委內瑞拉反對派　靠美國須看清後果

「一個國家兩個總統」的分裂亂局，自委內瑞拉國會議長、反對派各黨的領袖瓜伊多（Juan Guaido）在上月23日自行宣誓為臨時總統後，繼續維持至今。 明顯與瓜伊多有政治協調的美國，繼上周實施制裁後，再度施壓。特朗普周日（3日）受訪時，就聲明軍事介入仍會是美國的「選項」；白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）亦宣布會將美國的人道救援物資送到委內瑞拉。 在美國一手硬一手軟的策略之下，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）飽受步步進逼。不過委內瑞拉的反對派，在依靠美國爭權、推動改革之時，也要看清其長遠後果。

美國的「緊箍咒」 頻頻為瓜伊多造勢

美國對委內瑞拉國營石油公司PDVSA的制裁，使PDVSA向美國輸出石油的美元收入，盡數收歸供反對派未來應用的戶口中，試圖斷絕馬杜羅政府的重要外匯來源。

在制裁之前，委內瑞拉有近55%石油出口到美國，佔其總外匯收入近75%。因此，美國的制裁將扼殺馬杜羅政府購買必需物資再分送人民的能力；目前，實在難以看到馬杜羅會有何力撐之術。

委內瑞拉的馬杜羅支持者，上周四（31日）上街遊行支持國營石油公司PDVSA。（路透社）

不承諾下台的馬杜羅對反對派提出的談判呼籲，也似乎因而全然落空。

美國對馬杜羅政府的「緊箍咒」似乎使瓜伊多愈加自信滿滿。他繼續呼籲民眾留在街上，直至馬拉羅下台為止，又指他與關鍵性的委內瑞拉軍方已經有進行談判。

如果美國的人道救援真的有辦法借委內瑞拉的鄰國邊境地區、以瓜伊多的名義送入委內瑞拉，亦將會為瓜伊多打下一支強心針。

Answering the call of President Guaido, the U.S. is mobilizing & transporting humanitarian aid for the people of #Venezuela. I applaud the hard work of USAID, the State Department and their partners in preparing critical supplies to move forward this weekend. https://t.co/JR9poraxWl — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2019年2月3日

經濟困局 未改抗美情緒

不過，瓜伊多全面依靠美國支援的戰略──特朗普在他宣誓擔任臨時總統後幾分鐘內，便宣布承認其地位──雖然或能在短期內有成，長遠卻是委內瑞拉的一個政治計時炸彈。

委內瑞拉與不少南美洲國家一樣，其國內政治的左右黨派，緊貼反美、親美的意識形態區分。雖然今日委內瑞拉面臨嚴重經濟、民生困局，可是不少上街支持瓜伊多、反對馬杜羅的人，其實自前總統查韋斯（Hugo Chavez）在1999年上台後，就一直反對其左翼社會黨的執政。由此可見，委內瑞拉在政治上，依然跟從以往的左右分野。

即使目前有近80%委內瑞拉民眾認為馬杜羅應該下台，但其出發點主要是經濟、民生的考慮，而非支持親美政府上台。美國介入委內瑞拉，對不少人而言仍是一大底線，而馬杜羅亦一直引此為據去攻擊瓜伊多。

阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）大學，亦有人示威支持瓜伊多。（路透社）

美國介入是計時炸藥

在經濟困局中，委內瑞拉民眾未必沒有可能會暫時容忍美國介入，以換取經濟、民生狀況上的舒解。

不過，長遠而言，如果瓜伊多只靠美國支援而上台，無異於迫使民眾在經濟改革及抗衡美國介入之間作抉擇，這種不情願的抉擇只會令左翼民眾積壓不滿，成為未來政治反彈的計時炸藥，更有可能令今日的困局在未來再度上演。

因此，瓜伊多，甚至是馬杜羅政府內有心改革的人士，無論如何也要看清依靠美國的後果，在爭奪權力以推動改革的同時，也要平衡美國介入的長遠政治影響。