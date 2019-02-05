美朝對話新春開鑼　美特使：有很多回應可做

美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）年初二（6日）將到訪朝鮮，與朝鮮前駐西班牙大使、現任國務委員金赫哲會面，為第二次「特金會」做準備。 在美國方面，特朗普將於當地時間周二（5日）發表國情咨文，不排除會公布特金二會的詳細安排。 不過，根據路透社周二的報道，聯合國一份交送安理會的機密報告指出，朝鮮的核武及導彈計劃依然完整無缺，並指朝鮮正嘗試收藏有關武備以防受軍事攻擊破壞，為美朝新春對話冒上陰影。

朝鮮再承諾廢核 美國罕見示好

比根上周四在史丹福大學的一場演講中，突然向外公布早在去年10月，朝鮮領袖金正恩已向當時到訪的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）承諾，會盡數銷毀可作核武原料的核濃縮設備。不過，朝方並未作出確認。

去年8月底才上任的美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）。（路透社）

雖然比根指出美國在朝鮮無核化完成之前，並不會支持撤銷對朝制裁，不過他就指在周三（6日）的會面，美朝雙方會商討在朝方願意銷毀核設備的情況下，美方會作出何等「相應措施」以作回應。除了撤銷制裁外，比根指出美國有「很多行動」可以做。

由於中朝、朝韓各方關係都融冰已久，目前美朝關係就成為了朝鮮半島和平進展的最後一塊絆腳石。

無核化不能一蹴而就 美朝合作須長久

回顧去年6月的破天荒「特金會」，特朗普會後宣稱朝鮮核問題已不成威脅。不過，這是特朗普式的誇功，多於實質成果。

去年6月12日的破天荒美朝首腦會面，在新加坡舉行。（路透社）

解除核武及核設備，在技術上本來就不是能一蹴而就的事。朝鮮要落實無核化，要經過「解除、運走核武」、「停止核濃縮」、「廢止核反應堆」、「關閉並炸毀所有核試場」、「停止氫彈燃料生產」等多個步驟，並要建立容許國外獨立機構監視無核化成果的機制。整個過程動輒以十年計。

而且，核能力作為朝鮮對外談判的一大籌碼，在美國不願馬上簽訂停戰協議、解除對朝制裁的情況下，朝鮮在政治上也沒有誘因一下子就解除所有核能力。

由於朝鮮半島無核化，無論在技術上、還是政治上，也是一個歷久過程，而非一刻能成之事，無核化成功的可能必然建基在美朝之間的互信基礎，並借此透過穩定的合作走完整個過程。

目前，美朝之間所欠缺的，正是互信。

金正恩上月訪問北京兩日，卻把握時間參觀了北京亦莊經濟開發區的同仁堂藥廠，可見他對經濟發展的熱切。（路透社）

互信基礎 不在美言 而在行動

常言道：「千里之行，始於足下。」要建立互信，雙方都要先透過行動踏出第一步（雖然朝鮮在首次「特金會」前已先炸掉一個核試場示好），而非單靠嘴上或筆下的美言。

一方面，朝鮮應配合美方的一貫要求，提交完整的核設備清單，以回應聯合國報告的說法，並展現出完全廢核的誠意；另一方面，美國即使不願意一下子撤銷制裁，也應該在金正恩目前最關心的經濟項目上予以開放，以人道救援的名義，或透過特例性的制裁豁免，為朝鮮經濟鬆綁。

如果雙方能在此等實質合作上成功的走出第一步，互信自然能夠逐漸建立起來。其後的廢核時間表、停戰協議等進一步操作，自然會愈走愈順利。