峰會期間舉行會晤，雙方達成為期90天的「停戰」共識，如若雙方在3月1日之前未能達成協議，美國將對總值2000億美元的中國貨品增加關稅，由10%上升至25%。

如今，距離3月1日剩下最後一個月的時間，為何習近平此時向特朗普提出會晤的邀請？

從去年的「習特會」至今，中美雙方已經展開兩輪貿易磋商，而農曆春節過後，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）將率團訪問中國，繼續中美之間的部長級談判。

中美貿易談判：中美團隊在華府展開兩日磋商，白宮形容談判「激烈而富有成效」。圖為1月30日第一日會議，有指美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）首先發聲，緩和尷尬氣氛。（路透社）

可以看到，中美雙方的貿易談判以層層遞進的方式進行。1月7日至9日，中美雙方於北京舉行首輪磋商會議，這次會議皆由雙方副部級官員出席，而這次會議過後雙方均未對外發布公告，因此，外界認為中美雙方首輪副部級磋商，主要作為是為往後雙方的高級別會談作準備。

而雙方的第二論貿易磋商，即是在此次劉鶴訪美期間進行。這次中美高級別貿易會談皆由雙方部長級別官員參與，同時，雙方皆就此次會談對外發布公告，並且在一些議題上取得進展。春節過後，中美兩國的部長級磋商將再一次舉行，雖然美方貿易代表團的訪華時間尚未確定，但是相信兩國高層官員將在關鍵議題上進行更為深入的對談。

農曆新年後，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）將率團訪問中國，繼續中美之間的部長級談判。（視覺中國）

當中美兩國之間的磋商工作經過了副部級到部長級別的會談之後，雙方在主要議題上已經互相交換了意見，並且在一些問題上亦形成了共識，然而關鍵性的議題，仍然需要兩國領導人在雙方官員工作的基礎之上，進行面對面的直接交流，才能最終拍板涉及中美兩國之間的重大問題。