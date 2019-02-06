國情咨文「再讚」習近平　中美達成協議有望？

美國當地時間2月5日晚間，特朗普在國會發布任內第二篇國情咨文，當然也沒有忘記正如火如荼進行的中美貿易談判。除了老調重彈提及「中國竊取美國知識產權」和炫耀「同習近平關係良好」，今次國情咨文內中國部分的鋪排似乎也預示著中美達成協定的可能正在增加。

「我們正在向中國表面，在多年來把目標對准我們的產業、竊取我們的知識產權後，對美國就業和財富的竊取已經結束了。」雖然特朗普將國情咨文的重點放在邊境管控為首的內政治問題，卻依然沒有忘記中國。

美國副總統彭斯10月初發表演說，批評中國干預美國政治、竊取美國知識產權等。（資料圖）

中美談判 特朗普勢在必得

一同往常，特朗普不忘提及自己十分「尊敬習近平」。習慣特朗普路數的人便知道，這樣的表態並不代表什麼。一直以來，中國都清晰認識到即使搞定特朗普政府，隨著中美國力不斷接近，兩國間結構性矛盾依然難解；如今特朗普也學會「對事不對人」：我和習近平關係好，但美國和中國還是要搏鬥一番。

緊隨其後，特朗普便談到了早前簽訂的美墨加貿易協定（USMCA）。他吹噓到：「協定簽訂前，不少中部鐵鏽區的工人們，都被舊北美自貿協定（NAFTA）剝奪了工作，失去了希望。但如今，這樣的情況一去不復返了。」對特朗普來說，中美貿易協定，似乎同USMCA一樣，已是即將到手的政績。

USMCA簽約：G20峰會開幕前，加拿大總理杜魯多（右）、美國總統特朗普（中）、墨西哥總統涅托（左）簽署新的三邊自由貿易協定。（路透社）

截然不同的的「結構性改革」

「我們現在正致力於同中國達成一項新的貿易協議，但它必須包括真正的、結構性轉變……以保護美國就業」。語畢，鏡頭隨機轉向萊特希澤（Robert Lighthezier）為首的美國經貿團隊，個個正襟危坐。

對談判胸有成竹，特朗普自然高興不已；但萊特希澤和納瓦羅(Peter Navarro)兩位鷹派人士卻可能高興不起來。儘管特朗普在演講中同樣提到中國需進行結構性改革才能達成協議，但他對結構性改革的定義同鷹派人士顯然有差異。

站在特朗普身後的美國貿易談判代表萊特希澤，是美國貿易政策的強硬派。（視覺中國）

在鷹派看來，美國的利益基於其世界霸主地位。相比起美國的利益，令中國難以追趕或超越美國才是重中之重。對鷹派而言，「結構性改革」意味中國放棄其產業政策，停止補貼科技產業；甚至放棄國企主導國家經濟的「總路線」。這些條件顯然難被北京接受。

但特朗普在演說中提到：「新協議需要進行結構性改革，以減少我們長期的貿易逆差，並保護美國的就業崗位。」在他看來，結構性改革是過程，而削減貿易逆差是需要達成的目標。換而言之，只要北京方面在貿易數額上給予足夠多讓步，再在知識產權問題上做出可實踐承諾，便有機會令特朗普收貨。

在媒體見證之下，特朗普對劉鶴提出的採購大豆計劃表現出十足的興趣，多番讚揚有關採購會讓美國農民「很高興」。（路透社）

小鬧已是大幫忙

相比起早前聯合國大會上，將中國稱呼為「修正主義者」；或在早前的《國家安全戰略》中，把中國視為「主要戰略對手」。今次特朗普的國情咨文內，中國的戲份大多局限於貿易問題；而在地緣政治領域承擔罵名的則是「不遵守中導協定」的俄羅斯；以及「踐行社會主義的」委內瑞拉馬杜羅政權。

從中美貿易戰到孟晚舟事件，從封殺華為到台灣問題，中美關係正處於歷史低位。無奈得說，今次特朗普不再「大鬧中國」，算得上關係轉暖的跡象。而將議題限制在經濟層面，也便於中美兩國達成共識。

美國財長努姆欽不傾向貿易保護主義，與商務部部長羅斯和貿易代表萊特希澤相比，立場溫和。（美聯社）

道瓊斯（Dow Jones）周二（5日）引述白宮高級官員指，美國財長努姆欽（Steve Mnuchin）和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）下周初將前往北京，出席下一輪貿易談判。據報，北京方面已同意將中國黑客和知識產權問題列入談判清單，亦屬相當大讓步。

如此看來，在月底的特習會前，中美貿易談判將出現突破性進展也不令人意外。