對中國而言　委內瑞拉政變從來不是選擇題

中國外交部新年假期前的一次記者會上，發言人耿爽談及委內瑞拉局勢時表示：「無論局勢怎麼變化，中委間合作都不應該受到任何損害。」，似乎已為該國改旗易幟做好心裡準備。與此同時，委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）也透過《南華早報》及彭博新聞訪問，向北京釋出善意。一直以來，外界都將北京視為馬杜羅的堅定支持者，但這樣的解讀只對了一半。

2月4日，委內瑞拉反對派領袖回答彭博新聞關於「未來中委關係」問題時表示：中國是全球事務的重要參與者，將來委內瑞拉政府將同中國建立一種透明關係。他提到：「由於馬杜羅執政亂象，中國投資者利益已受到影響，而中國在委內瑞拉投資項目也在下降。」瓜伊多也對「一帶一路」表達積極態度：在拉丁美洲和加勒比海，一帶一路倡議為中國提供天然空間，也促進了這些地區的發展。

瓜伊多（Juan Guaido）曾表示願意特赦馬杜羅（Nicolas Maduro）及選擇變節的軍警，以和平權力轉移為目標。（路透社）

北京或循利比亞模式

2月4日，隨著德、英、法在內8個歐盟國家承認瓜伊多為委內瑞拉總統，瓜伊多已獲得幾乎整個西方世界支持。縱使如此，瓜伊多卻未倒向美歐，反頻頻向中國釋放善意；除了彭博新聞，瓜伊多接受《南華早報》採訪時也表示：願意同中國發展良好關係，呼籲後者放棄支持馬杜羅。

這樣的取態令人想起2011年阿拉伯之春爆發時的利比亞反對派。當時利比亞已爆發內戰，儘管中國政府仍支持卡扎菲政府，但獲歐美軍事支持的反對派的全國過渡委員會仍不斷同北京溝通，更派出執行局主席吉布裡勒訪華，同中方接洽。9月，當反對派軍隊攻克最後一個大城市蘇爾特，徹底掌握政局後，隨即獲得中方承認。

俄羅斯與委內瑞拉馬杜羅政府關係良好，在這次政變中俄羅斯亦是站在最前支持馬杜羅的國家。（視覺中國）

委內瑞拉總統「鬧雙胞」伊始，中方似乎站在馬杜羅一邊，當時外交部表態稱「1月10日，馬杜羅總統開啟新任期，中國在內眾多國際組織派代表出席了他的就職儀式」。不過近來，中國則日趨突出其中立態度：不再對任何一方表達支持，等待事件塵埃落定後，承認實際掌權者，尊重「委內瑞拉人民自己的選擇」。

某種程度上說，這樣的取態可謂最純粹的「不干涉他國內政」。對北京而言，執政的是馬杜羅或瓜伊多並不重要，只要在其位便可獲得北京承認，後續的雙邊合作也不存在障礙。由於馬杜羅仍掌握委內瑞拉實權，中國早前自然不承認瓜伊多；但與此同時，北京也需為局勢變化做好準備。

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）手上的記事簿，寫着「派5000士兵到哥倫比亞」。（路透社）

中國利益不基於個別統治者

一段時間來，外界認定中國力挺馬杜羅多基於兩原因：一是早前中國向委內瑞拉提供大量貸款，若新政府「倒債」，中國將血本無歸。二是在南美洲國家大多親美的背景下，馬杜羅管治的委內瑞拉可稱為中國進入拉美的跳板，便於「一帶一路」等經貿投資在當地落地。

然而，這樣的推論似乎經不起事實考驗。馬杜羅治下的委內瑞拉已陷入經濟全面崩盤的窘境，就連國家支柱產業的石油也未能倖免。由於設施損毀及人員流失，委國石油產量已跌至70年新低。更誇張的是其不得不利用僅有外匯，向俄羅斯、伊朗等國進口石油，才能滿足同中國簽訂的「石油換貸款」協議。如此引鴆止渴的方式終有一天將破局。

由於商業糾紛，中國石化曾在美國起訴委內瑞拉石油公司。（路透社）

另一方面，中國也無需依賴委內瑞拉進入拉美。2017年，中國便同過往承認台灣政府的巴拿馬建交，打破「美國對拉美後院有絕對影響力」的定論，如今兩國自貿協定更進入最終階段 。而在阿根廷，中國投資建設的水電站更可滿足當地5%電力需求，堪稱「阿根廷三峽」。

事實上，告別「老朋友」也未必損害中國利益。如今的伊拉克，中國油企掌握32%儲量，在各國中居於首位；至於烏克蘭由親俄政府轉為親西方政府後，同中國軍工合作從未中斷，更將「野牛登陸艦」銷往中國。若瓜伊多執政後對華態度不變，北京也無需擔心利益受損問題。

2017年12月7日，中國商務部部長鐘山訪問巴拿馬，與巴拿馬總統巴雷拉（中）及巴拿馬外交部副部長殷卡比耶（右）合影。（視覺中國）

門羅主義外的軟實力

近30年來，中國處理同鄰國關係時便放棄意識形態主導，改為尋求共同利益。90年代，柬埔寨親越南領袖洪森發動政變，架空「中國老朋友」西哈努克親王的權力，但中國同柬埔寨合作卻一直持續至今；昂山素季取代軍政府管治緬甸後，中國的經濟走廊計劃反而推進更為順利。其中依賴的是中國強大產能和投資水平，同當地需求的契合，而非中國同個別領袖的關係。

然而，如今仍有不少國際觀察者，或是中國人仍用冷戰對峙思維理解中國在委內瑞拉問題中的角色：如果美國支持反對派，中國自然要力挺馬杜羅。這樣二元化思維將問題過度簡化：如今支持瓜伊多的利馬集團涵蓋大部分南美國家，若中國盲撐馬杜羅，必然對今後中拉關係產生衝擊。反之，若中國保持中立，靜待委內瑞拉人民做出選擇後同新政府打交道，則可樹立中國開放務實的形象。這種同強勢「門羅主義」不同的姿態，也將令拉美國家感受到尊重。

崔天凱直言，有人在中美間挑動「新冷戰」。（資料圖片）

特朗普上台後，美國便有意製造「新冷戰聲音」：從國家安全戰略中將中國列為「戰略對手」；到在同他國自貿協定中，加入不可同中國簽訂協議的「毒丸條款」；再到近來施壓歐美國家封殺華為，美國正策略性打造「對華統一戰線」。但北京而言，若能藉委內瑞拉危機打破外界「中國vs美國」的對立視野，避免各國選邊站隊，也是減緩外部壓力的「美事」。

對中國而言，委內瑞拉變局從來不是一道選擇題。北京未來要解決的，不是馬杜羅和瓜伊多之爭，而是如何維持同委內瑞拉政府的良好關係。那道選擇題，該由委國人民自己做出。