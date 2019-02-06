美國情咨文：弱勢特朗普的無力掙扎

美國東岸時間周二（5日）晚上9時，特朗普終於在國會山發表因政府停擺爭議而延後一周的國情咨文。 一如外界所料，特朗普由頭到尾都強調團結。在政府停擺或將在15日再臨的美國，卻顯得平淡無味。 從共和黨人對特朗普的反應，以及特朗普在美墨邊境建牆問題上的溫和表態，也可見特朗普今日在勢弱之下無計可施的徒然掙扎。

民情不滿 特朗普漸見四面楚歌

政府停擺在本月15日即將重臨，經歷早前35日停擺苦撐而建牆不得的特朗普，如今更是漸有四面楚歌之勢。

身穿白衫、帶頭向特朗普示威的新晉民主黨眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez），幾乎全程厲色瞪着特朗普。（路透社）

根據政治新聞網站POLITICO在國情咨文發表前的民調，如果總統大選即時舉行，有近52%受訪者表示會投票給其他人，而支持特朗普的只有26%。

同時，美國民眾似乎對特朗普開口埋口也是「建牆」已甚為煩厭，只有33%人認為建牆是「非常重要」的議題，而相較之下，認為改善醫療制度非常重要的則達61%。另外，全國反對建牆者更高達60%。

共和黨離心離德 趨勢漸現

在此等民情之下，民主黨固然企硬不給予特朗普建牆經費。更值得關注的是，罕有公開批評特朗普的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）就傳指，如果特朗普敢單方面以「緊急狀態令」去解決建牆經費問題，共和黨參議員有可能會倒戈與民主黨聯手立法反制。

議員群中的參議院共和黨領袖麥康奈爾，近來愈發有疑似「反特」的言論。（路透社）

另外，共和黨控制的參議院在特朗普發表國情咨文前數個小時，竟然以77票對23票之比通過修正案，公開批評特朗普從中東地區的「急速撤軍」，可謂「把握好時機給特朗普打臉」之舉。

在其國情咨文中，特朗普亦有提及阿富汗的「政治解決」和敘利亞的撤軍問題，其間他多番停頓，卻是掌聲寥落，而坐在他身後的副總統彭斯（Mike Pence）以及大多共和黨人，都沒有站起來鼓掌。

種種跡象看來，共和黨已漸有對特朗普離心離德之勢。

特朗普在演講前先與身後的民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）握手。（路透社）

「牆」上的退縮：特朗普大改「建牆」定義

在勢弱之中，特朗普繼續作無力掙扎，將全篇國情咨文的最大篇幅放在邊境安全的問題上。

不過，其中內容卻是「老調重彈」：引用「MS-13」等黑幫組織為例，去強調非法移民的威脅；安排疑有家人遭非法移民殺害的美國民眾現身，由特朗普細說其故事，試圖動人以情；又繼續以「非常危險」（very dangerous）、「猛攻」（onslaught）等激烈用詞去描述美墨邊境及中美洲的移民。

值得留意的，卻是特朗普「失蹤」的「建牆」口號。他雖然提及「牆」字10次，卻沒有將重點放在「建牆」之上──他最接近「建牆」的語句只是「適當的牆從未建好，而我會讓它建成」（「適當」一詞在此是特朗普的「頭盔」）。此可算是，他在公關修辭上的一大退讓。

疑有家人遭非法移民殺害的美國民眾受邀現身國會，在特朗普提及其遭遇時，在鎂美燈下流下眼淚。（路透社）

特朗普又重新定義「牆」為何物：「那是一道有智能的（smart）、可供看穿的鋼製障礙物──並非一道簡單的混凝土牆」。他又強調這道「牆」只會建於「邊境安全人員認定為最有需要的地點上」，而非橫跨整條美墨邊界。

另外，特朗普更「忘了」說他以往一直掛在口邊的57億美元建牆撥款要求，並指出「建牆」只是眾多邊境安全措施的一部份。

老調重彈 見特朗普途窮

然而，類似的退讓已是「舊聞」，在上月停擺之時已有提出。由此可見，特朗普進退兩難的困境自12月底以來，一直沒有改變。

面對民主黨的強硬立場，特朗普如果放棄建牆要求，則會嚴重得失其右翼選民基本盤；反過來，如果他堅持建牆，卻又會造成停擺再臨，再次惹來全國各黨選民反彈之餘，更或會激起共和黨倒戈。

特朗普的唯一出路，就是自把自為的借「緊急狀態令」，運用總統權力繞過國會以尋找建牆經費。然而，此舉或會讓共和黨離心之局愈加浮上枱面，因此特朗普在國情咨文中連提也不敢再提。

副總統彭斯站立拍掌、民主黨眾議院議長佩洛西卻坐着冷眼旁觀，是特朗普演講期間的「常態」。（路透社）

四面楚歌的特朗普，弱勢之下無奈掙扎又玩不出新花樣，只能「回到傳統」，以國情咨文的形式高舉美國精神、全國團結之類毫無爭議的訊息。

在停擺重臨迫近的時日中，這種無計可施下的勉強而為，更顯得平淡無味。特朗普威風兩年，今日落魄至此，確也不禁令人「惋惜」。他一心在2020年連任，今日陷入停擺、建牆困境近一個半月也無計可施，如果再不能尋得其他出路，特朗普的連任盤算，無論他如何掙扎，也許最後只會付諸東流。