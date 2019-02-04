日本國會新會期　安倍新年施政即受挫　厚勞省偽造數據掀政治旋渦

日本2019年國會新會期在1月28日正式開始，但首相安倍晉三新一年施政一開始就遭遇挫折。日本厚生勞動省在1月較早前被發現數據造假，事件隨即成為被針對對象。與森友校園事件一樣，政治事件依然繼續纏繞安倍政府。

日本國會新會期開幕，但沒想到新一年施政剛開始就遭受挫折。（Pakutaso）

日本厚勞省在1月8日發布消息，表示發現省內過去15年的「勞動統計調查」出現問題。所謂勞動統計調查是厚勞省每月調查數據，當中包括企業僱用員工、勞動時間、薪酬等數字。

統計出錯或導致其餘數據皆錯

勞動統計調查之所以重要是因為日本幾乎所有與就業相關的數字，包括社會補助金、保險、薪酬幅度、以致經濟數據、GDP等都是按調查數據計算。若勞動統計調查出錯，意味其他所有數據都可能出錯，日本近 15年對外公布的所有經濟就業數據都可能是錯的。

結果調查很快發現，因為勞動統計調查出錯關係，導致失業輔助金少算了567億日圓（約40億港元），受影響人數達2000萬。社會隨即意識問題嚴重性，事件成為全國焦點。

因日本與就業經濟有關的數據均計算自勞動統計調查的數字，一旦統計出錯，意味其他的數據可能全部出錯。（路透社）

厚勞省一錯再錯 成眾矢之的

據日本多間傳媒報道，厚勞省統計錯誤是出於統計方法出錯造成，且很可能是蓄意所為。按規定厚勞省進行統計時需向全國所有經營人數超過500人的企業每一個人進行調查，但自2004年厚勞省無視規定只作了抽樣調查。因抽樣未能反映實際情況，導致統計數字與真實有相當出入。

厚勞省隨即成立調查委員會調查，開除了多名事務次官，並承諾將補償受影響的民眾。不過事情未有就此結束，1月28日國會新會期剛開始，在野黨就指責厚勞省成立的調查委員會有六成來自厚勞省內部官員，並非要求的六成外部人員，有「自己人查自己人」之嫌。

事件進一步升級成政治風暴，安倍政府再次成在野黨砲轟目標，要求厚勞大臣根本匠辭職下台。

安倍在國會新會期發表開幕演說，提出對新一年旋政期望，但現時國會需集中處理勞動省造假事引起的混亂。（視覺中國）

安倍終日受國內醜聞影響

還記得2017年自爆出森友學園事件後，安倍政府不祥事接連發生。森友及加計學園事件前後纏繞超過一年，在2018年7月再爆出文部科學省涉嫌受賄，繼而揭發東京醫學大學收生歧視女性問題；沒想到2019年再爆出厚勞省造假，安倍終日要受國內醜聞影響。

安倍在國會新會期開幕演說中，發表新一年政府施政期望，包括提到希望國會能為修改憲法作出討論。但新會期剛開始就遇上挫折，國會需集中處理厚勞省造假問題，安倍與在野黨打起攻防戰。

現階段因修正數字未出，未能得知經真實數據計算反映的日本經濟狀況，與前此紀錄相差多大。《日本經濟新聞》報道指統計影響了最少56個重要經濟數字，如2018年6月日本企業薪金加薪幅度為3.3%，但實際可能只有2.8%。

事件無容置疑是嚴重的，打擊了市民對日本政府信心，更打擊了日本國際聲譽。日本《朝日新聞》以戰時日本「大本營發表」揶揄狀況，當年正因為日本政府捏造大量數字，欺騙國民甚至欺騙自己，誤以為有能力打勝仗，開展一場鲁莽無謀的戰爭。