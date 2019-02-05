黃背心運動三月不息　馬克龍公投爭勝賭一鋪？

早在去年11月17日的周六爆發的黃背心運動，上周六（2日）進入其「第12擊」，而民眾不滿亦由起初的燃料稅問題，於今變為針對警方過分使用武力。 法國周刊《星期日周報》（Le Journal du Dimanche）就引述消息人士報道，法國總統馬克龍正計劃舉行「全民公投」，希望借機挽回民意，一舉攻破黃背心運動餘眾。

黃背心餘威不減 轉向針對警方武力

黃背心運動爆發之初，全法國有近30萬人參與，其後人數大減，其中有起有落，至本年初起每個周六的示威規模都維持在數萬人之數，上周六的「第12擊」就有近58,600人參與。

示威民眾的訴求也由起初的反對增加燃料稅政策，轉變為對整個馬克龍政府統治階層、以及法國政制的不滿，如今則集中在警方使用稱為「Flash-Ball」的槍械對付示威者的問題上。

法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的警方上周六被拍到手持「Flash-Ball」槍械。（路透社）

「Flash-Ball」主要射出橡膠製的子彈，讓不少示威者面容受損，甚至被射致盲。上周六的示威正好緊接法國最高行政法院（Conseil d'État）對警方使用有關槍械的許可判決。

雖然黃背心示威聲勢已不及去年底，馬克龍對此等連續示威運動，也不能不尋得解決方法，以能推進他的勞工及福利改革。

馬克龍第一擊：收買「鎮長」的人心

馬克龍目前似乎有兩大目標：一是平衡中央政府與地方政府的矛盾，向住在鄉郊地區、自認為被政府忽視的民眾示好；二是重振其政黨「共和前進」（La Republique en Marche）的改革聲勢。

上周六，巴黎警方出動水砲驅散黃背心示威者。（路透社）

自法國大革命後的兩百年來，法國的地方政府都由所謂的「鎮長」（Le Maire）把持，他們一方面是中央分權下的地方政府代表，另一方面則在地方代表國家權力。因此，「鎮長」的角色幾乎就是過去地方宗教領袖角色的延續。

馬克龍上任以來，不顧各地需要，力行中央政策，變相架空了鎮長溝通中央與地方的角色，是釀成黃背心運動的一大主因。

全國大辯論的公關Show

有見及此，馬克龍在上月中就開展了為期兩個月的「全國大辯論」，就環保、政府財政、公民與民主，以及政府體制和公共服務等議題，要求全國人民表達意見。

馬克龍亦親自下馬，到法國各地參與辯論。周一（4日）他就到了巴黎以南一個人口近7萬的市鎮，在鎮公所形式的會場，與當地市長及社會運動份子進行長達幾個小時的討論。其間，他更承認法國的「人人平等有明顯的崩解」，又指他絕不會放棄鄉郊問題。

馬克龍「做足戲」，在台下一邊聽講，一邊抄筆記。（路透社）

這兩個月的大辯論，大概會成為馬克龍為改其「富人總統」形象的親民連續劇。

目前，其成果甚佳，根據部份民調，他的民望已由去年近20%的低位，回升到35%。

馬克龍第二擊：全民公投的豪賭

即便如此，辯論結果要如何實踐卻成為一大難題。法國總理菲利普（Edouard Philippe）就指有關事宜尚未登上政府日程。

周六在巴黎進行和平遊行的黃背心示威者。（路透社）

然而，如果《星期日周報》報導屬實，馬克龍或許會借5月底歐洲議會選舉的契機，為辯論結果的提案舉行全國公投，一方面借公投聲勢去為自己的「共和前進」黨助選，另一方面也希望符合馬克龍改革計劃的提案能重獲民眾支持，以借民意壓下黃背心運動的反對浪潮，重振馬克龍的改革勢頭。

不過，從英國脫歐公投的教訓可見，公投永遠是一場大賭博。僥倖勝出猶自可，如果不幸失敗，馬克龍政府即使不倒台，也會成為跛腳鴨政府。